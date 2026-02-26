Раздел доли в ООО при разводе: кому достаются корпоративные права и когда супругу выплатят действительную стоимость

Законный режим имущества супругов - это совместная собственность. На практике все выглядит проще, чем работает, особенно когда предмет раздела - это не квартира и не машина, а доля в бизнесе. Здесь начинается зона повышенной сложности: семейное право говорит про «пополам», корпоративное право говорит про «с учетом устава, согласий, и состава участников».

Развод предпринимателя редко заканчивается только сменой семейного положения. Пока бывшие супруги делят квартиры и машины, где-то в стороне тихо стоит самое ценное — бизнес. И внезапно выясняется, что доля в ООО это не просто актив, а право управлять компанией, голосовать, влиять на прибыль и на судьбу других участников. Можно ли автоматически «подселить» бывшего супруга в общество, обязан ли бизнес его принять и что на самом деле получает второй супруг — участие или только деньги, разбираем с адвокатом, к.ю.н. Мильским Андреем.

Доля в ООО, это не только имущество, но и участие

Верховный суд отмечал, что ООО по своей природе близко к товариществу, где существенна личность участника, то есть важен состав лиц, которые имеют право участвовать в управлении (intuitus personae). Отсюда главный вывод: даже если доля, это общее имущество супругов, корпоративные права автоматически «по семейному принципу» не переезжают.

Суды исходят из того, что переход прав, связанных с участием в обществе, происходит по правилам корпоративного законодательства, а корпоративное законодательство уважает автономию воли участников, выраженную в уставе. То есть семейные нормы не должны «переписать» устав задним числом.

Если устав ограничивает вход третьих лиц, супругу, как правило, платят деньги

Ключевой механизм выглядит так: если уставом предусмотрен запрет на вхождение третьих лиц в состав участников, или установлена обязанность получить согласие остальных участников на переход доли, то у второго супруга обычно возникает право не на участие в ООО, а на получение действительной стоимости доли.

Важно и другое: запрет или необходимость согласия должны быть сформулированы в уставе прямо, однозначно, без тумана. Если ограничения описаны расплывчато, суды склонны трактовать сомнения в пользу отсутствия ограничений.

Конституционный суд: у участников широкая свобода закреплять «защитные» правила

Конституционный суд также поддерживает подход, при котором участники вправе прописывать в уставе положения, направленные на сохранение стабильного состава участников. Идея простая: бизнес - это не проходной двор, даже если у кого-то развод.

Что бывает при нарушении уставных процедур

Если долю попытались «передать» в обход устава, без согласий, или при наличии прямого запрета, общество или участник могут требовать применения корпоративных последствий, вплоть до перевода доли на общество. Смысл один: корпоративные правила важнее желания оформить все «как в решении о разделе имущества».

Практика: раздел через суд не отменяет корпоративные ограничения Показательная ситуация из практики: супруги разделили имущество в судебном порядке, после чего бывшая супруга внесла изменения в ЕГРЮЛ, указав себя участником. Нижестоящие суды отказали второму участнику в переводе доли на общество, мотивируя тем, что устав требует согласия только для сделок, а про судебные акты там не сказано. Верховный суд с таким подходом не согласился. Логика ВС РФ сводится к тому, что когда один из супругов изначально вносил вклад в уставный капитал и становился участником ООО, второй супруг, давая согласие на распоряжение общим имуществом, фактически соглашался и с уставными правилами, включая требования о согласии участников на отчуждение доли третьим лицам. Значит, при разделе имущества второй супруг, получающий долю, должен соблюдать корпоративную процедуру, в частности, получать согласие участников на вход в состав. Отдельно суды подчеркивают: запись в реестре и действия налогового органа сами по себе не создают корпоративные права, если не соблюдены условия и процедура, предусмотренные корпоративными нормами и уставом.

Итоговый баланс, который сегодня виден в судах

На текущий момент наиболее устойчивый вывод такой: бывший супруг вправе претендовать на экономический эквивалент, то есть действительную стоимость доли, но корпоративные права, участие в управлении, статус участника, не переходят «по умолчанию» только потому, что доля признана совместно нажитой и поделена.

Этот подход повышает стабильность оборота и защищает бизнес от случайных участников. При этом конфликт принципа совместной собственности супругов и уставных ограничений никуда не исчезает: именно он и порождает большинство сложных кейсов, где суду приходится балансировать семейную справедливость и корпоративную предсказуемость.