Односторонний отказ от договора подряда: когда его можно оспорить в суде, как подрядчику признать отказ незаконным и взыскать оплату за выполненные работы и убытки

Но в суде значение имеет не только текст уведомления, а реальные обстоятельства: было ли законное основание для отказа, соблюден ли порядок его заявления, кто фактически сорвал сроки и был ли результат работ готов к сдаче - рассказывает адвокат, к.ю.н. Мильский Андрей.
Односторонний отказ от договора подряда: когда его можно оспорить в суде
В спорах по подряду заказчики нередко считают, что само уведомление об одностороннем отказе автоматически закрывает вопрос с оплатой. На практике это не так. Гражданский кодекс действительно допускает односторонний отказ, но только в пределах конкретных норм и с конкретными последствиями. Если основание выбрано неверно или фактическая картина не подтверждает позицию заказчика, подрядчик может развернуть спор в свою пользу.
Почему в таких спорах все решает основание отказа
В подряде обычно спорят вокруг двух норм. По статье 717 ГК РФ заказчик вправе отказаться от договора в любое время до сдачи результата работ, но при этом он обязан оплатить подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместить убытки в пределах, установленных законом. По статье 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от договора, если подрядчик своевременно не приступил к работе, выполняет ее настолько медленно, что окончание в срок явно невозможно, либо не устраняет недостатки в разумный срок после предупреждения. Разница между этими нормами принципиальная: первая дает заказчику право прекратить договор без обязательного доказывания вины подрядчика, вторая требует доказать именно нарушение со стороны подрядчика.
Именно поэтому в суде главный вопрос часто звучит не так: «был ли отказ», а так: «по какому основанию он должен оцениваться». На это в 2026 году отдельно обратили внимание и комментаторы свежей позиции Верховного Суда: правильная квалификация отказа по статье 715 или 717 ГК РФ прямо влияет на объем взаимных обязательств сторон, в том числе на оплату уже сделанного и на вопрос убытков.
Когда односторонний отказ можно оспаривать
Оспаривать отказ имеет смысл тогда, когда у подрядчика есть не просто несогласие, а доказательства того, что заказчик выбрал неправильное основание или сам нарушил правила игры. На практике самые сильные ситуации возникают в четырех случаях: когда заказчик сослался на нарушения подрядчика, но не доказал их, когда сроки были сорваны по вине самого заказчика, когда результат работ уже был сдан или был готов к сдаче, и когда заказчик нарушил порядок уведомления или предварительных действий, предусмотренных законом и договором. Эти выводы укладываются в логику статей 715, 717 и 450.1 ГК РФ.
1. Заказчик сослался на статью 715 ГК РФ, но не доказал нарушение подрядчика
Это один из самых частых сценариев. В уведомлении пишут, что подрядчик сорвал сроки или допустил недостатки, но в деле выясняется, что заказчик сам не передал документацию, не дал доступ на объект, задержал аванс, менял техническое задание или вообще не направлял нормального предупреждения с разумным сроком на устранение нарушений. В такой ситуации подрядчик получает сильный аргумент: у заказчика не было оснований для мотивированного отказа по статье 715 ГК РФ. Тогда суд может оценивать ситуацию иначе, вплоть до применения статьи 717 ГК РФ с обязанностью оплатить фактически выполненное.
2. Сроки нарушены, но по вине самого заказчика
Если заказчик не передал исходные данные, не согласовал проектные решения, не подписал промежуточные документы, не допустил подрядчика на объект или постоянно менял объем и содержание задания, ссылаться на просрочку подрядчика ему значительно сложнее. В подборках судебной практики по статье 715 прямо отражен вопрос, может ли заказчик отказаться от договора, если работы не выполнены по его собственной вине. Ответ для подрядчика здесь очевидно важный: такая просрочка заказчика способна сломать аргументацию обоснованного отказа.
3. Результат работ уже был фактически сдан или готов к сдаче
По статье 717 ГК РФ отказаться можно до сдачи результата работ. Поэтому если подрядчик уже направил акты, уведомил о готовности к сдаче, передал документацию или создал все условия для приемки, заказчик не может просто сделать вид, что результата не существует. В подборках по отказу от подписания акта приемки подчеркивается: немотивированный отказ заказчика от подписания акта не освобождает его от оплаты, а работы при определенных обстоятельствах считаются выполненными надлежащим образом. Это один из самых сильных практических аргументов для подрядчика.
4. Заказчик нарушил порядок отказа
Односторонний отказ работает через уведомление, а договор считается расторгнутым или измененным, если такой отказ допускается законом или договором. Это следует из статьи 450.1 ГК РФ. Кроме того, если сторона имела основания для отказа, но затем подтверждала действие договора, она может утратить право ссылаться на те же обстоятельства в дальнейшем. Для подрядчика это означает, что нужно внимательно проверять не только содержание уведомления, но и поведение заказчика до и после него: продолжал ли он принимать работы, согласовывать этапы, выдавать задания, переписываться как по действующему договору.
Что подрядчику нужно доказывать в суде
Самая неудачная позиция для подрядчика, это ограничиться фразой «отказ незаконен». Суду нужны документы и последовательная фактура. Обычно подрядчику приходится доказывать одновременно несколько вещей: что работы реально выполнялись, что объем выполнения можно установить, что заказчик был уведомлен о ходе исполнения и готовности к сдаче, что препятствия исходили от самого заказчика или как минимум не позволяли возложить всю ответственность на подрядчика, а также что уведомление об отказе не соответствует реальной картине исполнения договора. Такая логика прямо следует из содержания статей 715 и 717 ГК РФ.
На практике особенно важны переписка по срокам и исходным данным, письма о приостановке работ по вине заказчика, акты, журналы, исполнительная документация, фотофиксация, доказательства закупки материалов, доказательства нахождения на объекте, письма о готовности к сдаче результата. Чем лучше подрядчик показывает не абстрактное «мы работали», а конкретную хронологию исполнения, тем труднее заказчику свести дело к простой формуле о нарушении сроков. Это полностью соответствует общему подходу судебной практики, отраженному в подборках по подряду и приемке работ.
Можно ли взыскать оплату, даже если договор уже прекращен
Да. Сам факт прекращения договора не обнуляет уже сделанное. По статье 717 ГК РФ заказчик обязан оплатить часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе. Кроме того, в подборках судебных решений по рискам заказчика прямо указано, что при отказе обязательства прекращаются на будущее время, а не стирают уже возникшую обязанность оплатить выполненное к моменту прекращения договора. Поэтому даже если сам договор уже не действует, спор о деньгах вполне может быть выигран подрядчиком.
Если речь идет о строительном подряде, дополнительное значение имеет вопрос о приемке результата и уклонении от подписания актов. Именно здесь подрядчики часто получают возможность взыскать стоимость работ, когда заказчик пытался использовать отказ как инструмент не платить за уже сделанное. Это согласуется и с подходом подборок по приемке работ, где немотивированный отказ от подписания акта не признается достаточным основанием для неоплаты.
Когда подрядчик может требовать убытки
Если заказчик реализовал именно право на отказ по статье 717 ГК РФ, подрядчик вправе ставить вопрос не только об оплате фактически выполненного, но и об убытках, причиненных прекращением договора, в пределах разницы между ценой всей работы и частью цены, выплаченной за выполненное. Это прямо следует из текста статьи 717 ГК РФ. На практике здесь имеют значение расходы на мобилизацию, закупленные материалы, подготовительный этап, резерв техники и персонала, а иногда и иные документально подтвержденные потери, связанные с внезапным прекращением договора.
Именно поэтому подрядчику важно не соглашаться автоматически с формулой заказчика о «расторжении из-за нарушений». Если суд придет к выводу, что нарушений в смысле статьи 715 заказчик не доказал, финансовые последствия будут для него совсем другими. На это в 2026 году отдельно указали и в публикации по свежей позиции Верховного Суда: вопрос о том, какую норму применять, определяет и объем оплаты, и подход к расчету взаимных требований.
Какие ошибки подрядчики совершают чаще всего
Главная ошибка, это слабая фиксация исполнения. Подрядчик действительно работает, но к спору приходит только с договором и неподписанными актами. Вторая типичная ошибка, не писать вовремя о препятствиях со стороны заказчика. Если нет допуска на объект, не передана документация или постоянно меняется задание, об этом нужно заявлять сразу, а не впервые вспоминать в иске. Третья ошибка, пассивно реагировать на уведомление об отказе и не разбирать, на какую именно норму заказчик ссылается и может ли он ее доказать. Судебная логика по статьям 715 и 717 показывает, что спор выигрывает тот, кто доказывает фактическое исполнение и точную квалификацию событий, а не просто выражает несогласие с расторжением.
Что обычно просить в иске
Набор требований зависит от конкретной ситуации, но обычно подрядчик комбинирует несколько позиций: взыскание стоимости фактически выполненных работ, взыскание задолженности по подписанным или подлежащим подписанию актам, проценты за пользование чужими денежными средствами, убытки, а в ряде случаев и требование о признании одностороннего отказа незаконным либо о признании недействительными односторонних документов заказчика. Выбор конструкции зависит от того, что проще доказать: незаконность самого отказа или обязанность оплатить выполненное даже при прекращении договора. Такая логика вытекает из статей 450.1, 715 и 717 ГК РФ.
Можно ли оспорить односторонний отказ от договора подряда, если заказчик уже направил уведомление
Да, можно. Само уведомление не делает позицию заказчика автоматически законной. Суд будет оценивать, было ли предусмотренное законом или договором основание для отказа, соблюден ли порядок его реализации и какие фактические обстоятельства существовали на дату уведомления. Это прямо следует из статьи 450.1 ГК РФ и из специальных норм о подряде.
Можно ли взыскать оплату за работы после расторжения договора
Да. По статье 717 ГК РФ заказчик обязан оплатить часть цены пропорционально выполненной работе до получения извещения об отказе. Кроме того, прекращение договора не отменяет обязанность оплатить уже надлежаще исполненное.
Может ли заказчик отказаться от договора из-за просрочки, если сам не передал документы или не допустил на объект
Позиция заказчика в такой ситуации становится заметно слабее. В подборках по статье 715 отдельно рассматривается вопрос, вправе ли заказчик отказаться от договора, если работа не выполнена по его собственной вине. Для подрядчика это один из ключевых аргументов в споре.
Если акты не подписаны, это всегда означает, что подрядчик проиграет
Нет. Немотивированный отказ заказчика от подписания акта приемки не означает автоматически, что работы не выполнены. В подборках по приемке работ указано, что при необоснованном уклонении от подписания акта работы могут считаться выполненными надлежащим образом и подлежать оплате.
Можно ли взыскать убытки при немотивированном отказе заказчика
Да, если спор должен оцениваться по статье 717 ГК РФ. Эта норма прямо предусматривает не только оплату фактически выполненной части работ, но и возмещение подрядчику убытков в установленных законом пределах.
Что в итоге:
Односторонний отказ от договора подряда можно оспорить, если заказчик неверно выбрал правовое основание, не доказал нарушения подрядчика, сам сорвал сроки, уклонялся от приемки или нарушил порядок уведомления. Для подрядчика в таких делах важны не эмоции, а документы: переписка, акты, письма о готовности к сдаче, фиксация препятствий и точный анализ того, подпадает ли ситуация под статью 715 или под статью 717 ГК РФ. Именно от этой квалификации обычно зависит, удастся ли взыскать оплату, проценты и убытки.
