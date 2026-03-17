Односторонний отказ от договора подряда: когда его можно оспорить в суде, как подрядчику признать отказ незаконным и взыскать оплату за выполненные работы и убытки

Односторонний отказ от договора подряда: когда его можно оспорить в суде

В спорах по подряду заказчики нередко считают, что само уведомление об одностороннем отказе автоматически закрывает вопрос с оплатой. На практике это не так. Гражданский кодекс действительно допускает односторонний отказ, но только в пределах конкретных норм и с конкретными последствиями. Если основание выбрано неверно или фактическая картина не подтверждает позицию заказчика, подрядчик может развернуть спор в свою пользу.

Почему в таких спорах все решает основание отказа

В подряде обычно спорят вокруг двух норм. По статье 717 ГК РФ заказчик вправе отказаться от договора в любое время до сдачи результата работ, но при этом он обязан оплатить подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместить убытки в пределах, установленных законом. По статье 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от договора, если подрядчик своевременно не приступил к работе, выполняет ее настолько медленно, что окончание в срок явно невозможно, либо не устраняет недостатки в разумный срок после предупреждения. Разница между этими нормами принципиальная: первая дает заказчику право прекратить договор без обязательного доказывания вины подрядчика, вторая требует доказать именно нарушение со стороны подрядчика.

Именно поэтому в суде главный вопрос часто звучит не так: «был ли отказ», а так: «по какому основанию он должен оцениваться». На это в 2026 году отдельно обратили внимание и комментаторы свежей позиции Верховного Суда: правильная квалификация отказа по статье 715 или 717 ГК РФ прямо влияет на объем взаимных обязательств сторон, в том числе на оплату уже сделанного и на вопрос убытков.