Когда сделку без согласия супруга можно оспорить в суде

Оспаривание сделки, совершенной без согласия супруга, остается одной из самых непростых тем в семейных и имущественных спорах. На бумаге все кажется понятным: имущество нажито в браке, второй супруг согласия не давал, значит сделку можно отменить. Но в реальности суд смотрит на ситуацию куда тоньше. Значение имеют и вид сделки, и статус имущества, и поведение покупателя, и то, какие доказательства сможет представить истец.
Когда отсутствие согласия супруга действительно помогает оспорить сделку, а когда суд встанет на сторону покупателя, рассказывает адвокат, к.ю.н. Мильский Андрей.
Главная идея закона состоит в том, что при распоряжении общим имуществом супругов предполагается согласие второго супруга. Это прямо следует из статьи 35 Семейного кодекса. Но дальше начинается самое важное: для разных сделок действуют разные правила, и именно на этом этапе большинство истцов либо получают сильную позицию, либо, наоборот, быстро упираются в отказ суда.
Почему не каждую сделку можно легко отменить
По общему правилу, если один из супругов совершил сделку по распоряжению общим имуществом, суд не отменяет ее автоматически только потому, что второй супруг возражает. Для обычных сделок закон требует доказать, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии второго супруга. Иначе говоря, одного заявления «я не соглашался» недостаточно. Нужно показать, что покупатель или иной контрагент был осведомлен о конфликте и все равно пошел на сделку.
Именно поэтому споры о продаже автомобиля, бытовой техники, дорогостоящего оборудования или выводе денег часто оказываются для истца значительно сложнее, чем он ожидал. Суды в таких делах защищают устойчивость гражданского оборота и не склонны отменять сделки только из-за внутрисемейного конфликта, о котором покупатель мог вообще не знать. Это прямо вытекает из конструкции пункта 2 статьи 35 СК РФ, где действует презумпция согласия второго супруга.
Обычные сделки: что придется доказывать
Если речь идет об обычной сделке, задача супруга, который хочет ее оспорить, сводится не просто к ссылке на отсутствие согласия, а к доказыванию осведомленности другой стороны. На практике это означает, что суду нужны конкретные факты: родственные или тесные связи между продавцом и покупателем, участие покупателя в семейном конфликте, переписка, из которой видно, что он знал о возражениях, либо иные обстоятельства, позволяющие сделать вывод о недобросовестности контрагента.
Именно здесь многие дела и разваливаются. Внутри семьи один супруг может быть уверен, что его «обошли», но для суда важен не внутренний конфликт сам по себе, а то, можно ли вменить покупателю знание об этом конфликте. Если таких доказательств нет, спор обычно заканчивается не в пользу истца.
Особые сделки: здесь правила жестче
Совсем иначе суды смотрят на сделки, для которых закон требует нотариально удостоверенного согласия супруга. Прежде всего это сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которых законом установлена обязательная нотариальная форма, а также сделки, требующие обязательной государственной регистрации. В этих случаях действует уже пункт 3 статьи 35 СК РФ.
Проще говоря, при продаже квартиры, дома, земельного участка, а также в ряде сделок с долями и иным имуществом, попадающим под специальные требования, рассчитывать на простое «молчаливое согласие» нельзя. Закон требует нотариальную форму согласия, а его отсутствие создает для сделки серьезный риск дальнейшего спора.
Что изменилось в подходе судов
Сейчас сама по себе фраза «нотариального согласия не было» уже не означает автоматическую победу в суде. В актуальной редакции пункта 3 статьи 35 СК РФ прямо указано, что такие требования рассматриваются по правилам статьи 173.1 ГК РФ, а значит суд учитывает вопрос осведомленности и добросовестности другой стороны сделки. Эту логику отражают и правовые подборки по практике: теперь значение имеет не только отсутствие согласия, но и то, насколько добросовестно вел себя приобретатель.
Это важный поворот для всей категории споров. Раньше многие воспринимали отсутствие нотариального согласия почти как готовое основание для отмены сделки. Теперь суд чаще анализирует баланс интересов: с одной стороны, защиту супруга, чьи права могли быть нарушены, с другой — защиту добросовестного участника оборота, который разумно полагался на документы и обстоятельства сделки.
Когда сделку действительно могут отменить
Шансы на оспаривание выше, если истец показывает не только сам факт отсутствия согласия, но и проблемы на стороне приобретателя. Например, если покупатель был близким родственником продавца, знал о браке, понимал, что второй супруг возражает, видел явные противоречия в документах или проигнорировал очевидные риски, суд может прийти к выводу о недобросовестности. В такой ситуации сделка действительно может быть признана недействительной, а стороны возвращаются в первоначальное положение: имущество возвращается, деньги подлежат возврату покупателю.
Отдельное значение имеет поведение покупателя. Если он не проверял базовые обстоятельства, закрывал глаза на явные проблемы, соглашался на подозрительно низкую цену или участвовал в схеме «быстрой» продажи между знакомыми лицами, это может работать против него. Верховный Суд в свежем обзоре 2025 года отдельно подчеркнул значимость оценки добросовестности приобретателя в имущественных спорах и недопустимость формального подхода к этим вопросам.
Когда суд, наоборот, сохранит сделку
Если приобретатель действовал разумно, проверил документы, не знал о конфликте между супругами и у него не было оснований сомневаться в законности продажи, суд может оставить сделку в силе. В такой модели риски могут быть переложены не на покупателя, а на супруга, который действовал внутри семьи без согласования и нарушил права второго супруга. Для истца это неприятный, но вполне реальный исход.
Именно поэтому сегодня в подобных делах уже не работает упрощенная логика: «нет подписи второго супруга, значит все отменят». Суд оценивает всю конструкцию целиком, а не только один формальный дефект.
Что важно сделать супругу, которого обошли
Первое, что нужно понять, — какая именно была сделка. Для обычных сделок и для сделок, требующих нотариального согласия, стратегия спора будет разной. Если этого не разделить в самом начале, можно построить иск на слабой логике и потерять время.
Второе — действовать быстро. По пункту 3 статьи 35 СК РФ супруг, чье нотариальное согласие получено не было, вправе требовать признания сделки недействительной в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о ее совершении. Этот срок в подобных делах критичен.
Третье — собирать не только документы о браке и праве на имущество, но и доказательства против покупателя. Суду мало услышать, что согласия не было. Ему нужно понять, почему именно покупатель не заслуживает защиты как добросовестная сторона. Именно поэтому значение имеют переписка, сведения о связях сторон, обстоятельства сделки, цена, поведение участников до и после подписания договора.
Что важно покупателю
Покупателю, наоборот, нужно заранее строить свою защиту через добросовестность. В сделках с имуществом, которое потенциально может быть совместно нажитым, разумно проверять семейное положение продавца, запрашивать нотариальное согласие там, где оно требуется, фиксировать заверения продавца и сохранять переписку. Это не формальность, а будущая доказательная база на случай спора.
Особенно осторожно стоит подходить к сделкам с недвижимостью, долями и иными активами, где спор о режиме имущества возникает чаще всего. Чем лучше покупатель сможет показать, что он действовал осмотрительно и без признаков сговора, тем выше шансы сохранить сделку в силе.
Главное
Споры о продаже имущества без согласия супруга давно перестали быть автоматической историей про «не подписывал — значит отменят». Сейчас суд смотрит глубже: какой была сделка, требовалось ли нотариальное согласие, когда истец узнал о нарушении, и можно ли считать покупателя добросовестным. Статья 35 СК РФ по-прежнему дает супругу инструменты защиты, но исход дела зависит уже не от одной эмоции, а от качества доказательств и точности выбранной правовой позиции.
