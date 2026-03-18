Когда сделку без согласия супруга можно оспорить в суде

Оспаривание сделки, совершенной без согласия супруга, остается одной из самых непростых тем в семейных и имущественных спорах. На бумаге все кажется понятным: имущество нажито в браке, второй супруг согласия не давал, значит сделку можно отменить. Но в реальности суд смотрит на ситуацию куда тоньше. Значение имеют и вид сделки, и статус имущества, и поведение покупателя, и то, какие доказательства сможет представить истец.

Когда отсутствие согласия супруга действительно помогает оспорить сделку, а когда суд встанет на сторону покупателя, рассказывает адвокат, к.ю.н. Мильский Андрей.

Главная идея закона состоит в том, что при распоряжении общим имуществом супругов предполагается согласие второго супруга. Это прямо следует из статьи 35 Семейного кодекса. Но дальше начинается самое важное: для разных сделок действуют разные правила, и именно на этом этапе большинство истцов либо получают сильную позицию, либо, наоборот, быстро упираются в отказ суда.