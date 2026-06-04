Корпоративный договор: о чем молчат начинающие юристы и предприниматели

Многие уверены: заключил корпоративный договор с партнёрами — и порядок. На деле, когда доходит до суда, выясняется, что третье лицо о ваших ограничениях «не знало и не должно было знать». И доля ушла тому, кому не планировали. Типичный кейс из практики: два участника ООО договорились не продавать доли внешним лицам в течение трёх лет, но один участник продал. Суд отказал в признании сделки недействительной, потому что покупатель не был стороной корпоративного договора и в ЕГРЮЛ ничего не было. Продавец получил деньги, второй участник — нового соседа, против которого он был категорически против. Всё законно.

А теперь другой случай: инвестор входит в сделку с рассрочкой платежа, но пока не является участником. Он хочет контролировать ключевые решения, чтобы ему не вывели активы до того, как он доплатит. Можно ли это оформить корпоративным договором? Да. Но назвать его «корпоративным» строго по ГК нельзя — это квазикорпоративный договор. Разница не только в названии: разный объём защиты и разный риск признания условий ничтожными. Как не попасть в ловушку — читайте ниже.

Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.