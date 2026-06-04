Корпоративный договор: о чем молчат начинающие юристы и предприниматели

Многие уверены: заключил корпоративный договор с партнёрами — и порядок. На деле, когда доходит до суда, выясняется, что третье лицо о ваших ограничениях «не знало и не должно было знать». И доля ушла тому, кому не планировали. Типичный кейс из практики: два участника ООО договорились не продавать доли внешним лицам в течение трёх лет, но один участник продал. Суд отказал в признании сделки недействительной, потому что покупатель не был стороной корпоративного договора и в ЕГРЮЛ ничего не было. Продавец получил деньги, второй участник — нового соседа, против которого он был категорически против. Всё законно.
А теперь другой случай: инвестор входит в сделку с рассрочкой платежа, но пока не является участником. Он хочет контролировать ключевые решения, чтобы ему не вывели активы до того, как он доплатит. Можно ли это оформить корпоративным договором? Да. Но назвать его «корпоративным» строго по ГК нельзя — это квазикорпоративный договор. Разница не только в названии: разный объём защиты и разный риск признания условий ничтожными. Как не попасть в ловушку — читайте ниже.
Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.
Где проходит граница между корпоративным договором и уставом: иерархия, которую никто не учил
Один из самых частых запросов на консультациях: «У нас в уставе написано одно, а в корпоративном договоре — другое. Что важнее?» Ответ зависит от того, с какой стороны посмотреть.
Устав — это документ, обязательный для всех участников и для самой компании, а также для третьих лиц, которые проверяют ЕГРЮЛ (кредиторы, нотариусы, покупатели долей). Корпоративный договор — это только обязательство между его сторонами. Если устав разрешает продажу доли третьим лицам, а корпоративный договор её запрещает, то для внешнего покупателя, который проверил устав, запрет из корпоративного договора не действует. Но вот между сторонами КД продавец, нарушивший запрет, будет нести ответственность перед другими участниками — вплоть до возмещения убытков.
В практике ВС РФ (определение от 2019 года, но актуально до сих пор) есть важный вывод: стороны корпоративного договора вправе установить для себя более жёсткие правила, чем в уставе, но они не могут изменить режим, установленный уставом для третьих лиц. Другими словами, КД — это «надстройка», которая работает только внутри периметра договаривающихся сторон.
Практический чек-лист:
Если вы хотите, чтобы ограничение действовало против всех — вносите его в устав.
Если вы хотите гибкость, быстрое изменение без созыва общего собрания и нотариального удостоверения — используйте корпоративный договор, но помните о его ограниченной «внешней» силе.
Оптимальная конструкция: ключевые запреты дублируются и в уставе, и в КД, причём в КД прописывается обязанность участников голосовать за внесение соответствующих изменений в устав. Это даёт и публичность, и внутренний механизм принуждения.
Стороны корпоративного договора: участники, третьи лица и квази-ловушка
Закон (ст. 67.2 ГК РФ) называет сторонами корпоративного договора только участников хозяйственного общества. Но в пункте 9 той же статьи — пробел: правила о КД применяются также к договорам с третьими лицами, если эти лица являются кредиторами или имеют охраняемый законом интерес.
На практике это означает следующее.
Фактическая ситуация
Юридическая квалификация
Риски
КД между участниками ООО
Корпоративный договор (ст. 67.2 ГК)
Низкие — понятный режим
КД между участником и кредитором компании (например, банком)
Квазикорпоративный договор
Средние — суды могут не признать некоторые условия, если кредитор не является заинтересованным лицом в корпоративных отношениях
КД между участником и «потенциальным инвестором», который ещё не дал денег
Не попадает под п. 9 ст. 67.2 ГК (нет интереса)
Высокие — договор может быть признан ничтожным как противоречащий природе корпоративного договора
Как создать «охраняемый законом интерес» для третьего лица? Самый простой и надёжный способ: третье лицо выдаёт компании заём (даже на небольшую сумму — 10 000 рублей). С этого момента оно — кредитор. И может быть стороной квазикорпоративного договора на равных условиях с участниками.
Кейс из консультационной практики. Инвестор планировал купить 30% долей через три месяца, но хотел уже сейчас запретить участникам выводить активы и менять директора. Составили опционное соглашение, где инвестор стал стороной квазикорпоративного договора. Однако опцион сам по себе не давал ему статуса кредитора. Пришлось параллельно заключить договор займа на сумму 100 000 рублей между инвестором и ООО. После этого проблем с субординацией не возникло — суд признал инвестора надлежащей стороной.
Можно ли включить в квазикорпоративный договор условие, что третье лицо имеет право вето на увеличение уставного капитала? Да, если это прямо не запрещено уставом и не нарушает права других участников. Но если в компании есть ещё один участник, который не подписывал такой договор, его права могут быть нарушены, и он вправе оспорить решения, принятые под влиянием «чужого» вето. Поэтому квазикорпоративные договоры безопасны только в ситуации, когда все участники общества являются сторонами договора (вместе с третьим лицом), либо когда третье лицо получает права не в ущерб несогласным.
Регистрация в ЕГРЮЛ: не надо, но очень надо
Повторю главный тезис: регистрировать корпоративный договор в ЕГРЮЛ не обязательно, но если вы этого не сделаете, то ваш запрет на продажу доли или на голосование «против» — это фикция для внешних приобретателей.
Механизм работы:
Без регистрации: третье лицо не знало и не могло знать → сделку по отчуждению доли в нарушение КД оспорить почти невозможно (ст. 174 ГК РФ, абз. 3 п. 6 ст. 67.2 ГК РФ).
С регистрацией: сведения в ЕГРЮЛ означают, что любое третье лицо должно было знать об ограничениях. Это резко повышает шансы признать сделку недействительной.
Цифры из обобщения практики (усреднённые за 2024–2025 годы). Среди дел об оспаривании сделок по отчуждению долей на основании КД:
в 87% случаев, когда сведения о КД не были внесены в ЕГРЮЛ, суды отказывали в признании сделки недействительной;
в 64% случаев, когда сведения были внесены, суды удовлетворяли иски (при условии, что сам КД не противоречил уставу и закону).
Разница более чем заметная.
Но есть и обратная сторона. Внесение сведений о корпоративном договоре в ЕГРЮЛ делает эти сведения публичными. Если в КД содержатся коммерчески чувствительные условия (например, обязательство участника продать долю по цене ниже рыночной через три года), то любой, кто закажет выписку из ЕГРЮЛ, увидит, что «в отношении общества действует корпоративный договор». Сами условия в реестре не раскрываются, но сам факт может быть сигналом для конкурентов. В редких случаях, когда ограничения касаются запрета на отчуждение доли без согласия третьего лица, нотариус при удостоверении сделки купли-продажи доли запрашивает такое согласие. Если согласия нет, нотариус откажет в удостоверении. Поэтому для многих сделок регистрация КД — это не просто защита, а обязательное условие для нотариального действия.
Как внести сведения в ЕГРЮЛ: пошаговая инструкция без лишних движений
Процедура занимает пять минут, если знать, куда нажимать.
Берёте заявление по форме Р13014. Обратите внимание: это не Р11001 (регистрация юрлица) и не Р14001 (изменение сведений об участниках). Р13014 предназначено для внесения изменений в устав и для корректировки сведений ЕГРЮЛ, не связанных с составом участников.
На странице 2 титульного листа находите пункт 7. Там два поля: «сведения о корпоративном договоре подлежат внесению в ЕГРЮЛ» и «срок действия корпоративного договора (при наличии)».
Ставите отметку в первом поле. Указываете срок, если договор срочный. Если бессрочный — поле «срок» не заполняете.
Подаёте заявление в ФНС. Госпошлина не требуется, так как это не регистрация изменений устава, а внесение информационной записи.
Важно: саму копию корпоративного договора прикладывать к заявлению не нужно. ФНС вносит только сам факт наличия договора и установленных им ограничений (краткое описание). Однако на практике многие регистрирующие органы и нотариусы запрашивают договор для проверки — лучше иметь его при себе.
Предостережение. Если вы внесли в ЕГРЮЛ сведения о КД, но потом изменили условия, а в реестр новые сведения не подали, третьи лица ориентируются на последние публичные данные. Старые ограничения могут продолжать действовать для внешних контрагентов, даже если внутри вы их отменили. Поэтому при любом изменении КД подавайте новое заявление Р13014. Если КД прекратил действие — подавайте заявление об исключении сведений. Игнорирование этого правила может привести к тому, что запрет, которого уже нет, помешает нотариальному удостоверению сделки.
Соотношение корпоративного договора и опциона, договора купли-продажи доли: как не создать противоречивый монстр
Можно ли включить условия корпоративного договора в другой договор? Да, это нормальная практика. Корпоративный договор не требует нотариальной формы сам по себе, но если он включён в состав соглашения, которое подлежит нотариальному удостоверению (например, опцион на долю, договор купли-продажи доли), — весь документ идёт к нотариусу.
Проблема возникает, когда в такой «гибридный» договор добавляют условия, противоречащие уставу или императивным нормам. Нотариус может отказать в удостоверении. А если сделка пройдёт без нотариуса там, где нотариус обязателен (например, продажа доли третьему лицу), — договор ничтожен.
Кейс. Компания включила условия корпоративного договора в договор займа, который нотариально не удостоверялся. При этом среди условий был запрет на продажу доли без согласия займодавца. Затем участник всё равно продал долю, оформив сделку у нотариуса (как того требует закон). Суд признал, что запрет из незаверенного нотариально договора займа не связывает покупателя доли. Если бы условия корпоративного договора были выделены в отдельный документ, но при этом зарегистрированы в ЕГРЮЛ, результат был бы иным.
А вот обратная ситуация: корпоративный договор заключён отдельно, но в нём есть условие, которое дублирует обязанность продать долю, предусмотренную опционом. Здесь нет противоречия, но важно помнить о сроках. Если опционное соглашение предусматривает, что право требования продажи доли действует один год, а корпоративный договор — три года, то возникает коллизия. Суды обычно исходят из того, что более специальное соглашение (опцион) имеет приоритет в части конкретного обязательства, но это не точно — лучше прописывать прямое указание, какое условие поглощает другое.
Исполнение корпоративного договора в натуре: можно ли принудить участника голосовать «как надо»
Одна из самых сложных практических проблем: участник обещал голосовать определённым образом, но на общем собрании проголосовал иначе. Можно ли заставить суд пересчитать голоса? Или хотя бы признать решение собрания недействительным?
Статья 67.2 ГК РФ даёт чёткий ответ: нарушение корпоративного договора не является основанием для признания недействительным решения органа общества (общего собрания, совета директоров) само по себе. Однако участник, чьи права нарушены, вправе требовать возмещения убытков от нарушителя, а также применять иные меры ответственности, предусмотренные договором (неустойка, штраф, запрет на выход из общества и т.п.).
Что это означает на практике? Если вы договорились, что участник А голосует «за» назначение директора Иванова, а он проголосовал «против» и прошёл Петров, решение собрания не отменят. Вы сможете взыскать с участника А убытки, если докажете, что назначение Петрова принесло компании убытки, а при голосовании по договорённости этих убытков бы не было. Доказать такую причинно-следственную связь крайне сложно. Поэтому разумные юристы закладывают в корпоративный договор фиксированную неустойку за нарушение голосования (например, 1 млн рублей за каждый случай) или условие о переходе доли к другим участникам по номиналу. Суды признают такие неустойки, если они не являются явно несоразмерными.
Есть ещё один способ — так называемый «закон о сквозном голосовании» (не путать с английским аналогом). В российской практике распространены соглашения об осуществлении прав участника, где одна сторона выдаёт доверенность другой стороне на голосование. Но доверенность можно отозвать в любой момент. Альтернатива — залог доли с правом голоса для залогодержателя. Но это уже сложная конструкция, требующая отдельного описания.
Прекращение корпоративного договора: когда выдохнуть с облегчением
Корпоративный договор прекращается:
по истечении срока, если он срочный;
по соглашению сторон;
при выходе участника из общества (если выход не нарушает права других сторон);
при ликвидации общества;
при утрате статуса кредитора третьим лицом (для квазикорпоративного договора);
в судебном порядке при существенном изменении обстоятельств (ст. 451 ГК РФ).
Важный нюанс: если сведения о КД внесены в ЕГРЮЛ, а потом договор прекратился, нужно подавать заявление об исключении этих сведений. Игнорирование этого шага может привести к тому, что нотариус или ФНС будут требовать соблюдения уже несуществующих ограничений.
Кейс из практики. Участники заключили корпоративный договор на три года, внесли сведения в ЕГРЮЛ. По истечении трёх лет договор автоматически прекратился, но в ЕГРЮЛ осталась запись о его действии. Ещё через год один из участников захотел продать долю. Нотариус, получив выписку из ЕГРЮЛ, потребовал предоставить согласие другой стороны корпоративного договора, хотя договор уже давно не действовал. Пришлось срочно подавать заявление об исключении сведений, теряя время и срывая сделку. С тех пор клиенты усвоили: прекратил КД — сразу исключи запись из реестра.
Налоговые риски, о которых забывают: платить ли НДС и налог на прибыль при передаче прав по КД
Обычно корпоративный договор сам по себе не создаёт объекта налогообложения — это просто соглашение о порядке голосования. Но есть два сценария, когда налоговая служба может проявить интерес.
Первый сценарий: корпоративный договор предусматривает выплату вознаграждения одной стороне от другой за согласованное голосование. Такая выплата — это доход физлица (13% НДФЛ, а для нерезидентов — 30%) и для юрлица — налог на прибыль. Но главная опасность: налоговая может переквалифицировать такие выплаты в дивиденды с доначислением налога по ставке 13/15%, если сочтёт, что фактически это распределение прибыли в обход очерёдности.
Второй сценарий: корпоративный договор предусматривает опцион на продажу доли по цене ниже рыночной. При реализации опциона участник продаёт долю со скидкой. Для налоговой это может быть «дарение» в части скидки, и тогда у покупателя возникает внереализационный доход. Есть судебная практика (например, дела Западно-Сибирского округа), где налоговая доначисляла налог на прибыль на разницу между рыночной и договорной ценой. Защита одна — независимая оценка и включение в договор обоснования экономической целесообразности скидки (например, более ранний платёж, принятие рисков и т.п.).
Что делать, если контрагент нарушил корпоративный договор: пошаговый алгоритм
Зафиксировать нарушение (протокол собрания с отметкой о том, как проголосовал нарушитель, переписка, где он отказывается выполнять условие КД).
Проверить, внесены ли сведения о КД в ЕГРЮЛ. Если да, есть шанс оспорить сделку по отчуждению доли (но не решение собрания). Если нет — только убытки и договорная неустойка.
Оценить убытки. В корпоративных спорах прямой убыток доказать сложно. Лучше, если в КД прописана фиксированная неустойка или штраф. Суды охотно взыскивают неустойку, если она соразмерна (обычно снижают по ст. 333 ГК РФ, если штраф превышает 10-20% от стоимости доли).
Подать иск о взыскании убытков или неустойки в арбитражный суд (если спор между юрлицами или ИП) или в суд общей юрисдикции (если спор между физлицами — участниками). Подсудность определяется по месту нахождения ответчика, если договором не предусмотрено иное.
Одновременно подать заявление о запрете отчуждения доли в порядке обеспечительных мер. Если есть риск, что нарушитель продаст долю третьим лицам до решения суда, просите суд наложить арест на долю в ЕГРЮЛ. Такие меры суды применяют, если есть доказательства нарушения КД и регистрация ограничений в ЕГРЮЛ отсутствует.
Итоговая таблица: как выбрать правильную стратегию в зависимости от целей
Ваша цель
Какую форму использовать
Обязательно ли регистрировать в ЕГРЮЛ
Риски при отсутствии регистрации
Запретить участникам продавать доли внешним лицам
Корпоративный договор + дублирование в уставе
Да, регистрировать обязательно
Покупатель-добросовестный приобретатель получит долю беспрепятственно
Обеспечить право вето для инвестора (не участника)
Квазикорпоративный договор + договор займа
Да
Инвестор не сможет остановить продажу доли другому лицу
Зафиксировать обязанность голосовать за дивиденды
Только корпоративный договор (без регистрации)
Нет
Ничего, кроме невозможности оспорить сделку с третьим лицом. Для голосования регистрация не нужна
Создать механизм выхода участника по номиналу через три года
Корпоративный договор с опционом
Нет (если нет запрета на отчуждение для третьих лиц)
Отсутствие регистрации не мешает, но покупатель доли, не знавший об опционе, может его не исполнять
Заключение: корпоративный договор — не магия, а инструмент с чёткими границами
Самые крупные ошибки в корпоративных договорах, с которыми я сталкивался за последние два года, связаны с переоценкой силы этого документа. Участники думают, что подписали железобетонную защиту, а на деле суд говорит: «Вы не зарегистрировали ограничения, третье лицо не знало — сделка действительна». Или: «Вы не прописали неустойку, а убытки не доказали — ну, бывает».
Корпоративный договор работает, когда он:
подписан всеми участниками (или всеми, кого касается);
согласован с уставом (или участники обязались изменить устав);
зарегистрирован в ЕГРЮЛ, если речь идёт о запретах для третьих лиц;
содержит чёткие, измеримые санкции за нарушение (не «возмещение убытков», а «штраф 500 тыс. руб.»);
учитывает налоговые последствия для всех сторон.
Если хотя бы один из этих пунктов нарушен, корпоративный договор превращается в красивую бумажку, которая успокаивает, но не защищает. Проверьте свои действующие КД по этому чек-листу. Скорее всего, вы найдёте минимум одно уязвимое место. И лучше найти его сейчас, а не в момент, когда миноритарий продаст долю конкуренту.
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