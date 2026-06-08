Банкротство физических лиц: пошаговая инструкция от первых просрочек до списания долгов

Каждый пятый экономически активный житель России имеет непогашенные долги, и с каждым годом ситуация ухудшается. По данным «Федресурса», в 2025 году банкротами в судебном порядке были признаны 568 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 31,5% больше, чем в 2024‑м. Ещё 61–68 тысяч человек прошли упрощённую процедуру через многофункциональные центры. Общее количество россиян с присвоенным статусом финансово несостоятельного с запуска института банкротства превысило 2,22 млн. При этом почти 97% дел инициируют сами должники: люди больше не ждут, когда банк подаст в суд, а идут в МФЦ или арбитраж самостоятельно. Реальные доходы стагнируют, ключевая ставка остаётся высокой, а перекредитованность населения достигла уровня, при котором реструктуризация долгов становится доступной далеко не всем. В этой статье я расскажу, с чего начать, какие документы собрать и как пройти процедуру банкротства с минимальными рисками и потерями — начиная с первых пропущенных платежей и заканчивая полным списанием задолженности.

Пошаговая инструкция по судебному банкротству физического лица

Шаг 1. Первые признаки финансовой несостоятельности: что нельзя делать

Если пропустили платеж — не паникуйте. Первое, что необходимо сделать — остановить ситуацию и зафиксировать документальное ухудшение своего положения: соберите справку об увольнении, о снижении зарплаты, больничные листы, медицинские заключения. Без подтверждённых доказательств снижения дохода хотя бы на 30% банки откажут в реструктуризации, а суд может усомниться в добросовестности банкрота. Что категорически запрещено делать, если вы понимаете, что долги уже не выплатить: Брать новые кредиты или микрозаймы для погашения старых — это прямое указание на недобросовестность.

Продавать или дарить имущество (квартиру, машину, технику) родственникам — сделки за три года до банкротства кредиторы могут оспорить, и они будут признаны недействительными.

Скрывать доходы или предоставлять ложные сведения банкам.

Шаг 2. Оценка долговой нагрузки и выбор стратегии: почему судебное банкротство — основной путь

Начните с полной инвентаризации: выпишите все кредиты, займы, долги по ЖКХ, налоги, неустойки. Узнайте долги через сервис «Госуслуги», ФССП («Банк данных исполнительных производств») и Федеральную налоговую службу. Изменения закона о банкротстве в 2026 году дают два возможных пути, но судебное банкротство является приоритетным для большинства должников по следующим причинам: Оно доступно при любой сумме долга — даже если задолженность составляет менее 500 000 рублей, суд примет заявление при наличии признаков банкротства (невозможность исполнить обязательства).

Оно позволяет списать долги даже при наличии у должника ликвидного имущества (машина, земельный участок, второе жильё) — в рамках процедуры это имущество реализуется, но остаток долгов списывается.

Оно даёт полноценную защиту от кредиторов, коллекторов и приставов на весь срок рассмотрения дела. Внесудебное банкротство через МФЦ рассматривается как упрощённая субсидия для самых социально незащищённых категорий: сумма долга строго от 25 000 до 1 000 000 рублей, отсутствует имущество для взыскания, а исполнительное производство уже завершено. При нарушении любого условия кредиторы легко переводят такое дело в суд. Для судебного банкротства формальным критерием является наличие долга от 500 000 рублей и просрочки более трёх месяцев, однако на практике суды принимают заявления и при меньших суммах, если должник докажет, что прекратил расчёты с кредиторами.

Шаг 3. Сбор пакета документов для суда

Для судебной процедуры потребуется: Заявление о признании банкротом (форму можно найти на сайте арбитражного суда или скачать с ГАС «Правосудие»).

Список всех кредиторов и должников по унифицированной форме.

Опись имущества с указанием места нахождения и оценочной стоимости.

Копии кредитных договоров, справки из банков о задолженности.

Справка 2-НДФЛ за три последних года (либо справка из центра занятости, если вы безработный).

Справка о наличии или отсутствии статуса индивидуального предпринимателя — действительна всего 5 рабочих дней.

Свидетельство о заключении или расторжении брака, брачный договор (если есть) — для правильного раздела общего имущества супругов.

Документы на счета, вклады, банковские карты. Все документы подаются в арбитражный суд по месту жительства должника. С 2026 года действует обязательный досудебный порядок: за 15 дней до подачи заявления необходимо направить копии всем известным кредиторам.

Шаг 4. Подача заявления в арбитражный суд

Подать заявление можно тремя способами: Лично через канцелярию арбитражного суда (оригиналы и копии). Почтой заказным письмом с описью вложения. Онлайн через систему «Мой арбитр» или портал «Госуслуги» — наиболее удобный способ, так как вы получаете мгновенное подтверждение регистрации. При подаче необходимо указать саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих, из которой суд назначит финансового управляющего. Должник вправе предложить конкретную СРО. Срок рассмотрения заявления — не более трёх месяцев с даты поступления в суд. Упрощённые дела (без реструктуризации) могут рассматриваться всего один месяц.

Шаг 5. Процедура реструктуризации долгов (первая стадия)

После признания заявления обоснованным суд вводит первую процедуру — реструктуризацию долгов. Её суть: финансовый управляющий составляет план погашения задолженности на срок до трёх лет. План утверждается собранием кредиторов и судом. Когда реструктуризация возможна: У должника есть регулярный доход (зарплата, пенсия, арендный доход).

Величина дохода позволяет после выплат на прожиточный минимум вносить хотя бы часть платежей в счёт долга.

Должник сам предлагает реалистичный график. Если реструктуризация не утверждена (нет дохода, план нереалистичен, кредиторы против) или утверждённый план не исполняется, суд переходит ко второй стадии — реализации имущества.

Шаг 6. Реализация имущества — основной этап судебного банкротства

Реализация имущества вводится на срок до шести месяцев (может продлеваться). На этом этапе: Финансовый управляющий проводит полную опись всего имущества должника, включая имущество, находящееся в общей совместной собственности супругов. Формируется конкурсная масса — всё, что подлежит продаже. Закон гарантирует сохранение: Единственного пригодного для проживания жилья (если оно не в ипотеке).

Предметов обычной домашней обстановки, личных вещей.

Денег в размере прожиточного минимума ежемесячно.

Продуктов питания, топлива для отопления. Оценка и торги. Управляющий привлекает независимого оценщика (за счёт конкурсной массы), затем имущество выставляется на электронные торги. Начальная цена может снижаться поэтапно. Распределение средств между кредиторами в порядке очерёдности: сначала расходы на процедуру и вознаграждение управляющего, затем требования залоговых кредиторов, потом остальные банки, ФНС, коммунальные долги. Списание оставшихся долгов. После реализации имущества и распределения выручки, если остались непогашенные обязательства, суд выносит определение об освобождении должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Шаг 7. Освобождение от долгов и его пределы

Положительный исход банкротства — вынесение арбитражным судом определения о завершении процедуры реализации имущества и освобождении от обязательств. Однако существуют жёсткие исключения, когда освобождение не наступает: Если должник привлекался к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве (сокрытие имущества, подлог документов).

Если установлено, что кредиты брались без намерения возвращать (фиктивные справки о доходах, заведомо ложные сведения).

Если должник скрыл имущество, уничтожил документы, не сотрудничал с финансовым управляющим.

Обязательства, не подлежащие списанию в принципе: алименты, возмещение вреда жизни и здоровью, задолженность по текущим платежам (после подачи заявления), субсидиарная ответственность.

Шаг 8. Жизнь после судебного банкротства: ограничения и перспективы