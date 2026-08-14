Как взыскать долг по решению суда, если должник не платит: что делать кредитору

Выиграть дело о взыскании долга и получить деньги, это не одно и то же.
Пока спор идет в суде, задача кредитора состоит в том, чтобы доказать наличие задолженности. После получения решения возникает другая проблема: за счет чего должник будет его исполнять.
Иногда деньги действительно находятся на расчетном счете, и задолженность удается взыскать достаточно быстро. Но нередко к моменту исполнительного производства счета пусты, имущество отсутствует, а компания продолжает работать уже в другой конфигурации.
У должника при этом могут оставаться активы, которые не выглядят как обычные деньги: права требования к клиентам, недвижимость, оборудование, доли в других компаниях. А иногда выясняется, что наиболее ценные активы незадолго до взыскания были переданы другим лицам.
Поэтому после получения исполнительного листа кредитору недостаточно просто ждать перечисления денег.
Нужно установить, чем располагает должник, кто ему должен, какие активы у него были и не изменилось ли фактически его имущество после возникновения долга.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Что делать после получения исполнительного листа
Первая задача кредитора, запустить реальное взыскание.
Исполнительный лист можно предъявить в службу судебных приставов. В предусмотренных законом случаях исполнительный документ о взыскании денег также может быть предъявлен непосредственно в банк, обслуживающий счет должника.
Но на этом работа кредитора не заканчивается.
Если денег на счетах нет, необходимо искать другие активы. Закон позволяет обращать взыскание не только на денежные средства, но и на принадлежащие должнику имущественные права. К ним относится, в частности, право требования денег от третьего лица, то есть дебиторская задолженность.
Поэтому стратегия «проверили счета, ничего не нашли, значит взыскивать нечего» часто оказывается слишком примитивной.
Дебиторка должника может стать источником погашения
Представим ситуацию.
Компания должна кредитору 15 млн руб. На ее счете денег нет. При этом у этой же компании есть заказчик, который должен ей 20 млн руб. за уже выполненные работы.
Получается, у должника есть актив, просто находится он не на его банковском счете.
Статья 76 Закона об исполнительном производстве предусматривает специальный порядок обращения взыскания на дебиторскую задолженность. При определенных условиях право должника получить деньги от своего контрагента используется для погашения задолженности перед взыскателем.
При этом пристав выносит соответствующее постановление и направляет его дебитору. После его получения платеж по соответствующему обязательству должен направляться на депозитный счет службы судебных приставов, а не должнику.
Для кредитора это принципиальный инструмент.
Искать нужно не только деньги должника, но и деньги, которые должны самому должнику.
Разумеется, не всякая дебиторская задолженность пригодна для взыскания. Нужно проверить, существует ли реальное требование, наступил ли срок оплаты, не истек ли срок исковой давности и не находится ли сам дебитор в процедуре ликвидации или банкротства. Закон прямо предусматривает ряд случаев, когда обращение взыскания на такую задолженность невозможно.
Если у должника вообще нет имущества
Здесь ситуация сложнее.
Иногда компания действительно потеряла активы из-за неудачного бизнеса. Но бывает и другая картина: юридическое лицо осталось без имущества, тогда как его деятельность фактически продолжается.
Например, после появления крупной задолженности:
оборудование оказалось у другой организации;
договоры с клиентами перешли к новому юридическому лицу;
сотрудники стали работать в другой компании;
дебиторская задолженность была уступлена;
недвижимость продана связанному лицу;
прежняя компания перестала получать основную выручку.
Само по себе каждое такое действие не доказывает нарушение закона.
Бизнес вправе продавать имущество, заключать договоры с другими компаниями и менять структуру своей деятельности.
Но если в результате у одной организации остаются долги, а экономически работающий бизнес оказывается у другой, кредитору уже стоит разбираться в обстоятельствах таких операций.
Особенно важны цена сделок, реальные расчеты, взаимосвязь участников, время совершения операций и экономический смысл происходящего.
Должник перевел бизнес на другую компанию: что проверять
Появление нового юридического лица рядом с должником не означает, что его автоматически можно привлечь к исполнению чужого долга.
Поэтому вопрос нужно ставить иначе: не «почему новая компания должна платить», а «куда ушли активы старой компании?»
Стоит проверить:
кто владеет обеими организациями;
совпадают ли руководители;
где находятся офис и производство;
кто использует оборудование;
кому принадлежат сайт, бренд и клиентская база;
куда перешли сотрудники;
кто теперь получает платежи от прежних клиентов;
на каких условиях передавались активы и права требования.
Такая проверка позволяет понять, произошло ли обычное изменение структуры бизнеса или должник фактически избавлялся от активов перед взысканием.
В подобных ситуациях важна не одна подозрительная сделка, а вся последовательность действий.
Что делать с подозрительными сделками
Если выяснилось, что после возникновения задолженности имущество должника ушло связанному лицу, следующим шагом должна стать юридическая оценка сделки.
Например, оборудование продали по цене значительно ниже рыночной, оплату фактически не получили, а покупатель продолжил использовать это имущество в том же бизнесе.
Или компания уступила крупную дебиторскую задолженность своему же владельцу, после чего сама осталась без существенного источника поступлений.
В таких случаях обычного исполнительного производства может быть недостаточно.
Перед кредитором может встать вопрос об оспаривании сделки, взыскании убытков или привлечении контролирующих лиц к ответственности, если конкретные обстоятельства позволяют использовать соответствующий механизм.
При этом нельзя исходить из формулы «должник продал имущество, значит сделка незаконна». Необходимо доказать юридически значимые обстоятельства и последствия конкретной операции.
Почему важно действовать сразу
Чем дольше кредитор ждет после получения решения суда, тем больше времени остается для изменения структуры бизнеса.
Сегодня у должника есть право требования к крупному заказчику. Через несколько месяцев это требование может быть уступлено.
Сегодня оборудование находится у должника. Позже оно может оказаться у другой компании.
Сегодня клиенты платят старому юридическому лицу. Затем договоры могут перейти к новой организации.
Поэтому исполнительный лист не должен лежать без движения до момента, когда пристав сообщит об отсутствии имущества.
Кредитору выгоднее самостоятельно понимать имущественное положение должника и при необходимости сообщать приставу сведения о конкретных активах, счетах, дебиторах и сделках.
Если пристав не смог взыскать деньги
Отсутствие результата на первом этапе еще не означает, что задолженность безнадежна.
Нужно разобраться, почему взыскание не состоялось.
Если у должника действительно отсутствуют деньги и имущество, перспективы одни.
Если же выяснилось, что активы есть, но находятся у третьих лиц, ситуация другая.
Если имущество было передано связанным компаниям, необходимо отдельно оценивать эти сделки.
Если основной актив должника, дебиторская задолженность, вообще не проверялся, может потребоваться постановка вопроса об обращении взыскания на имущественное право.
Таким образом, неудачное исполнительное производство иногда становится не финалом взыскания, а основанием для следующего этапа работы.
Главный вопрос после суда
После получения решения кредитору не стоит ограничиваться вопросом: «Есть ли у должника деньги?»
Правильнее спросить:
Какие активы есть у должника?
Кто должен деньги должнику?
Куда ушло имущество компании?
Не продолжает ли ее бизнес работать через другое юридическое лицо?
Какие сделки были совершены после возникновения задолженности?
Ответы на эти вопросы позволяют выбрать дальнейший способ взыскания.
Иногда достаточно обратить взыскание на счет или дебиторскую задолженность. Иногда необходимо работать с имуществом. А в более сложных ситуациях приходится разбираться с сомнительными сделками и действиями контролирующих лиц.
Судебное решение дает кредитору право на деньги. Но чтобы получить эти деньги, необходимо найти актив, за счет которого решение будет исполнено.
Именно поэтому для бизнеса исполнительный лист, это не точка в споре с должником, а начало отдельного этапа, на котором юридическое требование нужно превратить в реальные деньги.
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