Как взыскать долг по решению суда, если должник не платит: что делать кредитору

Выиграть дело о взыскании долга и получить деньги, это не одно и то же.

Пока спор идет в суде, задача кредитора состоит в том, чтобы доказать наличие задолженности. После получения решения возникает другая проблема: за счет чего должник будет его исполнять.

Иногда деньги действительно находятся на расчетном счете, и задолженность удается взыскать достаточно быстро. Но нередко к моменту исполнительного производства счета пусты, имущество отсутствует, а компания продолжает работать уже в другой конфигурации.

У должника при этом могут оставаться активы, которые не выглядят как обычные деньги: права требования к клиентам, недвижимость, оборудование, доли в других компаниях. А иногда выясняется, что наиболее ценные активы незадолго до взыскания были переданы другим лицам.

Поэтому после получения исполнительного листа кредитору недостаточно просто ждать перечисления денег.

Нужно установить, чем располагает должник, кто ему должен, какие активы у него были и не изменилось ли фактически его имущество после возникновения долга.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.