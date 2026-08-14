Арбитражный суд в 2026 году: как подготовиться к спору и не проиграть из-за доказательств

В арбитражном споре уже недостаточно просто быть правым по существу. Свою правоту нужно доказать документами и правильно представить суду.
Бизнес часто начинает готовиться к делу слишком поздно. Сначала подается иск, затем выясняется, что важные документы находятся у контрагента, нужную экспертизу никто не подготовил, а на аргументы ответчика нечем возразить.
Рассчитывать, что суд сам обнаружит пробелы и поможет исправить позицию, все рискованнее. Современный процесс требует от сторон гораздо большей самостоятельности.
Поэтому подготовка к арбитражному суду начинается еще до подачи иска.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Суд не обязан собирать доказательства за стороны
Главное правило простое: каждая сторона доказывает те обстоятельства, на которые ссылается.
Поэтому к иску недостаточно приложить договор и написать, что контрагент нарушил обязательства. Нужно подтвердить конкретные обстоятельства: факт исполнения, размер задолженности, нарушение договора, направление претензии и другие юридически значимые факты.
Особая проблема возникает, если необходимые документы находятся у ответчика или третьих лиц. Не стоит исходить из того, что суд автоматически их запросит.
До обращения в суд лучше самостоятельно определить, какие документы необходимы, у кого они находятся и какие меры уже предпринимались для их получения. В актуальной практике суды все строже оценивают такие действия стороны.
Отзыв «с иском не согласен» может не сработать
Ответчику недостаточно формально возразить против требований.
Если истец приводит конкретные обстоятельства, их нужно разбирать по существу: что именно не соответствует действительности и чем это подтверждается.
Это важно и потому, что АПК РФ предусматривает последствия для стороны, которая не опровергает утверждения оппонента при определенных условиях.
Поэтому хороший отзыв строится не вокруг общей фразы «требования необоснованны», а вокруг конкретных фактов и доказательств.
Ошибку в иске суд может не исправить
Еще до подачи заявления необходимо определить:
какое право нарушено;
кто является надлежащим ответчиком;
что именно нужно взыскать или признать;
каким способом защищается нарушенное право;
какие обстоятельства необходимо доказать.
Неправильно выбранный способ защиты может стоить компании всего спора.
Не стоит рассчитывать, что суд самостоятельно переделает требования под нужную юридическую конструкцию.
Для сложных договорных, корпоративных и банкротных споров это особенно важно: внешне похожие требования могут требовать совершенно разных доказательств.
Встречный иск и экспертизу нельзя откладывать
Если ответчик планирует встречный иск, этот вопрос нужно решить в начале процесса, а не после нескольких заседаний.
То же самое касается экспертизы. Если спор зависит от качества товара, объема выполненных работ, стоимости имущества или других специальных знаний, необходимо заранее определить вопросы эксперту, подготовить документы и решить вопрос с экспертной организацией.
Попытка собрать все это непосредственно перед заседанием может привести к потере времени и ослаблению позиции.
Суды также стали внимательнее относиться к ходатайствам об отложении заседаний ради представления доказательств, которые сторона могла подготовить заранее.
Как подготовиться к арбитражному суду
Перед подачей иска или отзыва полезно провести короткий аудит дела.
Первое. Определить, какой результат нужен компании.
Второе. Составить список фактов, которые придется доказать.
Третье. Под каждое обстоятельство подобрать документы.
Четвертое. Проверить, какие доказательства может представить оппонент.
Пятое. Заранее подготовить возражения на его основные аргументы.
Шестое. Проверить подсудность, состав участников, срок исковой давности, досудебный порядок и формулировку требований.
Седьмое. Решить вопрос о встречном иске, экспертизе и привлечении третьих лиц до того, как дело перейдет к рассмотрению по существу.
Такой подход позволяет увидеть слабые места еще до суда, когда их можно исправить.
Главный вывод
Арбитражный суд не должен становиться местом, где сторона впервые начинает собирать доказательства и формировать правовую позицию.
К моменту подачи иска уже должно быть понятно, что именно вы доказываете, какими документами это подтверждается и что ответит на это оппонент.
Для бизнеса это особенно важно: одна процессуальная ошибка может стоить значительно дороже, чем подготовка к спору на несколько недель раньше.
Сегодня в арбитраже выигрывает не тот, кто надеется, что суд сам найдет правильное решение.
Выигрывает тот, кто приходит в суд уже с готовой доказательственной базой и продуманной процессуальной стратегией.
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