Арбитражный суд в 2026 году: как подготовиться к спору и не проиграть из-за доказательств

В арбитражном споре уже недостаточно просто быть правым по существу. Свою правоту нужно доказать документами и правильно представить суду.

Бизнес часто начинает готовиться к делу слишком поздно. Сначала подается иск, затем выясняется, что важные документы находятся у контрагента, нужную экспертизу никто не подготовил, а на аргументы ответчика нечем возразить.

Рассчитывать, что суд сам обнаружит пробелы и поможет исправить позицию, все рискованнее. Современный процесс требует от сторон гораздо большей самостоятельности.

Поэтому подготовка к арбитражному суду начинается еще до подачи иска.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.