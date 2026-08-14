Дополнительные работы по 44-ФЗ без допсоглашения: когда заказчик обязан их оплатить

При исполнении государственного контракта подрядчик может обнаружить то, чего невозможно было установить на стадии подготовки к закупке. Особенно часто это происходит при капитальном ремонте, реконструкции и строительстве, когда реальные характеристики объекта становятся понятны только после вскрытия конструкций или начала работ.

Возникает практическая проблема: дополнительные работы уже необходимы, заказчик об этом знает, стороны обсуждают их объем и стоимость, подрядчик их выполняет, но дополнительное соглашение к государственному контракту в итоге не подписывается. После завершения работ заказчик занимает формальную позицию: в контракте этих работ нет, дополнительное соглашение отсутствует, значит, платить не за что.

Свежий спор Верховного суда показывает, что такая позиция заказчика не всегда гарантирует ему победу. Суды могут оценивать не только наличие подписанного дополнительного соглашения, но и фактические обстоятельства исполнения контракта: почему появились дополнительные работы, были ли они необходимы, знал ли о них заказчик, согласовывалось ли их выполнение, принял ли заказчик результат и имеются ли претензии к объему или качеству.

Но из этого нельзя делать противоположный вывод, будто подрядчик по 44-ФЗ теперь может самостоятельно выполнить любые дополнительные работы и потом взыскать их стоимость. Речь идет о конкретных обстоятельствах, которые подрядчику необходимо доказать.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.