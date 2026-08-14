Дополнительные работы по 44-ФЗ без допсоглашения: когда заказчик обязан их оплатить

При исполнении государственного контракта подрядчик может обнаружить то, чего невозможно было установить на стадии подготовки к закупке. Особенно часто это происходит при капитальном ремонте, реконструкции и строительстве, когда реальные характеристики объекта становятся понятны только после вскрытия конструкций или начала работ.
Возникает практическая проблема: дополнительные работы уже необходимы, заказчик об этом знает, стороны обсуждают их объем и стоимость, подрядчик их выполняет, но дополнительное соглашение к государственному контракту в итоге не подписывается. После завершения работ заказчик занимает формальную позицию: в контракте этих работ нет, дополнительное соглашение отсутствует, значит, платить не за что.
Свежий спор Верховного суда показывает, что такая позиция заказчика не всегда гарантирует ему победу. Суды могут оценивать не только наличие подписанного дополнительного соглашения, но и фактические обстоятельства исполнения контракта: почему появились дополнительные работы, были ли они необходимы, знал ли о них заказчик, согласовывалось ли их выполнение, принял ли заказчик результат и имеются ли претензии к объему или качеству.
Но из этого нельзя делать противоположный вывод, будто подрядчик по 44-ФЗ теперь может самостоятельно выполнить любые дополнительные работы и потом взыскать их стоимость. Речь идет о конкретных обстоятельствах, которые подрядчику необходимо доказать.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Можно ли взыскать дополнительные работы по 44-ФЗ без допсоглашения
В общем случае подрядчику не стоит исходить из того, что дополнительная работа автоматически подлежит оплате только потому, что она фактически выполнена.
Для государственных и муниципальных контрактов действует специальный режим изменения условий. В частности, статья 95 Закона № 44-ФЗ предусматривает возможность изменения объема и видов работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ряду других работ, при этом изменение цены допускается в пределах установленного законом ограничения. В действующей редакции для соответствующих контрактов речь идет о размере не более 10% цены контракта.
Поэтому стандартная и наиболее безопасная модель выглядит так: обнаружили необходимость дополнительных работ, зафиксировали обстоятельства, согласовали объем и стоимость, оформили изменение контракта в установленном порядке и только после этого приступили к выполнению.
Однако в реальном исполнении государственного контракта возможны ситуации, когда стороны уже фактически согласовали необходимость работ, подрядчик их выполнил, заказчик получил результат, но формальное оформление так и не состоялось. Именно тогда возникает спор о том, может ли заказчик воспользоваться отсутствием дополнительного соглашения как основанием для полного отказа от оплаты.
Свежая практика показывает, что ответ не сводится к простому «нет допсоглашения, значит, оплаты не будет».
Что произошло в деле о дополнительных работах
В споре № А40-279751/2024 подрядчик выполнял работы по государственному контракту на капитальный ремонт. В ходе ремонта были выявлены скрытые дефекты объекта, из-за которых возникла необходимость выполнить дополнительные работы.
Стороны не оставили эту проблему исключительно на уровне устных переговоров. Необходимость дополнительных работ была отражена в документах, а их стоимость составила около 1,9 млн руб., то есть примерно 4,42% первоначальной цены контракта.
Подрядчик выполнил дополнительные работы и рассчитывал получить за них оплату. Однако заказчик впоследствии отказался подписывать дополнительное соглашение и не перечислил деньги.
Подрядчик обратился в суд и потребовал взыскать стоимость выполненных работ, а также неустойку за просрочку оплаты.
Суды трех инстанций поддержали подрядчика. Кассация оставила судебные акты без изменения, а Верховный суд не стал пересматривать выводы нижестоящих судов. Речь идет об определении ВС РФ от 31.07.2026 № 305-ЭС26-9547 по делу № А40-279751/2024.
Почему заказчика обязали оплатить работы
Ключевым оказался не один документ, а совокупность обстоятельств исполнения государственного контракта.
Суды установили, что дополнительные работы возникли не потому, что подрядчик решил увеличить стоимость контракта. Их необходимость была связана с выявленными при ремонте обстоятельствами, которые препятствовали нормальному выполнению работ и достижению предусмотренного контрактом результата.
При этом заказчик был осведомлен о необходимости дополнительных работ. Стороны зафиксировали соответствующие обстоятельства актами, то есть подрядчик не выполнял спорный объем тайно и не поставил заказчика перед фактом уже после окончания ремонта.
Еще один важный момент, заказчик получил результат дополнительных работ и не заявил обоснованных претензий к их качеству и объему. Для суда это имело значение при оценке того, действительно ли работы были выполнены в интересах заказчика и имели для него практическую ценность.
Наконец, стоимость дополнительных работ не превышала установленный законом предел изменения цены контракта. Для данного спора это стало еще одним обстоятельством в пользу подрядчика. Действующая статья 95 Закона № 44-ФЗ действительно содержит специальное основание для изменения объема и видов работ по контрактам на капитальный ремонт и предусматривает ограничение увеличения цены.
Таким образом, суды фактически оценили реальное исполнение контракта, а не ограничились проверкой наличия одного подписанного документа.
Почему это решение важно для подрядчиков по 44-ФЗ
Для подрядчика главный вывод заключается не в том, что дополнительное соглашение больше не требуется.
Наоборот, оформить изменение государственного контракта по правилам 44-ФЗ по-прежнему значительно безопаснее, чем рассчитывать на последующее взыскание через суд.
Практическое значение дела в другом. Если подрядчик столкнулся с объективной необходимостью дополнительных работ, своевременно сообщил об этом заказчику, получил согласование, зафиксировал объем и стоимость, выполнил работы и передал результат заказчику, отсутствие финальной подписи под дополнительным соглашением не обязательно перечеркивает всю доказательственную базу.
В споре суд будет смотреть на то, что реально происходило между сторонами.
Это особенно важно для строительных и ремонтных контрактов. Невозможно всегда заранее предусмотреть состояние скрытых конструкций, фактическое состояние инженерных сетей, основания, перекрытий и других элементов объекта. Поэтому в таких договорах проблема дополнительных работ возникает достаточно часто.
Но подрядчик должен понимать: чем слабее документально подтверждено согласование с заказчиком, тем сложнее будет взыскать стоимость работ.
Какие доказательства нужны подрядчику
Если дополнительное соглашение не подписано, доказательства фактического согласования приобретают особое значение.
Подрядчику желательно иметь документы, из которых видно, что заказчик знал о проблеме и понимал, какие дополнительные работы необходимо выполнить.
Это могут быть акты обследования, дефектные ведомости, письма, служебная переписка, протоколы совещаний, уведомления, согласованные расчеты стоимости, переписка в электронной форме, документы строительного контроля и иные материалы, позволяющие восстановить ход исполнения контракта.
Причем важна не просто переписка в стиле «обнаружили проблему, что делать?». Желательно, чтобы из документов можно было установить конкретный объем дополнительных работ, причину их необходимости, стоимость и позицию заказчика относительно их выполнения.
Отдельное значение имеют документы, подтверждающие сам результат. Если заказчик использует результат работ, принял объект, не заявил своевременных замечаний, а затем отказывается платить исключительно из-за отсутствия подписанного допсоглашения, позиция подрядчика становится значительно сильнее.
Когда суд, наоборот, может отказать подрядчику
Нельзя воспринимать рассматриваемое дело как универсальное разрешение выполнять работы без оформления.
Представим другую ситуацию. Подрядчик самостоятельно решил, что сметы недостаточно, увеличил объем работ, ничего заранее не сообщил заказчику, не получил его согласия, выполнил дополнительные работы, а после завершения контракта направил счет.
Здесь положение подрядчика намного слабее.
Заказчик может заявить, что не поручал спорные работы, не соглашался с их стоимостью и вообще не нуждался в них в заявленном объеме.
Еще сложнее, если подрядчик не может подтвердить фактическое выполнение дополнительных работ или не может объяснить, почему без них невозможно было исполнить первоначальный контракт.
Поэтому сам факт полезности выполненных работ еще не означает автоматической обязанности заказчика их оплатить.
Нужно доказать весь комплекс обстоятельств, который связывает дополнительные работы с исполнением конкретного государственного контракта.
Что делать подрядчику при обнаружении скрытых дефектов
Самая правильная стратегия, не ждать окончания ремонта.
Если подрядчик обнаружил скрытые дефекты или обстоятельства, которые требуют выполнения дополнительных работ, необходимо сразу поставить заказчика в известность и максимально подробно зафиксировать ситуацию.
В документах желательно указать, что именно обнаружено, почему первоначального объема недостаточно, какие работы необходимо выполнить, какова их стоимость и к каким последствиям приведет отказ от их выполнения.
После этого следует получить позицию заказчика и оформить изменение контракта в предусмотренном Законом № 44-ФЗ порядке, если соответствующие условия позволяют это сделать.
Если заказчик затягивает подписание документов или фактически согласовывает выполнение работ, но отказывается оформлять изменения, подрядчику необходимо особенно тщательно сохранять доказательства такой позиции.
Главная ошибка в такой ситуации, выполнить дополнительные работы молча, а документы начать собирать уже после конфликта.
Что важно для заказчика
У этого дела есть и обратная сторона.
Государственному заказчику недостаточно просто отказаться от оплаты со ссылкой на отсутствие дополнительного соглашения, если фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что необходимость дополнительных работ была известна, их выполнение согласовывалось, результат получен, а претензий по качеству и объему не заявлялось.
Если заказчик действительно считает дополнительные работы незаконными или необоснованными, свою позицию необходимо формировать до их выполнения, а не после получения результата.
Нужно письменно зафиксировать отсутствие согласия, определить, какие именно работы подрядчик обязан выполнить по первоначальному контракту, и при необходимости принять предусмотренные законом меры.
Иначе в суде может возникнуть неприятный вопрос: если заказчик знал о дополнительных работах, участвовал в их согласовании, получил результат и не заявил претензий, почему он должен быть освобожден от оплаты только из-за отсутствия последней подписи?
Заказчик не смог доказать и невыполнение части работ
В том же споре заказчик пытался обосновать требования о расторжении контракта ссылками на якобы невыполненные работы примерно на 2,48 млн руб.
Но суды не приняли этот довод.
Причина оказалась показательной: заказчик не смог конкретно определить, какие именно работы подрядчик не выполнил. Кроме того, часть предусмотренных сметой объемов фактически не потребовалась, а объект был принят заказчиком без соответствующих замечаний.
Это важный процессуальный момент для обеих сторон госконтракта.
В споре недостаточно оперировать общей суммой или утверждать, что «часть работ не выполнена». Необходимо показать конкретный объем, соответствующие документы, нарушение обязательства и последствия такого нарушения.
Чем конкретнее сформулированы требования и возражения, тем сложнее оппоненту оставить их без ответа.
Что показывает практика по дополнительным работам
Рассматриваемое дело нельзя превращать в универсальное правило: «дополнительные работы по 44-ФЗ можно выполнять без допсоглашения».
Такой вывод был бы неправильным.
Более точная формула выглядит иначе: если дополнительные работы объективно необходимы для исполнения контракта, заказчик знал о них и согласовывал их выполнение, стороны зафиксировали объем и стоимость, подрядчик реально выполнил работы, заказчик получил результат и не предъявил обоснованных претензий, отсутствие подписанного дополнительного соглашения само по себе не обязательно исключает возможность взыскания стоимости.
При этом каждый такой спор оценивается с учетом конкретных обстоятельств.
Для подрядчика это означает необходимость максимально подробно фиксировать отношения с заказчиком еще в процессе выполнения работ.
Для заказчика, не менее важно своевременно возражать против дополнительных работ, если он их не заказывал или не согласен с их стоимостью.
Вывод
Споры об оплате дополнительных работ по 44-ФЗ почти всегда упираются в доказательства.
Подрядчику недостаточно показать, что он действительно потратил деньги и выполнил работу. Нужно доказать, почему эти работы появились, зачем они были нужны для исполнения контракта, знал ли о них заказчик, согласовывалось ли их выполнение и получил ли заказчик соответствующий результат.
Свежий спор № А40-279751/2024 показывает, что суд может встать на сторону подрядчика даже при отсутствии подписанного дополнительного соглашения, если совокупность обстоятельств подтверждает согласованность и необходимость дополнительных работ.
Но безопасная стратегия для подрядчика по-прежнему другая: сначала зафиксировать необходимость дополнительных работ, получить согласование заказчика и оформить изменение контракта в соответствии с 44-ФЗ, а уже затем выполнять спорный объем.
Если же дополнительное соглашение не подписано, это еще не означает автоматического проигрыша. Но тогда исход дела будет зависеть от того, насколько убедительно подрядчик сможет доказать реальную волю сторон и фактические обстоятельства исполнения государственного контракта.
Именно поэтому в спорах о дополнительных работах выигрывает не тот, у кого просто есть выполненные работы, а тот, кто может документально показать, почему заказчик должен был их оплатить.
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