Дробление бизнеса: какие признаки налоговая использует против компаний в 2026 году

Разделение одного бизнеса между несколькими юридическими лицами и ИП не запрещено. Предприниматель вправе создавать новые компании, менять структуру группы, привлекать партнеров и выбирать удобную модель ведения деятельности.
Проблемы начинаются тогда, когда несколько формально самостоятельных организаций на деле оказываются одним бизнесом, искусственно разделенным ради налоговой экономии.
Для инспекции в такой ситуации важен не только учредитель. Налоговики анализируют, как фактически устроена работа группы: кто принимает решения, где находятся сотрудники, откуда поступают клиенты, кто распоряжается деньгами, каким образом используется имущество и есть ли у каждой компании самостоятельная деловая функция.
Поэтому наличие разных директоров и отдельных расчетных счетов еще не гарантирует безопасность.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. В налоговых спорах анализирую не только документы компании, но и фактическую модель ведения бизнеса, поскольку именно расхождение между формальной структурой и реальной деятельностью часто становится основанием для доначислений.
Когда несколько компаний могут вызвать вопросы
Само по себе наличие группы компаний не означает нарушения.
У бизнеса может быть несколько юридических лиц по вполне понятным причинам. Например, одна компания занимается производством, другая продажами, третья владеет недвижимостью или оказывает сервисные услуги.
В такой структуре каждая организация должна иметь понятную экономическую роль.
Риск возникает, если после создания новых компаний бизнес практически не изменился, а изменилось преимущественно распределение выручки между юридическими лицами.
Например, у нескольких организаций могут быть одни и те же клиенты, сотрудники, помещение, оборудование и поставщики. При этом решения по всей группе принимает один человек, а денежные средства фактически перераспределяются между компаниями.
В такой ситуации инспекция может поставить вопрос о том, действительно ли перед ней несколько самостоятельных предприятий.
Главный вопрос инспекции: зачем бизнес разделили
При проверке дробления налоговый орган фактически пытается ответить на два вопроса.
Первый: существует ли самостоятельная деятельность каждой компании?
Второй: была ли разумная деловая причина для такой структуры?
Например, создание отдельного юридического лица для нового направления бизнеса может иметь понятное экономическое объяснение. То же самое относится к выделению отдельного производственного проекта, привлечению инвестора или разделению разных видов деятельности.
Совсем иначе выглядит ситуация, когда новая компания создается непосредственно перед достижением определенного налогового порога, получает часть прежних клиентов и продолжает работать теми же сотрудниками и на том же оборудовании.
В последнем случае налоговая получает гораздо больше оснований утверждать, что юридическое разделение не отражает реальной организации бизнеса.
Почему один директор на несколько компаний не всегда проблема
На практике предприниматели часто считают, что наличие общего руководителя автоматически подтверждает дробление.
Это не совсем так.
Один человек действительно может руководить несколькими организациями. Например, собственник группы может централизованно заниматься стратегическими вопросами, а операционная работа будет распределена между отдельными подразделениями.
Сам по себе общий директор не отвечает на вопрос о фиктивности структуры.
Но если одновременно совпадают руководители, сотрудники, адреса, телефоны, сайты, поставщики и клиенты, а компании выполняют одинаковые функции, совокупность таких обстоятельств уже может выглядеть иначе.
Именно совокупность признаков, а не один формальный показатель обычно становится основой претензий.
Персонал также может показать реальную структуру бизнеса
Особое внимание налоговая уделяет сотрудникам.
Если после создания нескольких компаний большая часть работников остается прежней, а обязанности фактически не меняются, инспекция может проверить, действительно ли произошло разделение бизнеса.
Например, менеджер формально трудится в одной организации, но продолжает продавать товары клиентам другой. Бухгалтер обслуживает сразу несколько компаний, сотрудники используют единые внутренние системы, а руководитель дает им поручения независимо от того, в какой организации они оформлены.
Такие обстоятельства не обязательно означают нарушение. Но компания должна иметь возможность объяснить, почему сотрудники работают именно таким образом и на основании каких договоренностей.
Общие расходы требуют отдельного внимания
Еще один показатель, который может заинтересовать налоговый орган, — распределение расходов.
Если несколько компаний используют одно помещение, оборудование, программное обеспечение, транспорт или административный персонал, желательно иметь понятный механизм распределения затрат.
Отсутствие документов не всегда означает незаконное дробление, но существенно осложняет объяснение структуры.
Чем сложнее группа, тем важнее документально показывать, какие ресурсы использует каждая компания и на каких условиях.
Это особенно актуально для аренды, бухгалтерского обслуживания, рекламы, IT-инфраструктуры и управленческих услуг.
Клиенты и выручка тоже имеют значение
Инспекция может сопоставлять клиентскую базу компаний.
Если после разделения бизнеса одни и те же контрагенты начинают заключать договоры то с одной, то с другой организацией без очевидной причины, это может вызвать вопросы.
Еще больше внимания привлекает ситуация, когда фактически один и тот же бизнес продолжает обслуживать клиентов, но выручка распределяется между несколькими субъектами в зависимости от налогового режима или иных финансовых обстоятельств.
Поэтому при наличии нескольких компаний важно иметь понятную систему распределения клиентов и понимать, почему конкретный договор заключен именно с этой организацией.
Что делать, если налоговая уже предъявила претензии
Защищаться только аргументом «все компании юридически самостоятельны» недостаточно.
Необходимо показывать реальную хозяйственную деятельность каждой организации.
В первую очередь стоит собрать документы, подтверждающие самостоятельность бизнеса: договоры с контрагентами, документы на имущество, договоры аренды, кадровые документы, переписку, сведения о самостоятельном финансировании и расходы каждой компании.
Важно также восстановить историю создания группы.
Если юридическое лицо создавалось для отдельного направления, необходимо показать, когда возникла соответствующая бизнес-задача и почему для ее реализации была выбрана именно такая структура.
Чем понятнее экономическая логика, тем сложнее представить создание компании исключительно как инструмент налоговой экономии.
Можно ли заранее снизить налоговые риски
Да, и делать это лучше до налоговой проверки.
Если в группе несколько компаний, необходимо периодически проверять, насколько фактическая деятельность соответствует их формальной структуре.
Полезно ответить хотя бы на несколько вопросов:
У каждой компании есть собственная функция?
Понятно, почему конкретный клиент работает именно с этой организацией?
Разделены ли сотрудники и их обязанности?
Есть ли документы по использованию общего имущества и ресурсов?
Понятно ли движение денежных средств между компаниями?
Есть ли деловая причина для существования каждой организации?
Если на эти вопросы сложно дать внятный ответ, налоговые риски уже существуют независимо от того, проводилась проверка или нет.
Главное, что нужно учитывать бизнесу
Налоговая претензия по дроблению обычно строится не на одном документе.
Инспекция собирает множество косвенных обстоятельств и пытается показать, что юридическое разделение не соответствует фактической организации бизнеса.
Поэтому задача компании заключается не в том, чтобы найти один документ, который «докажет отсутствие дробления».
Нужно показать целостную экономическую картину, в которой существование нескольких организаций имеет понятное объяснение.
И наоборот, даже идеально оформленные договоры между компаниями могут оказаться недостаточными, если фактически все решения, сотрудники, клиенты, имущество и денежные потоки остаются едиными.
В налоговых спорах формальная структура бизнеса имеет значение, но решающим становится вопрос о том, как этот бизнес реально работал.
Начать дискуссию