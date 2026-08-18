Дробление бизнеса: какие признаки налоговая использует против компаний в 2026 году

Разделение одного бизнеса между несколькими юридическими лицами и ИП не запрещено. Предприниматель вправе создавать новые компании, менять структуру группы, привлекать партнеров и выбирать удобную модель ведения деятельности.

Проблемы начинаются тогда, когда несколько формально самостоятельных организаций на деле оказываются одним бизнесом, искусственно разделенным ради налоговой экономии.

Для инспекции в такой ситуации важен не только учредитель. Налоговики анализируют, как фактически устроена работа группы: кто принимает решения, где находятся сотрудники, откуда поступают клиенты, кто распоряжается деньгами, каким образом используется имущество и есть ли у каждой компании самостоятельная деловая функция.

Поэтому наличие разных директоров и отдельных расчетных счетов еще не гарантирует безопасность.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. В налоговых спорах анализирую не только документы компании, но и фактическую модель ведения бизнеса, поскольку именно расхождение между формальной структурой и реальной деятельностью часто становится основанием для доначислений.