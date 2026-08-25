Можно ли взыскать с подрядчика неосновательное обогащение после проверки по 44-ФЗ

Государственный заказчик принял работы, подписал акты и полностью рассчитался с подрядчиком. Позже приходит контрольный орган и указывает: объем работ завышен, смета рассчитана неправильно, бюджет переплачен. После этого заказчик требует вернуть часть денег как неосновательное обогащение.

На практике одного акта финансовой проверки для такого взыскания часто недостаточно. Суды проверяют, были ли работы реально выполнены, имели ли они потребительскую ценность, мог ли заказчик обнаружить спорные недостатки при обычной приемке и есть ли доказательства переплаты помимо выводов контролеров.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.