Можно ли взыскать с заказчика расходы на независимую гарантию по 44-ФЗ

Независимая гарантия по госконтракту может стоить десятки и даже сотни тысяч рублей. Победитель закупки оплачивает ее не по собственной инициативе: обеспечение исполнения контракта зачастую является обязательным условием его заключения. Но если контракт в итоге не заключен либо прекращен раньше срока, возникает вопрос, кто должен нести эти расходы.

Судебная практика в целом складывается в пользу поставщика или подрядчика, если расходы на гарантию остались некомпенсированными из-за действий заказчика либо по причинам, не зависящим от исполнителя. Верховный Суд также признает такие расходы убытками, если подрядчик рассчитывал возместить их за счет исполнения контракта, но лишился этой возможности.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.