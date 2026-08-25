Перевозчик сорвал срок доставки: можно ли взыскать штраф, убытки и упущенную выгоду

Срок доставки в перевозке часто имеет не меньшее значение, чем сохранность груза. Особенно если товар должен приехать к началу монтажа, на склад маркетплейса, к конкретной дате поставки покупателю или для исполнения другого контракта.

Но одно опоздание еще не означает, что с перевозчика автоматически можно взыскать все потери бизнеса. Неустойка, реальный ущерб и упущенная выгода требуют разного обоснования, а главный спор обычно возникает вокруг причинной связи: действительно ли именно просрочка перевозчика привела к заявленным потерям.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.