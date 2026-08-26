Поставщика включили в РНП до подписания контракта: могут ли контракт признать недействительным

Риск в такой ситуации серьезный: суды допускают признание такого контракта недействительным, а в ряде случаев — ничтожным.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Можно ли заключить контракт, если победителя уже внесли в РНП
Все зависит от условий конкретной закупки.
Если заказчик установил требование об отсутствии сведений об участнике закупки в РНП, победитель должен соответствовать этому требованию не только в момент подачи заявки.
Проблема возникает, когда на дату рассмотрения заявки участник требованиям соответствовал, выиграл закупку, но между подведением итогов и подписанием контракта оказался в РНП.
Судебная практика исходит из того, что в такой ситуации контракт заключать нельзя. В рассмотренных судами делах контракты признавались недействительными.
То есть победа в закупке сама по себе еще не гарантирует право на заключение договора.
Что должен сделать победитель закупки после включения в РНП
Один из самых неприятных выводов судебной практики заключается в том, что поставщику опасно просто промолчать.
В деле № А04-4247/2024 участник успешно прошел закупку, однако после подведения итогов и до подписания контракта сведения о нем внесли в РНП.
Контракт все равно был заключен.
Позже прокуратура потребовала признать его недействительным, и суд с этим согласился.
Суды отдельно указали, что победитель должен был сообщить заказчику о включении в РНП, но не сделал этого. В результате контракт расценили как заключенный в обход требований 44-ФЗ и затрагивающий публичные интересы.
Для поставщика это важный вывод: скрывать изменение своего статуса после победы в закупке — одна из самых рискованных стратегий.
Контракт могут признать недействительным даже после его подписания
Да.
Причем спор может возникнуть не сразу.
Например, контракт уже заключен, стороны начали его исполнять, заказчик принимает товары или работы, а затем прокуратура выявляет, что на момент подписания исполнитель уже находился в РНП.
Само исполнение договора эту проблему не устраняет.
В деле № А70-6824/2024 сведения о победителе находились в РНП на дату заключения контракта. Победитель знал, что перестал соответствовать установленным требованиям, но не сообщил об этом заказчику.
Суд признал контракт недействительным и применил последствия недействительности сделки. Поведение поставщика оценили как заключение контракта в обход требований закона.
Когда именно участник должен соответствовать требованиям закупки
Ошибка поставщика часто состоит в следующей логике:
«Когда подавали заявку, в РНП нас не было. Значит, мы законно участвовали и победили».
Для подписания контракта этого может быть недостаточно.
Суды исходят из того, что победитель должен соответствовать требованиям к участникам и на дату заключения контракта.
Это хорошо видно на деле № А56-47920/2025.
Контракт был заключен с победителем закупки. Уже впоследствии прокуратура установила, что на момент его подписания сведения о компании находились в РНП.
Контракт признали недействительным, поскольку на дату заключения сделки победитель уже не соответствовал требованиям, установленным в закупке.
Поэтому проверять свой статус нужно не только при подаче заявки.
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта
Если к моменту подписания контракта победитель перестал соответствовать требованиям статьи 31 Закона № 44-ФЗ, возникает уже проблема не только поставщика, но и заказчика.
Показательно постановление Арбитражного суда Уральского округа по делу № А07-38737/2024.
После определения победителя, но до заключения контракта сведения об участнике появились в РНП.
Суд указал: поскольку компания перестала соответствовать установленному требованию до даты подписания контракта, заказчик должен был отказаться от его заключения.
При этом поставщик не сообщил о включении в РНП и фактически вступил в отношения с заказчиком, несмотря на возникший запрет.
Контракт признали ничтожным.
Почему суды говорят о недобросовестности поставщика
В таких спорах имеет значение не только формальный факт нахождения компании в РНП.
Суды отдельно оценивают поведение победителя закупки.
Если поставщик знает, что его включили в реестр, понимает, что закупочная документация содержит требование об отсутствии сведений в РНП, но продолжает процедуру и ничего не сообщает заказчику, это может быть расценено как сознательное сокрытие юридически значимого обстоятельства.
Именно поэтому в практике появляются формулировки о недобросовестности и обходе закона.
Практически ситуация выглядит так:
Ситуация
Риск
В РНП внесли до подачи заявки
Участник изначально не соответствует требованиям
В РНП внесли после подачи заявки, но до подведения итогов
Высокий риск отстранения
В РНП внесли после победы, но до подписания
Контракт может быть признан недействительным
Победитель знал о РНП и промолчал
Риск существенно выше
Контракт уже начали исполнять
Это не гарантирует его сохранение
Кто обычно оспаривает такой контракт
Интересная особенность этой категории дел — нередко инициатором спора становится не сам заказчик.
По рассмотренной судебной практике иски подавала прокуратура.
Она может выявить нарушение в ходе проверки закупочной деятельности заказчика и потребовать:
признать контракт недействительным;
применить последствия недействительности сделки;
вернуть полученное сторонами по сделке, если для этого есть основания.
Именно поэтому рассчитывать на то, что «заказчик все знает и его все устраивает», опасно.
Даже если сам заказчик не оспаривает контракт, это не означает, что вопрос больше никогда не возникнет.
Что будет, если контракт признают недействительным
Здесь последствия уже зависят от обстоятельств конкретного дела.
Недействительность сделки способна поставить под вопрос дальнейшее исполнение контракта и расчеты между сторонами.
Особенно сложной становится ситуация, когда часть товара уже поставлена, работы выполнены или услуги оказаны.
Поэтому поставщику лучше оценивать риск до подписания, а не пытаться исправить ситуацию после прокурорской проверки.
Если компания узнала, что ее включили в РНП непосредственно перед заключением нового контракта, необходимо проверить документацию закупки и определить, установил ли заказчик требование по части 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
Что делать, если после победы в закупке компанию включили в РНП
Главное — не продолжать процедуру автоматически.
Нужно сразу проверить дату внесения сведений в РНП, условия извещения и закупочной документации, а также основания самого включения.
Если решение ФАС уже обжалуется в суде, отдельно нужно оценить, можно ли добиться обеспечительных мер и как это повлияет на право заключить новый контракт.
Но просто подписать договор и надеяться, что заказчик ничего не заметит, — плохой вариант.
Судебная практика последних лет показывает достаточно последовательный подход: если отсутствие компании в РНП являлось обязательным условием закупки, победитель должен соответствовать этому требованию и в момент подписания контракта.
А если поставщик уже знает о включении в реестр и скрывает это от заказчика, риск признания контракта недействительным становится особенно высоким.
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