Поставщика включили в РНП до подписания контракта: могут ли контракт признать недействительным

Можно ли заключить контракт, если победителя уже внесли в РНП

Все зависит от условий конкретной закупки.

Если заказчик установил требование об отсутствии сведений об участнике закупки в РНП, победитель должен соответствовать этому требованию не только в момент подачи заявки.

Проблема возникает, когда на дату рассмотрения заявки участник требованиям соответствовал, выиграл закупку, но между подведением итогов и подписанием контракта оказался в РНП.

Судебная практика исходит из того, что в такой ситуации контракт заключать нельзя. В рассмотренных судами делах контракты признавались недействительными.

То есть победа в закупке сама по себе еще не гарантирует право на заключение договора.