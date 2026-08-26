Заказчик неправомерно получил деньги по независимой гарантии: можно ли вернуть выплату

Но это не означает, что заказчик вправе оставить деньги у себя в любой ситуации.

Если требование по гарантии было предъявлено без достаточных оснований, поставщик может взыскать полученную заказчиком сумму обратно, в том числе как неосновательное обогащение или убытки.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.