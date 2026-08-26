Заказчик неправомерно получил деньги по независимой гарантии: можно ли вернуть выплату

Но это не означает, что заказчик вправе оставить деньги у себя в любой ситуации.
Если требование по гарантии было предъявлено без достаточных оснований, поставщик может взыскать полученную заказчиком сумму обратно, в том числе как неосновательное обогащение или убытки.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Можно ли вернуть деньги, которые заказчик получил по независимой гарантии
Да.
Судебная практика исходит из того, что формальная выплата банком еще не делает получение денег заказчиком правомерным.
Если в дальнейшем выясняется, что оснований для обращения по гарантии не было либо заказчик получил больше, чем ему реально причиталось по контракту, поставщик вправе требовать возврата соответствующей суммы.
На практике спор обычно возникает уже после того, как:
банк перечислил деньги заказчику;
банк предъявил регрессное требование поставщику;
поставщик компенсировал банку произведенную выплату.
После этого исполнитель уже предъявляет требования непосредственно к заказчику.
Если заказчик принял услуги, но все равно получил выплату по гарантии
Показательно дело № А40-34478/2024.
Заказчик обратился в банк с требованием о выплате по независимой гарантии. Банк деньги перечислил, а затем потребовал соответствующую сумму от исполнителя.
Исполнитель возместил расходы банка и обратился в суд к заказчику с требованием о возврате неосновательного обогащения.
Суд иск удовлетворил.
В другом судебном процессе уже было установлено, что услуги по контракту заказчик принял. Следовательно, оснований для обращения за выплатой по гарантии у него не имелось.
То есть даже после фактического перечисления денег банком поставщик может поставить вопрос:
а существовало ли вообще обеспечиваемое нарушение?
Если нет, заказчик не получает права сохранить спорную сумму только потому, что механизм гарантии уже сработал.
Независимая гарантия не дает заказчику право получить деньги дважды
Еще одна типичная ситуация — поставщик сам погашает неустойку, но заказчик после этого все равно получает деньги из банка.
В деле № А41-110239/2023 заказчик предъявил исполнителю требование об уплате штрафа.
Исполнитель с претензией сначала не согласился, однако впоследствии добровольно перечислил требуемую сумму.
Несмотря на это, заказчик подтвердил банку, что требование по гарантии остается актуальным, и получил выплату.
Суд обязал вернуть деньги поставщику.
Дополнительно выяснилось, что претензии, на которые ссылался заказчик при обращении к банку, вообще относились к другому контракту. Суды расценили сообщение банку как недостоверное, а возникшую за счет поставщика выгоду — как необоснованную.
Главный вывод здесь простой:
независимая гарантия не позволяет заказчику получить двойное удовлетворение одного и того же требования.
Может ли заказчик взыскать всю сумму гарантии из-за одного нарушения
Не всегда.
Это особенно важно, когда обеспечение исполнения контракта существенно больше фактической задолженности или начисленной неустойки.
В деле № А62-14463/2023 подрядчик не завершил работы в срок. Заказчик отказался от контракта и потребовал от банка выплатить всю сумму независимой гарантии.
Банк требование исполнил.
Но суды взыскали с заказчика часть полученной суммы обратно.
Причина в том, что фактические имущественные требования заказчика к подрядчику были меньше выплаченной гарантии.
Суд указал: выплата по независимой гарантии сама по себе не является дополнительной мерой ответственности поставщика. Размер суммы, которую в конечном счете вправе сохранить заказчик, должен соотноситься с его реальными требованиями по обеспеченному обязательству.
Это существенно меняет привычное представление о гарантии.
Формально банк действительно может быть обязан произвести выплату по предъявленному требованию. Но в отношениях уже между заказчиком и поставщиком может возникнуть вопрос о возврате излишне полученных средств.
Что можно взыскать, если заказчик получил больше, чем ему причиталось
На практике возможны разные конструкции иска.
Все зависит от того, что произошло после выплаты.
Ситуация
Возможное требование
У заказчика вообще не было оснований получать гарантию
Возврат неосновательного обогащения
Заказчик получил больше фактической задолженности
Взыскание разницы
Поставщик компенсировал банку неправомерную выплату
Возмещение убытков
Заказчик получил оплату дважды
Возврат необоснованно полученной суммы
Заказчик удерживает деньги без основания
Возможны также проценты
Само название требования лучше определять после анализа текста гарантии, контракта и движения денег.
Что если поставщик действительно нарушил контракт
Даже наличие нарушения не означает, что заказчик автоматически вправе сохранить всю сумму независимой гарантии.
Это видно по делу № А48-3271/2024.
Заказчик отказался от исполнения контракта из-за нарушения со стороны поставщика.
При этом поставщик добровольно перечислил начисленную неустойку, а позднее также возместил банку сумму, которую тот выплатил заказчику по гарантии.
Суды взыскали полученные заказчиком деньги обратно.
Было установлено, что заказчик не предъявлял требований об убытках или упущенной выгоде, а предусмотренная контрактом неустойка уже была оплачена поставщиком.
Поэтому дополнительная сумма, полученная по гарантии, фактически стала ничем не обоснованной выгодой за счет исполнителя.
Это важное разграничение.
Наличие нарушения и право заказчика получить всю сумму гарантии — не одно и то же.
Можно ли сослаться на злоупотребление правом со стороны заказчика
Да, и такая аргументация уже встречается в судебной практике.
Если заказчик использует формально безусловный механизм независимой гарантии для получения суммы, на которую фактически не имеет материального права, суд может оценить такое поведение как злоупотребление.
Особенно если одновременно присутствуют такие обстоятельства:
поставщик уже погасил неустойку;
размер требования существенно меньше суммы гарантии;
заказчик не понес подтвержденных убытков;
обязательства фактически исполнены или приняты;
основания, заявленные банку, не соответствуют реальным обстоятельствам.
В таком споре важна не только сама банковская гарантия, но и экономическое основание, по которому заказчик сохранил полученные деньги.
Что проверять поставщику после выплаты по независимой гарантии
Если банк уже выплатил деньги заказчику, считать спор проигранным рано.
Нужно проверить:
какое нарушение заказчик указал в требовании банку;
существовало ли оно в действительности;
какую сумму заказчик вправе был требовать по контракту;
оплачена ли ранее неустойка;
есть ли у заказчика подтвержденные убытки;
не получил ли он удовлетворение дважды;
совпадает ли основание банковского требования с реальными претензиями по контракту.
Особенно полезны акты приемки, переписка, претензии, платежные поручения, решения ФАС и судебные акты по основному спору.
Если банк уже взыскал деньги с поставщика, спор еще можно продолжать
Это, пожалуй, главный практический момент.
Независимая гарантия защищает интерес заказчика и позволяет быстро получить деньги через банк. Но она не превращает необоснованное требование заказчика в законное.
Если поставщик затем возместил банку произведенную выплату, он может предъявить собственные требования заказчику.
И судебная практика подтверждает: когда заказчик получил деньги без материально-правового основания либо в размере, превышающем его реальные требования по контракту, эту сумму можно взыскать обратно.
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