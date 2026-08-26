Недостоверные сведения в заявке по 44-ФЗ: признают ли контракт недействительным

Могут ли признать контракт недействительным из-за недостоверной информации в заявке

Да, такой риск есть.

Особенно если участник с помощью недостоверных документов создал видимость соответствия обязательным требованиям закупки, которым на самом деле не отвечал.

Например, для участия требовался определенный опыт исполнения контрактов. Компания представила договор или сведения о работах, которые фактически не исполнялись. За счет этого она была допущена к закупке и получила контракт.

В подобных случаях суды могут прийти к выводу, что нарушение повлияло непосредственно на результаты торгов.

По материалам судебной практики встречаются три основных подхода: контракт признают недействительным; сохраняют его, если нарушение не затронуло принципы контрактной системы; либо отказываются аннулировать уже исполненный контракт, когда это не восстановит ничьих прав.