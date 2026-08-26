Недостоверные сведения в заявке по 44-ФЗ: признают ли контракт недействительным

Однозначного ответа нет. Суды смотрят не только на сам факт недостоверности, но и на то, повлияла ли она на результат закупки, конкуренцию и исполнение контракта.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Могут ли признать контракт недействительным из-за недостоверной информации в заявке
Да, такой риск есть.
Особенно если участник с помощью недостоверных документов создал видимость соответствия обязательным требованиям закупки, которым на самом деле не отвечал.
Например, для участия требовался определенный опыт исполнения контрактов. Компания представила договор или сведения о работах, которые фактически не исполнялись. За счет этого она была допущена к закупке и получила контракт.
В подобных случаях суды могут прийти к выводу, что нарушение повлияло непосредственно на результаты торгов.
По материалам судебной практики встречаются три основных подхода: контракт признают недействительным; сохраняют его, если нарушение не затронуло принципы контрактной системы; либо отказываются аннулировать уже исполненный контракт, когда это не восстановит ничьих прав.
Когда недостоверные сведения приводят к недействительности закупки
Самая опасная ситуация для поставщика — когда без спорных сведений он вообще не имел бы права участвовать в закупке.
Так бывает, например, при специальных требованиях к опыту.
Если участник представляет фиктивный или фактически неисполненный договор исключительно для того, чтобы пройти квалификационный отбор, суды рассматривают это уже не как техническую ошибку в заявке.
Здесь нарушение затрагивает сам механизм определения победителя.
Последствия могут быть серьезными:
результаты закупки признаются недействительными;
контракт также может быть признан недействительным;
в отдельных случаях применяются последствия недействительности сделки.
Судебная практика по недостоверным сведениям в заявке
Судебный акт
Что произошло
Позиция суда
АС Волго-Вятского округа от 02.12.2021 № Ф01-6795/2021, дело № А82-19427/2020
Для подтверждения опыта участник представил сведения о договоре, который фактически не исполнялся
Результаты аукциона и контракт признаны недействительными. Недостоверные сведения позволили участнику подтвердить отсутствующий опыт
АС Восточно-Сибирского округа от 18.11.2024 № Ф02-3941/2024 и др., дело № А10-2531/2023
Участник заявил опыт выполнения работ, которые фактически не выполнял
Контракт признан недействительным. Суд указал на введение комиссии в заблуждение, ограничение конкуренции и нарушение публичных интересов
АС Центрального округа от 03.04.2024 № Ф10-526/2024, дело № А83-16519/2022
Для подтверждения опыта представлены сведения о несуществовавшем исполнении работ
Итоги закупки и контракт признаны недействительными, поскольку нарушение повлияло на конкурентную процедуру
АС Восточно-Сибирского округа от 22.12.2025 № Ф02-4387/2025, дело № А33-4976/2025
В подтверждение опыта представлены недостоверные сведения, однако участник реально обладал строительным опытом, был единственным участником и без замечаний исполнил контракт
В признании контракта недействительным отказано. Суд не увидел нарушения конкуренции и принципов контрактной системы
АС Московского округа от 23.12.2025 № Ф05-18655/2025, дело № А40-309072/2024
При оценке заявки использовались недостоверные данные об исполненных договорах, но к моменту спора контракт уже был исполнен
В иске отказано. Недействительность контракта не позволила бы восстановить имущественные права других лиц
Практика показывает, что сам по себе факт недостоверности еще не всегда решает спор.
Почему одни контракты аннулируют, а другие оставляют в силе
Ключевой вопрос — что именно изменили недостоверные сведения.
Одно дело, если компания вообще не обладала необходимым опытом и с помощью фиктивного документа получила право участвовать в закупке.
Другое — если необходимый опыт объективно был, контракт исполнен нормально, а спорные сведения не повлияли ни на конкуренцию, ни на выбор поставщика.
Это хорошо видно по делу № А33-4976/2025.
Участник действительно представил недостоверные сведения об исполненном контракте. Однако суд установил, что компания обладала связанным со строительством опытом, представила необходимые документы, других заявок в закупке не было, а новый контракт исполнила без замечаний.
В результате суд отказался признавать сделку недействительной.
То есть формального нарушения оказалось недостаточно.
Имеет ли значение, что контракт уже исполнен
Да, и иногда это становится решающим аргументом.
Суды оценивают не только нарушение при проведении закупки, но и реальный результат признания сделки недействительной.
В деле № А40-309072/2024 участник конкурса представил недостоверные сведения об исполненных договорах.
Однако к моменту рассмотрения спора контракт уже был исполнен.
Московский округ отказался признавать его недействительным, поскольку такое решение не позволило бы восстановить имущественные права других лиц.
Это не означает, что исполненный контракт невозможно оспорить вообще.
Но для суда становится важным практический вопрос: какие именно права будут восстановлены после признания сделки недействительной?
Если ответа на него нет, вероятность отказа возрастает.
Когда недостоверные сведения особенно опасны для поставщика
Наибольший риск возникает, если одновременно присутствуют несколько обстоятельств:
участник не соответствовал обязательному или дополнительному требованию;
недостоверная информация позволила скрыть это несоответствие;
без нее компания не была бы допущена к закупке;
искаженные сведения непосредственно повлияли на определение победителя;
в результате другие участники потеряли возможность получить контракт.
В таких обстоятельствах речь идет уже не просто об ошибке в документах.
Суды могут увидеть обход требований законодательства о контрактной системе и нарушение конкуренции.
Можно ли сослаться на случайную ошибку в заявке
Можно, но важно доказать, что ошибка действительно не повлияла на закупку.
Само слово «техническая» ничего не меняет.
Суд будет смотреть:
соответствовал ли участник требованиям фактически;
имелись ли у него необходимые опыт, лицензии или ресурсы;
получил бы он контракт без спорных сведений;
были ли другие участники;
оказала ли информация влияние на количество набранных баллов;
надлежащим ли образом впоследствии исполнен контракт.
Чем слабее связь между ошибкой и результатом торгов, тем больше шансов сохранить сделку.
Кто может потребовать признать контракт недействительным
По таким спорам инициаторами могут выступать не только заказчик или участники закупки.
В рассмотренной практике с требованиями обращались прокуратура и антимонопольный орган.
Поэтому ситуация не заканчивается после подписания контракта.
Даже если заказчик принял исполнение и сам не предъявляет претензий, нарушения закупочной процедуры могут быть выявлены позднее в ходе проверки.
Что делать поставщику, если в заявке обнаружили недостоверные сведения
В первую очередь нужно определить значение спорной информации для конкретной закупки.
Если убрать ее из заявки полностью, соответствовал бы участник требованиям? Был бы он допущен? Сохранил бы необходимое количество баллов? Мог бы остаться победителем?
Именно от этого во многом зависит перспектива спора.
Если поставщик фактически обладал требуемым опытом, конкуренция не была нарушена, а контракт уже качественно исполнен, эти обстоятельства необходимо подтверждать документально.
Главная линия защиты здесь обычно заключается не в отрицании самой ошибки, а в доказательстве того, что она не повлияла на результаты закупки и не нарушила публичные интересы.
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