Заказчик не платит по госконтракту: можно ли расторгнуть контракт

Сам по себе статус госконтракта не означает, что поставщик обязан бесконечно работать бесплатно. Но и просто направить письмо «денег нет — контракт расторгнут» нельзя. Нужно учитывать условия самого контракта, нормы ГК РФ и специальный порядок Закона № 44-ФЗ.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах.
Можно ли расторгнуть госконтракт из-за неоплаты заказчиком
Да, в определенных случаях можно.
Статья 95 Закона № 44-ФЗ позволяет поставщику, подрядчику или исполнителю принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если одновременно выполняются два условия:
в контракте предусмотрено право заказчика на односторонний отказ;
основания для отказа со стороны поставщика предусмотрены ГК РФ для соответствующего вида обязательств.
И вот второй пункт как раз наиболее важен.
Не существует общего правила: «заказчик просрочил оплату на один день — поставщик автоматически получил право расторгнуть госконтракт».
Нужно смотреть, что именно является предметом контракта, насколько серьезна просрочка и что предусмотрено договором.
Неоплата заказчика может быть существенным нарушением договора
По статье 450 ГК РФ договор может быть расторгнут судом при существенном нарушении другой стороной.
Существенным считается такое нарушение, при котором сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
Для предпринимателя смысл государственного контракта очевиден: он поставляет товар, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги.
Поэтому длительная или систематическая неоплата может быть не просто технической задержкой, а существенным нарушением обязательств заказчика.
Особенно если поставщик уже несет собственные расходы:
Ситуация
Почему это важно
Заказчик не оплачивает уже принятые работы
Поставщик фактически финансирует исполнение контракта
Просрочка повторяется несколько раз
Нарушение приобретает систематический характер
Не оплачена значительная часть цены контракта
Возрастает вероятность признания нарушения существенным
Без оплаты невозможно продолжать исполнение
Можно ставить вопрос о встречном исполнении
Заказчик не объясняет причины задержки
Усиливается позиция поставщика при дальнейшем споре
При этом одна небольшая просрочка сама по себе еще не гарантирует законность расторжения.
Можно ли приостановить исполнение госконтракта, если заказчик не платит
Во многих случаях это более безопасный первый шаг, чем немедленный отказ от контракта.
Статья 328 ГК РФ регулирует встречное исполнение обязательств. Если одна сторона не предоставляет предусмотренное договором исполнение, другая сторона при определенных условиях вправе приостановить свое исполнение либо отказаться от него.
Например, подрядчик выполнил и сдал очередной этап работ. По контракту заказчик должен его оплатить, после чего подрядчик переходит к следующему этапу.
Если деньги не поступают, продолжение работ может означать, что подрядчик еще несколько месяцев будет оплачивать материалы, зарплаты, аренду техники и работу субподрядчиков за собственный счет.
Государственный контракт не превращает поставщика в бесплатного кредитора заказчика.
Но здесь нельзя действовать механически. Возможность приостановки зависит от структуры обязательств по конкретному контракту. Нужно установить, действительно ли дальнейшее исполнение является встречным по отношению к просроченной оплате.
Для поставки товаров есть отдельное основание
В договорах поставки ситуация для поставщика зачастую проще.
Статья 523 ГК РФ допускает односторонний отказ от договора поставки при существенном нарушении договора другой стороной. Закон отдельно связывает существенность нарушения со стороны покупателя в том числе с неоднократным нарушением сроков оплаты товаров.
Поэтому если государственный заказчик систематически принимает поставленный товар и систематически задерживает оплату, позиция поставщика становится значительно сильнее.
Но ключевое слово здесь — неоднократно.
Одна просрочка и несколько последовательных нарушений сроков оплаты — разные ситуации.
Как поставщику расторгнуть контракт по 44-ФЗ
Если основания для одностороннего отказа действительно имеются, недостаточно просто отправить заказчику обычную претензию.
Для электронных контрактов решение об одностороннем отказе формируется поставщиком через ЕИС, подписывается усиленной электронной подписью и размещается в системе. Через ЕИС оно автоматически направляется заказчику.
После надлежащего уведомления контракт прекращается не сразу.
Решение поставщика вступает в силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчика.
Этот срок фактически дается заказчику на исправление нарушения.
Если за эти 10 дней заказчик устранит нарушение, которое стало основанием для отказа, поставщик обязан отменить свое еще не вступившее в силу решение.
Например:
заказчик должен 3 млн руб. за уже принятые работы → подрядчик получает право на отказ → размещает решение → заказчик в течение установленного срока полностью погашает задолженность.
В такой ситуации продолжать процедуру расторжения по первоначальному основанию уже рискованно.
Можно ли просто перестать работать до оплаты
Вот это одна из самых опасных ошибок.
Поставщик рассуждает логично: «Мне не платят, поэтому я тоже ничего больше делать не буду».
А спустя некоторое время получает уже сам:
претензию;
начисление неустойки;
односторонний отказ заказчика;
обращение в ФАС;
риск включения в РНП.
Поэтому приостановление исполнения должно быть юридически оформлено, а не выражаться в фактическом исчезновении поставщика с объекта.
Нужно письменно зафиксировать задолженность, сроки оплаты, связь неоплаты с невозможностью или правом приостановить дальнейшее исполнение и конкретную норму закона или договора, на которую ссылается поставщик.
Когда лучше не расторгать контракт, а взыскать долг
Расторжение — не всегда лучший вариант.
Представим, что работы практически завершены. Заказчик их принимает, задолженность подтверждена документами, а до окончания контракта осталось несколько дней.
Начинать сложную процедуру расторжения иногда просто нет смысла.
Гораздо эффективнее:
закончить исполнение → зафиксировать приемку → начислить неустойку за просрочку оплаты → взыскать задолженность через арбитражный суд.
Другая ситуация — длительный контракт, по которому заказчик уже несколько месяцев не платит, а исполнитель продолжает ежемесячно нести крупные расходы.
Здесь продолжение исполнения может только увеличивать убытки.
Поэтому тактика зависит от стадии контракта
Ситуация
Что обычно имеет смысл рассмотреть
Разовая небольшая просрочка
Претензия и требование об оплате
Значительная задолженность
Претензия + взыскание долга
Заказчик не оплачивает несколько этапов
Приостановка исполнения
Просрочки носят систематический характер
Возможность одностороннего отказа
Контракт почти исполнен
Завершение + взыскание задолженности
Дальнейшая работа существенно увеличивает убытки
Рассматривать прекращение контракта
Можно ли расторгнуть госконтракт через суд
Да.
Если основания для одностороннего отказа спорные либо специальный механизм использовать нельзя, остается судебный порядок.
По статье 450 ГК РФ сторона вправе требовать расторжения договора при существенном нарушении контрагентом своих обязательств.
Но в суде недостаточно сказать:
«Заказчик мне должен деньги».
Нужно показать масштаб нарушения.
Например:
за какой период образовалась задолженность;
какая часть цены контракта не оплачена;
сколько раз заказчик нарушил сроки;
какие расходы продолжает нести исполнитель;
может ли он объективно продолжать исполнение без получения предусмотренной контрактом оплаты.
Чем лучше это подтверждено документами, тем сильнее позиция.
Что делать поставщику, если заказчик перестал платить
Первое, что я обычно рекомендую в такой ситуации, — не расторгать контракт в день возникновения просрочки.
Сначала нужно собрать документы и понять, какие права уже возникли у поставщика.
Минимально необходимо проверить:
условия контракта об оплате;
документы о приемке;
размер и период задолженности;
предусмотрено ли право на односторонний отказ;
какой вид договора лежит в основе контракта — поставка, подряд, услуги;
дает ли ГК РФ право на отказ именно в этой ситуации;
можно ли законно приостановить дальнейшее исполнение;
какие последствия возникнут после прекращения контракта.
И только после этого выбирать между взысканием долга, приостановкой исполнения и расторжением.
Главная ошибка поставщика — считать, что раз заказчик нарушил контракт первым, любые ответные действия автоматически становятся законными. Это не так.
Даже очевидная неоплата не освобождает поставщика от необходимости соблюдать порядок, установленный законом и самим контрактом.
При этом и обратная крайность неверна: 44-ФЗ не обязывает бизнес бесконечно исполнять контракт за собственный счет, пока заказчик месяцами не выполняет свои платежные обязательства.
Если нарушение серьезное, у поставщика есть инструменты защиты. Главное — использовать их до того, как спор превратится из спора о долге в спор о нарушениях уже самого поставщика.
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