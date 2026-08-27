Заказчик не платит по госконтракту: можно ли расторгнуть контракт

Неоплата заказчика может быть существенным нарушением договора

По статье 450 ГК РФ договор может быть расторгнут судом при существенном нарушении другой стороной.

Существенным считается такое нарушение, при котором сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

Для предпринимателя смысл государственного контракта очевиден: он поставляет товар, выполняет работы или оказывает услуги и получает за это деньги.

Поэтому длительная или систематическая неоплата может быть не просто технической задержкой, а существенным нарушением обязательств заказчика.

Особенно если поставщик уже несет собственные расходы:

Ситуация Почему это важно Заказчик не оплачивает уже принятые работы Поставщик фактически финансирует исполнение контракта Просрочка повторяется несколько раз Нарушение приобретает систематический характер Не оплачена значительная часть цены контракта Возрастает вероятность признания нарушения существенным Без оплаты невозможно продолжать исполнение Можно ставить вопрос о встречном исполнении Заказчик не объясняет причины задержки Усиливается позиция поставщика при дальнейшем споре

При этом одна небольшая просрочка сама по себе еще не гарантирует законность расторжения.