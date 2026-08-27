Неустойка по госконтракту: когда ее нельзя считать от всей цены контракта

Заказчик начисляет неустойку от полной цены контракта. При этом часть работ уже выполнена, товар поставлен или отдельный этап закрыт без нарушений. Для поставщика итог очевиден: сумма санкций оказывается значительно выше реального нарушения.

Но по 44-ФЗ неустойка далеко не всегда может начисляться на всю цену контракта. Если часть обязательств исполнена надлежащим образом, стоимость такого исполнения в большинстве случаев должна быть исключена из расчета.

Есть, правда, и исключения. Иногда даже формально исполненная часть обязательства не имеет самостоятельной ценности для заказчика, и тогда суд может согласиться с расчетом от полной суммы.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах.