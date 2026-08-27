Неустойка по госконтракту: когда ее нельзя считать от всей цены контракта

Заказчик начисляет неустойку от полной цены контракта. При этом часть работ уже выполнена, товар поставлен или отдельный этап закрыт без нарушений. Для поставщика итог очевиден: сумма санкций оказывается значительно выше реального нарушения.
Но по 44-ФЗ неустойка далеко не всегда может начисляться на всю цену контракта. Если часть обязательств исполнена надлежащим образом, стоимость такого исполнения в большинстве случаев должна быть исключена из расчета.
Есть, правда, и исключения. Иногда даже формально исполненная часть обязательства не имеет самостоятельной ценности для заказчика, и тогда суд может согласиться с расчетом от полной суммы.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах.
Как считают неустойку по госконтракту
В спорах по 44-ФЗ важно смотреть не только на количество дней просрочки, но и на саму базу для начисления пени.
Представим контракт на 30 млн руб.
К установленному сроку подрядчик выполнил и сдал работы на 24 млн руб. Без замечаний. Остаток на 6 млн руб. был завершен позднее.
Если заказчик начисляет неустойку от всех 30 млн руб., получается, что подрядчик фактически отвечает и за тот объем, который был выполнен вовремя.
Именно против такого подхода давно выступает судебная практика.
Еще Президиум ВАС РФ указывал, что начисление санкций на полную сумму контракта без учета уже исполненных обязательств нарушает принцип юридического равенства сторон. В таком случае кредитор получает компенсацию не только за просроченное исполнение, но и за работы, выполненные надлежащим образом.
Если часть обязательств исполнена, ее стоимость нужно учитывать
Основной подход судов довольно понятный:
ответственность должна соответствовать объему нарушения.
Если часть работ, поставки или отдельного этапа исполнена своевременно, ее стоимость обычно не должна включаться в базу для начисления неустойки.
В практике встречаются ситуации, когда заказчик использует для расчета полную цену контракта просто потому, что так предусмотрено его внутренним расчетом или так удобнее.
Суды такой подход регулярно корректируют.
Например, Западно-Сибирский округ рассматривал спор, где заказчик удержал неустойку, рассчитанную от полной стоимости контракта, несмотря на то что часть работ была принята своевременно. Требования исполнителя удовлетворили: суд указал, что учитывать уже надлежащим образом исполненный объем при расчете необходимо.
А Московский округ прямо указал, что пени должны рассчитываться исходя из стоимости тех этапов, которые действительно были выполнены с нарушением срока, а не из общей цены контракта.
Судебная практика по расчету неустойки
Суды оценивают не только сам факт просрочки, но и то, какой именно объем обязательств был нарушен и имело ли частичное исполнение самостоятельную ценность.
Судебный акт
Суть спора
Что решил суд
АС Уральского округа от 28.02.2023 № Ф09-216/23
Нарушение касалось гарантийных обязательств только по одному объекту, а заказчик начислил санкции от полной цены контракта
Такой расчет признан неправильным. Неустойка должна учитывать конкретный объем нарушения. После перерасчета ее размер оказался менее 5% цены контракта и подлежал списанию.
АС Московского округа от 22.01.2026 № Ф05-21588/2025
Внутри одного этапа часть работ была выполнена своевременно, а часть — с просрочкой
Суд указал, что нельзя автоматически брать стоимость всего этапа. Необходимо учитывать только тот объем работ, срок выполнения которого действительно нарушен.
АС Северо-Западного округа от 14.06.2022 № Ф07-6798/2022
Часть товара поставили, но без оставшейся части заказчик не мог использовать результат поставки
Здесь суд допустил начисление неустойки от полной цены контракта, поскольку поставленная часть не имела самостоятельной потребительской ценности.
Президиум ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14
Заказчик начислил неустойку на всю сумму контракта, несмотря на частичное надлежащее исполнение
Суд признал такой подход ошибочным: санкции не должны начисляться на ту часть обязательств, которая исполнена без нарушения.
АС Уральского округа от 22.08.2023 № Ф09-5321/23
Неустойка была рассчитана от полной цены контракта, хотя часть работ подрядчик выполнил своевременно
Сумму пересчитали с учетом реально просроченного объема и дат исполнения.
Общий вывод из практики простой:
чем точнее можно выделить исполненную и просроченную часть обязательства, тем меньше оснований считать неустойку от всей цены контракта.
А если просрочена только часть одного этапа
Это отдельная и довольно частая ситуация.
Допустим, контракт состоит из пяти этапов. Один этап стоит 4 млн руб.
Но внутри этого этапа работы тоже делятся на несколько самостоятельных объемов. Из них большая часть выполнена вовремя, а один небольшой блок — с задержкой.
Заказчик может попытаться начислить пени от всей стоимости этапа.
Судебная практика показывает, что такой расчет тоже можно оспаривать.
Московский округ прямо указал: если просрочена только часть работ внутри этапа, необходимо учитывать стоимость именно этой части, а не всего этапа целиком.
То есть в споре важно идти не от формального названия «этап», а от того, какое конкретно обязательство действительно было нарушено.
Почему заказчик все равно считает неустойку от полной цены
На практике причин обычно несколько.
Первая — так проще.
Чтобы правильно пересчитать неустойку, нужно поднимать акты, смотреть даты приемки, стоимость отдельных видов работ, этапов или партий товара.
Вторая — полная цена дает большую сумму санкций.
Третья — иногда в самом контракте сформулировано условие, которое заказчик трактует как право начислить пени от всей стоимости.
Но даже наличие такого пункта не гарантирует, что суд поддержит расчет.
Президиум ВАС РФ прямо указывал, что договорное условие само по себе не делает правомерным начисление санкций на ту часть контракта, которая уже исполнена надлежащим образом.
Что делать, если заказчик уже удержал неустойку
Для поставщика проблема часто возникает раньше суда.
Заказчик просто производит зачет или удерживает сумму санкций из оплаты.
Например:
работы приняты на 12 млн руб.;
заказчик насчитал 2 млн руб. пени;
перечислил только 10 млн руб.
В таком случае спор идет уже не только о неустойке, но и о том, законно ли заказчик уменьшил сумму оплаты.
Если расчет санкций завышен, исполнитель может требовать возврата неправомерно удержанной части.
Такие споры есть в практике: суды удовлетворяли требования подрядчиков именно потому, что неустойка была рассчитана от всей цены контракта без учета уже исполненного объема.
После перерасчета неустойку иногда вообще нужно списать
Есть еще один момент, который часто упускают.
Поставщик спорит только с размером санкции и пытается уменьшить базу.
Но после правильного перерасчета может оказаться, что сумма неустойки подпадает под правила списания.
В одном из споров Московского округа суд установил, что заказчик неправильно рассчитал санкции от общей цены контракта. После корректировки сумма оказалась менее 5% цены контракта и подлежала списанию.
Похожий подход встречается и в практике Уральского округа.
Поэтому проверять расчет лучше последовательно:
что нарушено → какой объем просрочен → сколько он стоит → сколько дней длилась просрочка → какая получилась сумма → можно ли ее списать.
Когда неустойку все-таки могут начислить от всей цены контракта
Исключение связано прежде всего с тем, имеет ли частичное исполнение самостоятельную ценность для заказчика.
Например, поставщик должен передать единый технологический комплекс из нескольких компонентов.
Девять элементов он поставил вовремя, десятый — позднее.
Формально большая часть обязательства исполнена.
Но если без последнего элемента оборудование вообще нельзя использовать, заказчик может утверждать, что фактического результата исполнения он не получил.
Такой подход поддерживал Северо-Западный округ: суд признал допустимым расчет от общей цены, поскольку частично поставленный товар сам по себе нельзя было использовать и он не имел для заказчика потребительской ценности.
Поэтому одной арифметики недостаточно.
Нужно смотреть еще и на экономический смысл частичного исполнения.
Как поставщику проверить расчет заказчика
В первую очередь нужно поднять сам контракт и все документы об исполнении.
Особенно важны:
акты приемки;
УПД;
товарные накладные;
документы по отдельным этапам;
переписка о приемке;
документы о стоимости отдельных видов работ;
даты фактического исполнения.
После этого нужно сопоставить каждый просроченный объем с его стоимостью и периодом задержки.
Если заказчик просто умножил количество дней просрочки на всю цену контракта, это еще не означает, что расчет правильный.
В спорах по 44-ФЗ размер неустойки часто зависит не от общей стоимости договора, а от стоимости конкретного нарушения.
И именно на этом чаще всего строится возражение поставщика против завышенных санкций.
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