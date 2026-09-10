Новые правила маркетплейсов с 1 октября 2026 года: что изменится для продавцов Wildberries, Ozon и других площадок

С 1 октября 2026 года для маркетплейсов и селлеров начинает действовать Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике. Впервые на уровне отдельного закона подробно закрепляются правила взаимоотношений между площадкой и продавцом: от содержания договора и изменения условий работы до скидок, блокировки карточек и обжалования решений платформы. Сам закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.
Для селлеров это важное изменение. Многие вопросы, которые раньше решались исключительно правилами конкретного маркетплейса, теперь получают законодательные рамки. Поэтому договор с площадкой, уведомления об изменении условий и внутренние регламенты маркетплейса придется читать гораздо внимательнее.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, в том числе сопровождаю споры селлеров с маркетплейсами и другими цифровыми платформами.
Что изменится для продавцов на маркетплейсах с 1 октября 2026 года
Главное изменение состоит в том, что отношения между маркетплейсом и продавцом перестают регулироваться почти исключительно договором присоединения и внутренними правилами самой площадки.
Закон устанавливает обязательные требования к посредническим цифровым платформам и вводит единые правила по ряду наиболее конфликтных вопросов. Для продавца это означает, что при споре уже недостаточно смотреть только на оферту Wildberries, Ozon или другой площадки. Нужно сопоставлять ее с требованиями закона.
Это особенно важно в ситуациях, когда маркетплейс меняет комиссии, правила продвижения, порядок участия в акциях, ограничивает доступ к карточкам или применяет другие меры к продавцу.
Может ли маркетплейс снижать цену товара за счет продавца без его согласия
Один из самых чувствительных вопросов — участие селлеров в скидках и акциях.
Новые правила дают продавцу больше контроля над снижением цены за его счет. Если скидка фактически финансируется самим продавцом, у него должна быть возможность отказаться от такого снижения.
Сам отказ участвовать в скидке не должен превращаться в скрытую санкцию. То есть площадка не должна использовать его как самостоятельный повод для блокировки карточки, ухудшения рейтинга или иных неблагоприятных последствий для продавца.
Для селлеров это может существенно изменить переговорную позицию в спорах об автоматических акциях и скидочных механизмах.
Может ли маркетплейс заблокировать карточку товара после 1 октября 2026 года
Блокировки никуда не исчезают, но требования к работе с карточками становятся более формализованными.
С 1 октября начинают действовать отдельные правила проверки информации в карточках товаров. Площадки должны проверять определенные сведения до допуска карточки к размещению, а в отдельных случаях — проводить специальные проверки. Например, это касается товаров, подлежащих обязательной маркировке или подтверждению соответствия.
Если необходимые проверки не пройдены, карточка может быть не допущена к размещению. При изменении отдельных сведений площадка также сможет временно прекратить показ карточки до завершения проверки.
Поэтому для продавца становится особенно важно, чтобы данные о товаре, маркировке, сертификатах и кодах продукции соответствовали действительности.
Какие данные будут проверять маркетплейсы у продавцов
С 1 октября заработают и новые правила проверки самих продавцов при заключении договора с площадкой.
В отношении российских компаний маркетплейс, в частности, должен будет проверять наименование, адрес, ИНН, ОГРН и КПП. Для ИП, самозанятых и других категорий предусмотрены свои наборы сведений.
Для действующего селлера это означает, что расхождения между кабинетом маркетплейса, ЕГРЮЛ или ЕГРИП и фактическими данными бизнеса лучше устранить заранее.
Что изменится в карточках товаров на Wildberries и Ozon
Новые требования коснутся не только продавца как контрагента площадки, но и содержания карточки товара.
Среди прочего маркетплейсы будут использовать коды ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2 для определения необходимости дополнительных проверок. Если товар относится к продукции, для которой обязательна маркировка или подтверждение соответствия, сведения будут проверяться дополнительно.
При этом старые карточки не нужно будет перепроверить одномоментно 1 октября. Для карточек, размещенных до этой даты, предусмотрен переходный период — проверка должна быть проведена в течение 180 дней.
Для крупных селлеров это повод заранее провести ревизию каталога, особенно если карточек тысячи.
Можно ли будет оспорить блокировку или другое решение маркетплейса
Закон делает процедуру взаимодействия площадки и продавца более прозрачной, поэтому внутреннее обжалование решений маркетплейса становится юридически значимее.
Для селлера здесь важно изменить привычный подход. Если раньше блокировка часто воспринималась как техническое решение алгоритма, которое остается только обсуждать с поддержкой, то после вступления новых правил нужно будет проверять, соблюла ли площадка установленную процедуру и предусмотренные договором основания.
То же касается ограничений, связанных с карточками, скидками и другими мерами воздействия.
Может ли маркетплейс в одностороннем порядке менять договор с продавцом
Полностью отказаться от изменения правил в одностороннем порядке платформы, конечно, не смогут. Бизнес-модель маркетплейса предполагает постоянное изменение тарифов, логистики и технических условий.
Но после 1 октября особенно важно будет смотреть, каким образом новая редакция договора доводится до продавца, с какого момента начинает действовать и какие последствия вызывает для уже существующих отношений.
Для селлера практический вопрос будет звучать уже не просто «маркетплейс изменил оферту — что делать», а «соблюден ли установленный законом и договором порядок изменения условий».
Что проверить селлеру в договоре с маркетплейсом до 1 октября 2026 года
Я бы в первую очередь проверил четыре блока: порядок изменения условий договора, правила участия в скидках, основания ограничения карточек и процедуру обжалования решений площадки.
Отдельно стоит посмотреть, кто именно несет расходы при акциях, может ли продавец отказаться от снижения своей цены и что происходит после такого отказа.
Для крупного продавца имеет смысл сохранить действующую редакцию оферты и всех приложений накануне вступления новых правил. Если позднее возникнет спор, важно будет понимать, какие условия действовали в конкретный период.
Что делать, если маркетплейс нарушит новые правила
После вступления закона в силу селлеру будет полезно фиксировать не только размер ущерба, но и само нарушение процедуры.
Если спор касается скидки, нужно сохранить сведения о первоначальной цене, условиях акции, согласии или отказе продавца и последующих изменениях карточки. При блокировке — уведомление площадки, указанное основание и переписку по обжалованию.
С 1 октября вводятся и специальные составы административной ответственности. Например, за нарушение площадкой порядка предоставления скидки за счет продавца предусмотрены отдельные штрафы.
Это делает соблюдение новых правил не просто вопросом договорных отношений между двумя компаниями.
Как подготовиться селлеру к новым правилам маркетплейсов
Главное — не ждать первой блокировки после 1 октября.
До этой даты стоит проверить договор с площадкой, актуальность сведений о компании и товарных карточках, документы о соответствии и маркировке, а также внутренний порядок работы сотрудников с уведомлениями маркетплейса.
Для крупных продавцов я бы отдельно пересмотрел схему согласования акций и скидок. Если площадка предлагает уменьшить цену за счет селлера, должно быть понятно, кто внутри компании принимает такое решение и где сохраняется подтверждение согласия или отказа.
Что изменит закон о платформенной экономике для селлеров
Самое существенное изменение — у продавца появляется больше юридических аргументов в споре с площадкой.
Раньше маркетплейс во многом сам устанавливал правила, сам их менял и сам рассматривал жалобы на собственные решения. Теперь часть таких отношений ограничивается непосредственно законом.
Это не означает, что споров станет меньше. Скорее наоборот: первые месяцы применения новых правил наверняка дадут много вопросов о том, где заканчивается коммерческая свобода платформы и начинается нарушение прав продавца.
Для селлеров Wildberries, Ozon и других крупных площадок договор с маркетплейсом после 1 октября становится еще более важным документом. Его уже недостаточно просто принять при регистрации кабинета — условия придется сопоставлять с требованиями Федерального закона № 289-ФЗ и новой подзаконной базой.