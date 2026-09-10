Новые правила маркетплейсов с 1 октября 2026 года: что изменится для продавцов Wildberries, Ozon и других площадок

С 1 октября 2026 года для маркетплейсов и селлеров начинает действовать Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике. Впервые на уровне отдельного закона подробно закрепляются правила взаимоотношений между площадкой и продавцом: от содержания договора и изменения условий работы до скидок, блокировки карточек и обжалования решений платформы. Сам закон вступает в силу с 1 октября 2026 года.

Для селлеров это важное изменение. Многие вопросы, которые раньше решались исключительно правилами конкретного маркетплейса, теперь получают законодательные рамки. Поэтому договор с площадкой, уведомления об изменении условий и внутренние регламенты маркетплейса придется читать гораздо внимательнее.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, в том числе сопровождаю споры селлеров с маркетплейсами и другими цифровыми платформами.