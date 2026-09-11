Рассрочка исполнения решения суда: как получить и какие нужны доказательства

Сам по себе довод «денег сейчас нет» почти никогда не работает. Суду нужно показать не просто финансовые трудности, а конкретную ситуацию: почему исполнить решение единовременно невозможно, когда платежи реально начнутся и за счет каких средств долг будет погашен.

При этом рассрочка или отсрочка не должны превращаться в способ затянуть исполнение. Поэтому сильная позиция строится вокруг баланса интересов: должник подтверждает временный характер проблемы, предлагает реалистичный график и показывает, что без послабления взыскание может оказаться менее эффективным и для самого кредитора.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры о взыскании задолженности, исполнении судебных актов и договорных обязательствах.