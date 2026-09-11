Рассрочка исполнения решения суда: как получить и какие нужны доказательства

Сам по себе довод «денег сейчас нет» почти никогда не работает. Суду нужно показать не просто финансовые трудности, а конкретную ситуацию: почему исполнить решение единовременно невозможно, когда платежи реально начнутся и за счет каких средств долг будет погашен.
При этом рассрочка или отсрочка не должны превращаться в способ затянуть исполнение. Поэтому сильная позиция строится вокруг баланса интересов: должник подтверждает временный характер проблемы, предлагает реалистичный график и показывает, что без послабления взыскание может оказаться менее эффективным и для самого кредитора.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю споры о взыскании задолженности, исполнении судебных актов и договорных обязательствах.
Можно ли получить рассрочку исполнения решения суда, если нет денег
Да, но отсутствие свободных денег нужно доказать.
Суд обычно оценивает не только текущий остаток на счете, но и финансовое положение в целом. Если компания просит платить долг частями, ей нужно показать, что единовременное взыскание объективно затруднительно, но при этом обязательство может быть исполнено в разумный срок.
Хорошо работает ситуация, когда у должника есть действующий бизнес, ожидаемая выручка, дебиторская задолженность, заключенные контракты или иные понятные источники будущих поступлений. Тогда рассрочка выглядит не как попытка уйти от долга, а как реальный способ его погасить.
Когда суд дает отсрочку исполнения решения
Отсрочка подходит, если должнику нужно не разбить платеж на части, а сдвинуть начало исполнения на определенный срок.
Например, компания ожидает крупный платеж по контракту, возврат обеспечительного платежа, продажу актива или иное поступление, которое должно произойти в ближайшие месяцы. В такой ситуации логика заявления должна быть очень конкретной: сейчас исполнить решение невозможно, но к определенной дате появится источник для погашения долга.
Чем точнее подтверждено будущее поступление, тем убедительнее просьба об отсрочке.
Какие причины суд считает уважительными для рассрочки долга
Универсального списка нет. Суд оценивает совокупность обстоятельств.
На практике сильнее выглядят временный кассовый разрыв, сезонность бизнеса, наличие действующих обязательств перед работниками и бюджетом, значительный размер взыскания по сравнению с текущим оборотом, необходимость сохранить деятельность предприятия и наличие понятного плана погашения.
Но сам по себе большой долг или плохое финансовое положение еще ничего не гарантируют. Суду важно увидеть, что должник не просто просит время, а действительно сможет выполнить предложенный график.
Какие документы приложить к заявлению о рассрочке исполнения
Финансовые трудности лучше подтверждать цифрами, а не общими объяснениями.
Обычно полезны банковские выписки, бухгалтерская отчетность, сведения о выручке, платежный календарь, договоры с контрагентами, документы по дебиторской задолженности и подтверждение обязательных расходов.
Если должник ссылается на будущее поступление, нужно приложить основание этого платежа: договор, акт, график оплаты, судебное решение или иной документ.
Суд должен понимать, откуда возьмутся деньги на каждый платеж по предложенному графику.
Как составить график рассрочки, чтобы суд его одобрил
Главное — не просить заведомо слишком долгий срок.
Если долг можно погасить за шесть месяцев, а должник просит три года, суд закономерно может увидеть попытку затянуть исполнение.
Лучше предложить график, который соотносится с реальным денежным потоком бизнеса. Например, первый платеж — сразу после предоставления рассрочки, далее ежемесячно равными или постепенно увеличивающимися суммами.
Первоначальный платеж особенно полезен: он показывает, что должник не отказывается от исполнения и готов начать рассчитываться немедленно.
Поможет ли частичная оплата долга получить рассрочку
Да, это один из сильных аргументов.
Если должник еще до рассмотрения заявления перечислил часть задолженности, его позиция выглядит намного убедительнее. Суд видит реальное исполнение, а не только обещание заплатить в будущем.
Даже небольшой платеж может показать добросовестность, особенно если затем предлагается понятный график дальнейших расчетов.
Можно ли ссылаться на угрозу банкротства или остановки бизнеса
Можно, но осторожно.
Фраза «если взыщут все сразу, компания обанкротится» без подтверждения обычно мало помогает. Нужно показать, к каким конкретно последствиям приведет единовременное списание средств: невозможность выплатить заработную плату, остановка действующих контрактов, блокировка производства или прекращение основной деятельности.
При этом важно объяснить, почему сохранение бизнеса повышает шансы кредитора получить всю сумму.
Именно этот аргумент часто бывает сильнее ссылки на интересы самого должника.
Учитывает ли суд интересы взыскателя при рассрочке
Обязательно.
Рассрочка не должна необоснованно ухудшать положение кредитора.
Поэтому должнику полезно показать, что предложенный вариант объективно лучше принудительного взыскания. Например, одномоментное списание может остановить деятельность компании, после чего взыскатель столкнется с исполнительным производством или банкротством и получит деньги значительно позже.
Если же при рассрочке долг будет погашен за несколько месяцев, такой вариант может быть выгоднее обеим сторонам.
Может ли взыскатель возражать против рассрочки
Да, и его согласие для суда не обязательно.
Кредитор может ссылаться на длительную неоплату, отсутствие доказательств финансовых трудностей, слишком длинный график или риск вывода имущества.
Поэтому заявление должника лучше сразу строить с учетом возможных возражений. Нужно объяснить, почему срок разумный, чем гарантировано исполнение и почему положение взыскателя существенно не ухудшается.
Влияет ли наличие имущества у должника на рассрочку
Может повлиять.
Если у компании есть ликвидное имущество или значительные средства, суд может задать логичный вопрос: почему долг нельзя погасить за их счет.
Но наличие активов еще не означает, что их можно быстро реализовать без ущерба для бизнеса. Например, производственное оборудование может быть необходимо для исполнения текущих контрактов, а продажа основного имущества приведет к прекращению деятельности.
Это нужно объяснять и подтверждать.
Можно ли получить рассрочку, если исполнительное производство уже возбуждено
Да.
Заявление об отсрочке или рассрочке может подаваться и после начала исполнительного производства. Сам факт передачи исполнительного листа приставам не лишает должника права обратиться в суд.
Но затягивать не стоит. Чем раньше должник предложит понятный вариант исполнения, тем меньше риск арестов, списаний и дополнительных исполнительных расходов.
Что писать в заявлении о рассрочке исполнения решения суда
Заявление должно отвечать на четыре вопроса.
Первый — почему долг нельзя погасить сейчас. Второй — чем это подтверждается. Третий — когда и из каких источников появятся деньги. Четвертый — какой конкретно график предлагается.
Чем меньше общих фраз и чем больше цифр, тем лучше.
Фраза «компания находится в тяжелом финансовом положении» намного слабее, чем расчет: текущая выручка, обязательные платежи, ожидаемые поступления и ежемесячная сумма, которую должник реально способен направлять кредитору.
Когда суд откажет в рассрочке исполнения
Чаще всего проблемы возникают, когда заявление выглядит как просьба просто выиграть время.
Например, должник не представляет отчетность, не объясняет источник будущих платежей, просит чрезмерно длительный срок или уже неоднократно нарушал обещанные графики.
Слабо выглядит и ситуация, когда компания продолжает выводить деньги собственникам, приобретать необязательные активы или рассчитываться с аффилированными лицами, одновременно утверждая, что не может платить взыскателю.
В таких обстоятельствах убедить суд в добросовестности намного сложнее.
Какие аргументы лучше всего работают для рассрочки долга
Сильная позиция обычно выглядит так: долг признается, должник уже начал его погашать, текущий кассовый разрыв подтвержден документами, бизнес продолжает работать, а дальнейшие поступления позволяют исполнить решение по конкретному графику.
То есть задача должника — не доказать, что ему тяжело. Нужно убедить суд, что предлагаемая рассрочка является реальным и наиболее разумным способом полного исполнения решения.
Если это удается показать, временные финансовые трудности могут стать основанием для того, чтобы суд разрешил платить постепенно, а не требовал всю сумму немедленно.