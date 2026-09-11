ФАС признала компанию коллективно доминирующей: какие риски возникают и как их снизить

Компания может не быть монополистом и даже занимать сравнительно небольшую долю рынка, но все равно попасть под правила для доминирующих хозяйствующих субъектов. Закон допускает так называемое коллективное доминирование: когда несколько крупнейших игроков вместе занимают значительную часть рынка, а условия конкуренции между ними фактически стабильны. Для трех компаний ориентир — совокупная доля свыше 50%, для пяти — свыше 70%, при этом доля каждого из учитываемых участников должна быть не менее 8%.

Для бизнеса последствия вполне практические. После установления доминирования ФАС начинает значительно внимательнее смотреть на цены, условия договоров, отказы от поставок, различия в работе с контрагентами и любые действия, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление положением на рынке. Сам статус еще не означает нарушения, но привычные коммерческие решения требуют намного более аккуратного оформления.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю антимонопольные споры, проверки ФАС и дела о злоупотреблении доминирующим положением.