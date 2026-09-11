ФАС признала компанию коллективно доминирующей: какие риски возникают и как их снизить

Компания может не быть монополистом и даже занимать сравнительно небольшую долю рынка, но все равно попасть под правила для доминирующих хозяйствующих субъектов. Закон допускает так называемое коллективное доминирование: когда несколько крупнейших игроков вместе занимают значительную часть рынка, а условия конкуренции между ними фактически стабильны. Для трех компаний ориентир — совокупная доля свыше 50%, для пяти — свыше 70%, при этом доля каждого из учитываемых участников должна быть не менее 8%.
Для бизнеса последствия вполне практические. После установления доминирования ФАС начинает значительно внимательнее смотреть на цены, условия договоров, отказы от поставок, различия в работе с контрагентами и любые действия, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление положением на рынке. Сам статус еще не означает нарушения, но привычные коммерческие решения требуют намного более аккуратного оформления.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю антимонопольные споры, проверки ФАС и дела о злоупотреблении доминирующим положением.
Что значит коллективное доминирование на товарном рынке
Коллективное доминирование не означает, что несколько конкурентов автоматически признаются единым хозяйствующим субъектом или обязаны согласовывать свои действия.
Смысл другой: структура рынка может быть такой, что несколько крупнейших компаний устойчиво занимают основную его часть, а новым игрокам сложно войти и существенно изменить расстановку сил. В такой ситуации закон позволяет признать доминирующим положение каждого из этих участников при наличии совокупности условий статьи 5 Закона о защите конкуренции.
Поэтому для компании важно проверять не только собственную долю. Аргумент «у нас всего 20% рынка, значит, мы не доминируем» при коллективном доминировании может не сработать.
Что запрещено компании после признания доминирующей
Доминирование само по себе не запрещено. Запрещено злоупотреблять им.
Статья 10 Закона о защите конкуренции охватывает широкий круг ситуаций: создание дискриминационных условий, навязывание невыгодных условий договора, препятствование доступу на рынок, отдельные случаи необоснованного отказа от договора, ценовые нарушения и другие действия, способные ущемить интересы контрагентов или ограничить конкуренцию.
Именно поэтому после установления коллективного доминирования опасными становятся не только крупные стратегические решения. Проблему иногда создает обычная коммерческая практика отдела продаж: одному покупателю дали скидку, другому отказали в поставке, третьему установили более жесткую отсрочку платежа, но никто не может объяснить объективную причину различий.
Можно, если для этого есть нормальное экономическое объяснение.
Разные объемы закупки, логистика, условия оплаты, сезонность, срочность поставки, кредитный риск покупателя могут объективно влиять на цену. Для доминирующей компании проблема возникает тогда, когда сопоставимые контрагенты получают принципиально разные условия без понятной причины.
Поэтому ценовая политика должна быть не только экономически оправданной, но и воспроизводимой. Если ФАС спросит, почему одному покупателю товар продавался на 15% дешевле, у компании должен быть ответ, который существовал еще до проверки.
Как снизить риск обвинения в дискриминации контрагентов
Лучшее средство — заранее определить объективные критерии работы с клиентами.
Например, скидка зависит от объема закупки, отсрочка — от кредитного рейтинга, срок поставки — от загрузки производства и расстояния до склада. Тогда различия между клиентами объясняются едиными правилами, а не субъективным решением менеджера.
Особенно внимательно стоит относиться к конкурентам собственных дочерних или связанных компаний. Если аффилированный покупатель систематически получает лучшие условия, ФАС может заинтересоваться экономическим основанием такого преимущества.
Можно ли отказаться заключать договор с контрагентом
Доминирующее положение не означает обязанность заключать любой договор на любых условиях. У компании могут существовать вполне законные причины для отказа: отсутствие товара, производственных мощностей, задолженность покупателя, высокий кредитный риск или объективная невозможность исполнения.
Но причина должна быть реальной и документированной.
Если производитель заявляет одному покупателю об отсутствии мощностей, а в тот же период поставляет сопоставимый объем другому клиенту, объяснить такой отказ будет значительно сложнее. Поэтому решения об отказе крупным или постоянным контрагентам лучше не оставлять на уровне короткого письма отдела продаж.
Как доминирующей компании менять договоры и коммерческие условия
Любое существенное изменение условий желательно проверять на предмет того, одинаково ли оно применяется к сопоставимым клиентам и есть ли у него экономическое обоснование.
Особое внимание стоит уделить дополнительным услугам, обязательным платежам, штрафам, пакетным условиям и требованиям приобрести вместе с основным товаром что-то еще. Именно в таких конструкциях чаще возникает вопрос о навязывании невыгодных условий.
Внутри компании полезно иметь процедуру согласования нестандартных договорных условий с юристами до их введения, а не после поступления жалобы в ФАС.
Как снизить риск претензий ФАС к ценам
Для доминирующей компании цена перестает быть исключительно коммерческим вопросом.
Если рынок чувствительный, желательно сохранять расчеты себестоимости, объяснение изменения маржинальности, данные о сырье, логистике и других факторах, которые повлияли на рост цены. Это особенно актуально при резком повышении стоимости товара.
Закон отдельно регулирует вопросы монопольно высокой и монопольно низкой цены, поэтому чем значительнее ценовое изменение, тем важнее возможность объяснить его экономически.
Можно ли оспорить само коллективное доминирование
Да. Закон прямо позволяет хозяйствующему субъекту представить ФАС или суду доказательства того, что его положение на рынке не является доминирующим.
На практике спор может идти о границах товарного рынка, составе конкурентов, расчете долей, наличии товаров-заменителей, возможности покупателей переключаться между поставщиками и барьерах входа.
Иногда именно определение рынка становится главным вопросом. Если ФАС слишком узко определила товар или территорию, доля компании может выглядеть значительно выше, чем в реальной конкурентной среде.
Что проверить после получения решения ФАС о коллективном доминировании
Я бы не ограничивался юридическим оспариванием самого статуса. Одновременно стоит провести внутренний антимонопольный аудит.
В первую очередь нужно посмотреть на ценовые правила, скидки, договоры с крупнейшими клиентами, причины отказов от поставок и условия работы с аффилированными лицами. Обычно именно в этих зонах быстрее всего возникает следующий спор.
Если компания регулярно получает жалобы от клиентов или конкурентов, их тоже полезно проанализировать отдельно: некоторые претензии заранее показывают, где ФАС будет искать возможное злоупотребление.
Как минимизировать антимонопольные риски коллективно доминирующей компании
Главная задача — сделать коммерческие решения объяснимыми.
Не нужно превращать каждую продажу в юридическое заключение, но для существенных решений должна сохраняться понятная деловая причина: почему изменилась цена, почему одному контрагенту дали скидку, почему другому отказали и по какой причине изменены условия поставки.
Чем прозрачнее внутренние критерии, тем проще защищать компанию при проверке.
Само коллективное доминирование не лишает бизнес права зарабатывать, менять цены или выбирать коммерческую стратегию. Но после появления такого статуса цена необъяснимого управленческого решения становится значительно выше — обычный спор с покупателем может быстро превратиться в антимонопольное дело.