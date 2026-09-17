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Андрей Мильский
Гражданское право (ГК РФ)
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Контрагент не подписывает акт выполненных работ: как взыскать оплату через суд

Заказчик не подписывает акт и не платит за выполненные работы? Разбираем, как взыскать задолженность без двустороннего акта и какие доказательства помогут в арбитражном суде.

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Подрядчик выполнил работы, направил акт, но заказчик его не подписывает и деньги не перечисляет. Для бизнеса это типичная ситуация: формально приемки нет, однако результат уже передан и используется.

Сам по себе неподписанный акт еще не означает, что взыскать оплату невозможно. Суд будет смотреть, выполнены ли работы фактически, передавался ли результат заказчику и заявил ли он конкретные замечания в разумный срок.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по подряду, взысканию задолженности и оплате выполненных работ.

Можно ли взыскать оплату без подписанного акта

Да, если подрядчик сможет доказать фактическое выполнение и передачу результата.

Суд обычно оценивает не только акт, но и переписку, исполнительную документацию, фотографии, пропуска на объект, накладные, сообщения о завершении работ и фактическое использование результата заказчиком.

Чем больше таких доказательств, тем меньше значение отсутствующей подписи.

Что делать, если заказчик просто молчит

Нужно письменно предложить принять работы и указать срок для замечаний.

Если заказчик получает документы и никак не реагирует, это может работать против него. Особенно если результатом он уже пользуется.

Лучше сохранить подтверждение отправки актов и всей сопроводительной документации.

Какие документы помогут взыскать долг

Доказательство

Что подтверждает

Акт с подписью подрядчика

Предъявление работ к приемке

Переписка

Реальное выполнение и передачу

Фото и видео

Фактический объем

Исполнительная документация

Содержание работ

Претензия

Требование оплатить

Использование результата

Потребительскую ценность

Когда заказчик вправе не платить

Если он своевременно заявил конкретные недостатки и они действительно препятствуют использованию результата.

Общая фраза «работы не приняты» обычно слабее мотивированного отказа с перечнем дефектов и ссылкой на условия договора.

Можно ли взыскать неустойку и проценты

Да, если срок оплаты уже наступил.

Кроме основного долга подрядчик может заявить договорную неустойку или проценты, в зависимости от условий договора и правовой конструкции требований.

Поэтому важно правильно определить дату, когда заказчик должен был принять и оплатить работы.

Практический вывод

Если акт не подписан, спор еще не проигран. Главный вопрос — можно ли доказать, что работы действительно выполнены, переданы заказчику и имеют для него ценность.

Поэтому подрядчику нужно не ждать подписи бесконечно, а фиксировать передачу результата, замечания заказчика и дату наступления обязанности по оплате.

Информации об авторе

Андрей Мильский

Андрей Мильский

адвокат

34 подписчика609 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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