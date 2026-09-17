Контрагент не подписывает акт выполненных работ: как взыскать оплату через суд

Подрядчик выполнил работы, направил акт, но заказчик его не подписывает и деньги не перечисляет. Для бизнеса это типичная ситуация: формально приемки нет, однако результат уже передан и используется.

Сам по себе неподписанный акт еще не означает, что взыскать оплату невозможно. Суд будет смотреть, выполнены ли работы фактически, передавался ли результат заказчику и заявил ли он конкретные замечания в разумный срок.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по подряду, взысканию задолженности и оплате выполненных работ.