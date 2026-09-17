Контрагент не подписывает акт выполненных работ: как взыскать оплату через суд

Подрядчик выполнил работы, направил акт, но заказчик его не подписывает и деньги не перечисляет. Для бизнеса это типичная ситуация: формально приемки нет, однако результат уже передан и используется.
Сам по себе неподписанный акт еще не означает, что взыскать оплату невозможно. Суд будет смотреть, выполнены ли работы фактически, передавался ли результат заказчику и заявил ли он конкретные замечания в разумный срок.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по подряду, взысканию задолженности и оплате выполненных работ.
Можно ли взыскать оплату без подписанного акта
Да, если подрядчик сможет доказать фактическое выполнение и передачу результата.
Суд обычно оценивает не только акт, но и переписку, исполнительную документацию, фотографии, пропуска на объект, накладные, сообщения о завершении работ и фактическое использование результата заказчиком.
Чем больше таких доказательств, тем меньше значение отсутствующей подписи.
Что делать, если заказчик просто молчит
Нужно письменно предложить принять работы и указать срок для замечаний.
Если заказчик получает документы и никак не реагирует, это может работать против него. Особенно если результатом он уже пользуется.
Лучше сохранить подтверждение отправки актов и всей сопроводительной документации.
Какие документы помогут взыскать долг
Доказательство
Что подтверждает
Акт с подписью подрядчика
Предъявление работ к приемке
Переписка
Реальное выполнение и передачу
Фото и видео
Фактический объем
Исполнительная документация
Содержание работ
Претензия
Требование оплатить
Использование результата
Потребительскую ценность
Когда заказчик вправе не платить
Если он своевременно заявил конкретные недостатки и они действительно препятствуют использованию результата.
Общая фраза «работы не приняты» обычно слабее мотивированного отказа с перечнем дефектов и ссылкой на условия договора.
Можно ли взыскать неустойку и проценты
Да, если срок оплаты уже наступил.
Кроме основного долга подрядчик может заявить договорную неустойку или проценты, в зависимости от условий договора и правовой конструкции требований.
Поэтому важно правильно определить дату, когда заказчик должен был принять и оплатить работы.
Практический вывод
Если акт не подписан, спор еще не проигран. Главный вопрос — можно ли доказать, что работы действительно выполнены, переданы заказчику и имеют для него ценность.
Поэтому подрядчику нужно не ждать подписи бесконечно, а фиксировать передачу результата, замечания заказчика и дату наступления обязанности по оплате.
Мы судились долго и упорно с заказчиком, пока его не застрелили. Кстати, эти не мы 😉