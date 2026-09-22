Директор вывел деньги из компании: когда с него можно взыскать убытки

Собственник обнаруживает, что со счета компании ушли деньги, имущество продано ниже рынка, контрагентам перечислены крупные суммы без понятного результата, а бывший директор уже уволился. Первая реакция обычно - взыскать все потери с руководителя лично.

Но само наличие неудачной сделки или убытка еще не означает автоматическую ответственность директора. Для суда важно установить, какое именно решение он принял, почему оно было недобросовестным или неразумным и как это решение связано с конкретным ущербом компании.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, взыскание убытков с директоров и дела о субсидиарной ответственности.