Директор вывел деньги из компании: когда с него можно взыскать убытки

Собственник обнаруживает, что со счета компании ушли деньги, имущество продано ниже рынка, контрагентам перечислены крупные суммы без понятного результата, а бывший директор уже уволился. Первая реакция обычно - взыскать все потери с руководителя лично.
Но само наличие неудачной сделки или убытка еще не означает автоматическую ответственность директора. Для суда важно установить, какое именно решение он принял, почему оно было недобросовестным или неразумным и как это решение связано с конкретным ущербом компании.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, взыскание убытков с директоров и дела о субсидиарной ответственности.
Когда директор отвечает за убытки компании
Не за любой плохой результат.
Предпринимательская деятельность всегда связана с риском. Компания может заключить невыгодный договор, потерять клиента или ошибиться в прогнозе. Если решение принималось добросовестно и в пределах обычного делового риска, этого недостаточно для личной ответственности директора.
Другая ситуация - когда директор действует в собственных интересах, скрывает конфликт интересов, выводит активы, заключает заведомо невыгодную сделку или перечисляет деньги без встречного предоставления.
Какие действия директора чаще всего становятся основанием для иска
На практике спор обычно возникает вокруг конкретных операций.
Ситуация
Что проверяют
Продажа имущества ниже рынка
Была ли деловая причина и как определялась цена
Перевод денег связанному лицу
Было ли встречное предоставление
Выдача займа
Реально ли заемщик мог вернуть деньги
Прощение долга
Почему компания отказалась от требования
Непредъявление иска к должнику
Можно ли было взыскать дебиторку
Крупные штрафы и налоговые доначисления
Связаны ли они с решениями директора
Главное - не собирать все претензии в одну общую формулу «плохо управлял компанией», а разбирать каждую операцию отдельно.
Можно ли взыскать деньги, если директор продал актив слишком дешево
Можно, если удастся доказать, что цена действительно была существенно ниже разумной рыночной и у сделки не было нормального экономического объяснения.
Само отличие от отчета оценщика еще не всегда решает спор. У имущества могли быть обременения, срочность продажи, отсутствие спроса или иные обстоятельства.
Поэтому сильный иск строится не только на цифре «рыночная цена выше», но и на анализе того, почему директор выбрал именно такого покупателя и такую цену.
Что делать, если деньги ушли аффилированной компании
Это одна из самых рискованных ситуаций для директора.
Если получатель связан с руководителем, суд будет особенно внимательно смотреть на экономический смысл сделки.
Но и здесь одной аффилированности недостаточно. Нужно доказать, что компания реально потеряла деньги: товар не получила, услуги не оказаны, заем не возвращен, а встречного предоставления нет.
Отвечает ли директор за налоговые штрафы
Иногда да.
Если налоговые санкции возникли из-за конкретных недобросовестных действий руководителя, вопрос о взыскании убытков с него возможен.
Но не каждый спор с налоговой автоматически становится личным долгом директора. Нужно установить его вину, причинную связь и размер ущерба.
Например, одно дело - спорная налоговая позиция, которую компания считала законной. Другое - фиктивные документы, операции без деловой цели или сознательное сокрытие налогооблагаемой базы.
Можно ли взыскать убытки с бывшего директора
Да. Увольнение не прекращает возможную ответственность за решения, принятые в период управления компанией.
Поэтому при смене директора имеет смысл проводить нормальную передачу дел: проверять счета, крупные договоры, дебиторскую задолженность, займы и операции со связанными лицами.
Через несколько месяцев восстановить документы и логику старых сделок намного сложнее.
Что должен доказать собственник или компания
Обычно нужно показать несколько элементов одновременно:
Что доказать
Зачем
Конкретное действие директора
Определить нарушение
Недобросовестность или неразумность
Отделить нарушение от обычного бизнес-риска
Размер убытка
Понять сумму иска
Причинную связь
Связать решение директора с потерями
Отсутствие нормального экономического объяснения
Усилить позицию
Если одного из этих элементов нет, иск становится слабее.
Как директору защищаться от требований о взыскании убытков
Главный инструмент - документы, которые показывают, почему решение принималось именно так.
Полезны коммерческие предложения, финансовые модели, переписка, заключения специалистов, протоколы и материалы, подтверждающие анализ альтернатив.
Если через три года спор дойдет до суда, фраза «тогда это казалось выгодным» работает хуже, чем документы, созданные до сделки.
Может ли согласие участников защитить директора
Не всегда.
Одобрение сделки участниками может иметь значение, но оно не дает руководителю абсолютного иммунитета.
Особенно если участникам не раскрыли существенные обстоятельства, конфликт интересов или реальные последствия сделки.
Поэтому формальное протоколирование решения не заменяет добросовестность.
Чем убытки директора отличаются от субсидиарной ответственности
Это разные инструменты.
Убытки взыскиваются за конкретный ущерб компании. Например, директор продал актив на 10 млн руб. дешевле разумной цены.
Субсидиарная ответственность возникает уже в контексте невозможности погасить требования кредиторов и может охватывать значительно большую сумму.
Поэтому один и тот же эпизод иногда анализируется в обоих направлениях, но основания и последствия разные.
Что делать собственнику, если есть подозрение на вывод денег
Сначала не нужно сразу писать иск на всю сумму оборотов.
Полезнее восстановить движение денег и выбрать операции, где есть реальный экономический ущерб.
Например:
Операция
Сумма
Что проверить
Заем связанному лицу
8 млн ₽
Возвратность и платежеспособность
Продажа оборудования
5 млн ₽
Рыночную стоимость
Оплата консультаций
3 млн ₽
Были ли услуги
Списание дебиторки
6 млн ₽
Можно ли было взыскать долг
Так намного проще сформировать сильную позицию.
Практический вывод
Чтобы взыскать убытки с директора, недостаточно показать, что компания потеряла деньги при его управлении.
Нужно связать конкретный ущерб с конкретным решением руководителя и показать, почему это решение выходило за пределы обычного предпринимательского риска.
Для собственника сильнее всего работает не общий тезис «директор вывел деньги», а точная конструкция:
операция → нарушение → ущерб → причинная связь → размер взыскания.
или тот директор всё вернёт или прибьют того директора без суда и следствия.
вот и все дела.