Рассрочка исполнения решения суда: как должнику получить время на выплату долга

Если суд уже взыскал деньги, это не всегда означает, что должник обязан погасить всю сумму единовременно. При наличии объективных финансовых обстоятельств можно просить суд об отсрочке или рассрочке исполнения решения.
Но одного довода «денег сейчас нет» недостаточно. Арбитражные суды подходят к таким заявлениям строго и оценивают не только положение должника, но и интересы взыскателя. Поэтому задача должника — показать не невозможность платить вообще, а временную нехватку ликвидности и реальную возможность исполнить решение позднее.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, исполнительное производство и споры об отсрочке и рассрочке исполнения судебных решений.
Когда суд дает рассрочку исполнения решения
На практике лучше всего работает ситуация, когда проблема должника носит временный характер.
Например, компания не располагает всей суммой сейчас, но имеет действующий бизнес, дебиторскую задолженность, заключенные контракты или ожидаемые поступления, за счет которых долг можно погасить в течение нескольких месяцев.
Суду нужно показать: если взыскать всю сумму немедленно, это серьезно нарушит деятельность должника, но при предоставлении графика кредитор действительно получит деньги.
Именно поэтому рассрочка — не способ уклониться от исполнения, а способ изменить его порядок.
Какие аргументы помогают получить рассрочку по решению суда
Сам по себе отрицательный остаток на банковском счете мало что доказывает. Суду важна полная финансовая картина.
Наиболее полезными могут быть:
Аргумент
Что он показывает
Недостаточно денег для единовременной выплаты
Объективную невозможность немедленного исполнения
Есть стабильная выручка
Возможность платить по графику
Имеется дебиторская задолженность
Будущий источник денежных средств
Заключены действующие контракты
Перспективу поступлений
Часть долга уже погашена
Добросовестность должника
Предлагается реалистичный график
Реальную исполнимость рассрочки
Чем конкретнее цифры и даты, тем сильнее заявление.
Почему просто сослаться на тяжелое финансовое положение недостаточно
Фраза «у компании нет денег» может сыграть против должника.
Если он сам утверждает, что средств нет и в обозримом будущем они не появятся, возникает логичный вопрос: зачем тогда предоставлять рассрочку?
Поэтому правильная позиция выглядит иначе:
денег недостаточно сейчас, но финансовое положение позволяет исполнять обязательство частями.
Нужно объяснить, откуда появятся деньги на каждый платеж.
Какой график рассрочки лучше предложить суду
График должен быть выполнимым.
Если компания зарабатывает 1 млн руб. в месяц, а предлагает платить по 5 млн руб., суд увидит, что план существует только на бумаге.
Лучше привязать платежи к реальному денежному потоку:
долг 12 млн руб. → первый платеж 2 млн руб. → далее по 1 млн руб. ежемесячно в течение десяти месяцев.
Если ожидается крупное поступление по контракту, его также можно учитывать в графике.
Имеет ли значение частичное погашение долга
Да, это сильный аргумент.
Если должник уже перечислил часть суммы до рассмотрения заявления, он показывает суду, что не пытается затянуть исполнение.
Например, при долге 10 млн руб. гораздо убедительнее выглядит компания, которая уже заплатила 2 млн руб. и предлагает понятный график на оставшиеся 8 млн руб., чем должник, который не перечислил ничего.
Можно ли получить отсрочку вместо рассрочки
Да, но логика отличается.
При рассрочке долг выплачивается частями.
При отсрочке исполнение полностью переносится на определенный срок.
Поэтому для отсрочки особенно важно объяснить, какое конкретное событие позволит заплатить позднее: поступление оплаты по крупному контракту, продажа имущества, взыскание собственной дебиторской задолженности.
Формула «через шесть месяцев деньги, возможно, появятся» обычно выглядит слабее.
Когда суд скорее откажет
Риск отказа высокий, если должник:
не показывает будущий источник платежей;
предлагает слишком длительный срок;
не платит вообще;
продолжает выводить деньги собственникам или связанным лицам;
предоставляет только общие справки о тяжелом положении;
предлагает график, который явно не соответствует его финансовым возможностям.
Отдельно суд будет учитывать положение взыскателя. Нельзя строить заявление так, будто его интересы не имеют значения.
Какие документы приложить к заявлению о рассрочке
Лучше показывать финансовое положение документами:
Документ
Что подтверждает
Выписки по счетам
Текущую ликвидность
Бухгалтерская отчетность
Состояние бизнеса
Договоры с заказчиками
Будущие поступления
Реестр дебиторской задолженности
Потенциальный источник платежей
Платежки по частичному погашению
Добросовестность
Финансовый план
Реальность предложенного графика
Чем крупнее долг, тем подробнее должна быть экономика заявления.
Что писать в заявлении о рассрочке исполнения решения
Не стоит превращать его в рассказ о тяжелой судьбе бизнеса.
Структура должна быть практической:
сумма долга → почему ее невозможно выплатить сразу → какие деньги имеются сейчас → какие поступления ожидаются → сколько должник готов платить ежемесячно → почему предложенный срок позволит исполнить решение полностью.
Фактически суду нужно показать финансовую модель исполнения.
Практический вывод
Главный аргумент для рассрочки — не отсутствие денег.
Сильнее работает другая позиция:
единовременное исполнение сейчас объективно затруднено, но бизнес продолжает работать, существует понятный источник поступлений, часть задолженности уже погашается, а предложенный график позволяет рассчитаться с кредитором в разумный срок.
Поэтому заявление о рассрочке лучше готовить не как просьбу «дать время», а как доказательство того, почему предложенный график выгоднее и реалистичнее немедленного взыскания.