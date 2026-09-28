Рассрочка исполнения решения суда: как должнику получить время на выплату долга

Если суд уже взыскал деньги, это не всегда означает, что должник обязан погасить всю сумму единовременно. При наличии объективных финансовых обстоятельств можно просить суд об отсрочке или рассрочке исполнения решения.

Но одного довода «денег сейчас нет» недостаточно. Арбитражные суды подходят к таким заявлениям строго и оценивают не только положение должника, но и интересы взыскателя. Поэтому задача должника — показать не невозможность платить вообще, а временную нехватку ликвидности и реальную возможность исполнить решение позднее.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, исполнительное производство и споры об отсрочке и рассрочке исполнения судебных решений.