Как закрыть ООО в 2026 году: упрощенная ликвидация через ФНС без ликвидатора

Для небольшой компании закрытие бизнеса больше не обязательно означает длинную ликвидацию с комиссией, промежуточным балансом и отдельной публикацией о прекращении деятельности. Если ООО относится к МСП и подходит под требования закона, его можно исключить из ЕГРЮЛ по упрощенной процедуре.

На практике основной риск здесь не в самой подаче заявления. Проблемы возникают, когда уже в ходе процедуры выясняется, что у общества остался налоговый долг, транспорт, объект недвижимости, непогашенное обязательство перед кредитором или ошибка в сведениях ЕГРЮЛ.

Поэтому упрощенное закрытие — это не «одна форма и три месяца ожидания», а процедура, которая работает только для действительно подготовленной компании.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, ликвидацию компаний и вопросы ответственности директоров и участников.