Как закрыть ООО в 2026 году: упрощенная ликвидация через ФНС без ликвидатора

Для небольшой компании закрытие бизнеса больше не обязательно означает длинную ликвидацию с комиссией, промежуточным балансом и отдельной публикацией о прекращении деятельности. Если ООО относится к МСП и подходит под требования закона, его можно исключить из ЕГРЮЛ по упрощенной процедуре.
На практике основной риск здесь не в самой подаче заявления. Проблемы возникают, когда уже в ходе процедуры выясняется, что у общества остался налоговый долг, транспорт, объект недвижимости, непогашенное обязательство перед кредитором или ошибка в сведениях ЕГРЮЛ.
Поэтому упрощенное закрытие — это не «одна форма и три месяца ожидания», а процедура, которая работает только для действительно подготовленной компании.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, ликвидацию компаний и вопросы ответственности директоров и участников.
Кто может закрыть ООО по упрощенной процедуре
Право на такой порядок есть у юридических лиц, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Но одного статуса МСП недостаточно.
ФНС проверяет сразу несколько условий: отсутствие долгов, отсутствие имущества, корректность сведений в ЕГРЮЛ, налоговый статус и отсутствие параллельных процедур ликвидации или реорганизации.
Причем соответствовать этим требованиям нужно не только в день подачи заявления, но и до момента самого исключения компании из реестра.
Когда упрощенная ликвидация не подойдет
Самая частая ошибка — считать, что «нулевая» или фактически неработающая компания автоматически подходит.
Не обязательно.
У ООО могут остаться старые обязательства, несданная отчетность, долг по налогам, транспорт, недвижимость или отметка о недостоверности.
В такой ситуации регистрирующий орган может не завершить процедуру.
Поэтому до подачи заявления стоит проверить не только текущую деятельность, но и весь «хвост» компании.
Что проверить до подачи формы Р19001
Практически достаточно пройтись по шести блокам:
Что проверить
Почему это важно
Реестр МСП
Без статуса МСП упрощенный порядок не применяется
Налоги и взносы
Задолженность мешает исключению
Кредиторы
Незавершенные расчеты создают риск возражений
ЕГРЮЛ
Недостоверные сведения нужно устранить
Имущество
Недвижимость и транспорт могут препятствовать процедуре
Отчетность
Все обязанности должны быть закрыты до исключения
Если хотя бы один блок проблемный, лучше сначала устранить его, а уже потом подавать заявление.
Нужно ли создавать ликвидационную комиссию
Нет.
В этом и состоит одно из главных преимуществ упрощенной процедуры.
Участникам не требуется проходить классический путь с назначением ликвидатора, промежуточным ликвидационным балансом и отдельным многоэтапным оформлением.
Учредители принимают единогласное решение о прекращении деятельности и подают заявление по установленной форме.
Как подать заявление на упрощенное исключение
Заявление можно направить в электронном виде с использованием электронной подписи либо подать на бумаге.
Если используется бумажная форма, подписи участников должны быть нотариально удостоверены.
То есть сама регистрационная часть процедуры сравнительно простая. Основная сложность — обеспечить, чтобы компания все это время продолжала соответствовать требованиям закона.
Сколько длится упрощенное закрытие ООО
Процедура занимает около трех с половиной месяцев.
После подачи заявления ФНС принимает решение о предстоящем исключении, затем публикуются сведения и выдерживается период, в течение которого заинтересованные лица могут заявить возражения.
Поэтому даже упрощенный порядок нельзя воспринимать как мгновенное удаление компании из ЕГРЮЛ.
Может ли кредитор остановить исключение
Да, и это один из ключевых рисков.
Если у компании есть неурегулированные обязательства, кредитор может заявить возражения против исключения.
Именно поэтому перед запуском процедуры лучше отдельно проверить расчеты с контрагентами, даже если формально претензий сейчас нет.
Особенно это важно для компаний, которые раньше активно работали, но последние месяцы стоят без движения.
Нужно ли сдавать отчетность перед закрытием
Да.
Упрощенный порядок не освобождает компанию от налоговых обязанностей до даты прекращения.
Даже если деятельность не ведется, нужно закрыть отчетность по применявшимся режимам и сдать необходимые расчеты.
Если обязательные формы не поданы, это может создать задолженность или иные препятствия для исключения.
Почему в 2026 году отдельно нужно проверить взносы за директора
Для неработающих компаний это особенно чувствительный вопрос.
Если директор формально остается руководителем, у общества могут сохраняться обязанности по страховым взносам в соответствии с действующими правилами.
Поэтому перед закрытием нужно проверить, все ли начисления произведены и нет ли небольшой задолженности, которая неожиданно заблокирует исключение.
Иногда речь идет о сравнительно небольшой сумме, но именно она мешает завершить процедуру.
Можно ли закрыть ООО, если на нем числится автомобиль
По упрощенной процедуре — это проблема.
Наличие зарегистрированного транспорта или недвижимости означает, что компания не соответствует одному из условий.
Сначала придется решить судьбу имущества: продать, передать или иным образом вывести его из собственности общества на законном основании.
Только после этого имеет смысл возвращаться к форме Р19001.
Что делать, если в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности
Сначала устранить ее.
Компания с недостоверными сведениями в реестре не подходит под «чистую» модель упрощенного исключения.
Поэтому нужно проверить адрес, директора, участников и иные сведения, по которым могли появиться замечания регистрирующего органа.
Это лучше сделать заранее, а не ждать отказа после подачи заявления.
Главная ошибка при упрощенной ликвидации
Начинать с регистрационной формы.
Правильная последовательность обратная:
проверить долги → закрыть отчетность → проверить имущество → устранить недостоверность → проверить кредиторов → только потом подавать заявление.
Тогда сама процедура действительно становится простой.
Практический вывод
Упрощенное исключение из ЕГРЮЛ — хороший вариант для малого бизнеса, который фактически завершил деятельность и не оставил после себя проблемных обязательств.
Но процедура работает только для подготовленной компании.
Если у ООО есть долги, имущество, ошибки в реестре или незавершенные расчеты, сначала придется расчистить эти вопросы.
Поэтому главный совет собственнику — воспринимать упрощенную ликвидацию не как «короткую форму закрытия», а как финальный этап после полного юридического и налогового аудита компании.