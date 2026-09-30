Как оспорить расчет лизинговой компании и снизить долг после расторжения договора

После расторжения договора лизинга спор обычно не заканчивается возвратом автомобиля или оборудования. Напротив, именно в этот момент лизинговая компания формирует итоговый расчет и предъявляет лизингополучателю задолженность, неустойку, убытки, расходы на изъятие, хранение и последующую продажу имущества.
На практике итоговая сумма нередко оказывается значительно выше той, которую лизингополучатель ожидал увидеть. Но расчет лизингодателя не является бесспорным только потому, что он составлен по форме самой компании. Его можно проверять, пересчитывать и оспаривать в суде.
Ключевой вопрос здесь не в том, сколько платежей осталось по графику, а в том, какое экономическое сальдо действительно сложилось между сторонами после прекращения договора и возврата предмета лизинга.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями, расчет итогового сальдо, взыскание задолженности и снижение требований после расторжения договоров лизинга.
Что происходит с долгом после расторжения договора лизинга
Распространенная ошибка лизингополучателя — считать, что после возврата автомобиля обязательства прекращаются автоматически.
Это не так.
После расторжения договора стороны должны определить окончательные имущественные последствия. Лизингодатель получает обратно предмет лизинга, может его реализовать, а одновременно рассчитывает задолженность бывшего лизингополучателя.
В итоговый расчет могут попасть:
просроченные лизинговые платежи;
неустойка;
убытки;
расходы на изъятие имущества;
хранение;
оценка;
транспортировка;
ремонт;
расходы на продажу;
иные предусмотренные договором суммы.
Но каждая такая позиция должна иметь правовое и документальное основание.
Почему расчет лизинговой компании нельзя принимать без проверки
Лизингодатель считает задолженность со своей позиции и по своей методике.
Это нормально для претензионной работы, но не означает, что расчет обязательно правильный.
На практике я бы всегда отдельно проверял как минимум четыре блока:
Что проверять
Где чаще возникает спор
Стоимость возвращенного имущества
Цена продажи может быть занижена
Неустойка
Может быть чрезмерной
Убытки
Не всегда доказаны документально
Расходы
Могут не иметь связи с нарушением договора
Иногда уже пересмотр нескольких позиций существенно меняет итоговое сальдо.
Что такое итоговое сальдо по договору лизинга
После прекращения договора необходимо определить реальный экономический результат отношений.
Упрощенно логика выглядит так:
сколько лизингодатель фактически вложил и должен был получить → сколько уже получил от лизингополучателя → что получил обратно в виде предмета лизинга → какие дополнительные расходы действительно понес.
Это принципиально отличается от механического взыскания всех будущих платежей по первоначальному графику.
Если предмет лизинга возвращен и затем продан, полученная стоимость должна учитываться при определении окончательной задолженности.
Иначе лизингодатель фактически получил бы и имущество, и полную цену договора одновременно.
Как проверить цену продажи автомобиля после изъятия
Это один из самых важных вопросов в лизинговом споре.
После возврата автомобиль или оборудование обычно реализуются. Чем ниже цена продажи, тем выше потенциальный долг бывшего лизингополучателя.
Поэтому необходимо установить:
когда имущество было продано;
кому;
за какую сумму;
в каком состоянии оно находилось;
каков был пробег;
проводилась ли оценка;
были ли повреждения;
как долго имущество находилось у лизингодателя до продажи.
Если автомобиль стоимостью условно 7 млн руб. через короткое время продается за 3,5 млн руб., само по себе это еще не доказывает нарушение. Но такой разрыв уже требует объяснения.
Можно ли оспорить заниженную цену продажи предмета лизинга
Да.
Спор обычно строится вокруг того, насколько разумно лизингодатель распорядился возвращенным имуществом.
Для этого можно использовать:
отчет независимого оценщика;
предложения аналогичных автомобилей на рынке;
сведения о техническом состоянии;
документы о пробеге;
акты возврата;
фотографии;
сведения о ремонте;
документы последующей перепродажи.
Особое значение имеет состояние автомобиля именно на дату возврата.
Если лизингодатель позднее заявляет о многочисленных повреждениях, а акт возврата этого не подтверждает, размер расходов и снижение стоимости можно оспаривать.
Что делать, если лизингодатель долго не продает автомобиль
Срок реализации тоже может иметь значение.
Автомобиль дешевеет, требует хранения, иногда теряет ликвидность. Если лизингодатель длительное время не предпринимает разумных действий по продаже, а потом перекладывает все экономические последствия на бывшего клиента, появляется предмет для спора.
Не всегда можно просто сказать: «автомобиль продали поздно, поэтому расчет неверный».
Нужно установить причинную связь:
разумный срок продажи → возможная рыночная цена → фактическая цена → возникшая разница.
Чем точнее такой расчет, тем сильнее позиция.
Можно ли учитывать рыночную стоимость вместо фактической продажи
В некоторых спорах этот вопрос становится центральным.
Лизингополучатель может утверждать, что предмет лизинга был реализован по явно заниженной стоимости и поэтому фактическая цена не отражает реальную стоимость возвращенного актива.
Тогда спор переходит в плоскость оценки.
Здесь особенно важно не просто приложить несколько объявлений из интернета, а показать сопоставимость: модель, год выпуска, пробег, комплектацию, состояние и дату оценки.
Как оспорить неустойку лизинговой компании
Неустойка часто составляет значительную часть требования.
Лизинговые договоры нередко предусматривают высокие проценты за каждый день просрочки, а дополнительно могут начисляться штрафы за непередачу имущества, нарушение сроков возврата или другие нарушения.
В такой ситуации нужно проверять две вещи:
первое — правильно ли рассчитана сама санкция;
второе — есть ли основания для ее снижения по статье 333 ГК РФ.
Само по себе указание на крупную сумму обычно недостаточно.
Нужно показывать несоразмерность последствиям нарушения, размер основного долга, длительность просрочки, отсутствие соответствующих убытков у лизингодателя и другие обстоятельства.
Можно ли снизить штраф в несколько раз
Да, если есть основания.
Например, если договор предусматривает крайне высокий размер санкции, а реальный ущерб лизингодателя значительно ниже, можно ставить вопрос о снижении.
В практике по лизингу разница между первоначальным требованием и итоговой суммой после применения статьи 333 ГК РФ может быть существенной.
Но заявление о снижении лучше делать не формально, а с расчетом и экономическим обоснованием.
Нужно ли платить расходы на эвакуацию, хранение и ремонт
Не автоматически.
Лизинговая компания должна подтвердить, что расходы:
реально понесены;
относятся именно к этому предмету лизинга;
были необходимыми;
находятся в причинной связи с нарушением лизингополучателя;
не завышены.
Если в расчет просто включена строка «расходы на хранение — 250 000 руб.», этого недостаточно.
Нужно смотреть договор хранения, акты, платежные документы, период хранения и ставку.
То же касается ремонта.
Можно ли оспорить расходы на ремонт возвращенного автомобиля
Да, особенно если состояние автомобиля зафиксировано плохо.
Здесь критически важен акт возврата.
Если в нем нет значимых повреждений, а спустя несколько месяцев появляется крупная сумма ремонта, лизингополучатель вправе поставить вопрос о происхождении этих расходов.
Нужно сопоставлять:
акт возврата → фото → дефектовку → заказ-наряды → счета → платежные документы.
Если цепочка разрывается, отдельные расходы можно исключать из расчета.
Что делать, если акт возврата подписан без замечаний
Это хороший аргумент для лизингополучателя.
Особенно если позже лизингодатель заявляет о повреждениях, которые якобы существовали на момент возврата.
Сам по себе акт не всегда закрывает спор полностью, но существенно меняет доказательственную позицию.
Поэтому при возврате предмета лизинга нужно добиваться максимально подробной фиксации состояния: пробег, повреждения, комплектность, фото и видео.
Можно ли взыскать все оставшиеся лизинговые платежи после расторжения
Такой расчет нужно проверять особенно внимательно.
После прекращения договора отношения сторон меняются. Лизингодатель получает предмет лизинга обратно, поэтому механическое взыскание всей будущей части графика может привести к завышению требований.
Нужно смотреть экономический баланс целиком.
Именно поэтому в споре полезно отдельно пересчитать:
остаток финансирования;
полученные платежи;
стоимость возвращенного имущества;
стоимость его реализации;
обоснованные убытки;
санкции.
Какие документы запросить у лизинговой компании
Для полноценной проверки одного итогового расчета обычно недостаточно.
Нужно получить:
Документ
Для чего нужен
Акт возврата
Состояние и пробег
Договор продажи
Реальная цена реализации
Платежные документы
Подтверждение получения денег
Отчет оценки
Проверка стоимости
Документы на ремонт
Проверка расходов
Хранение и транспортировка
Проверка дополнительных затрат
Полный расчет сальдо
Проверка математики
История платежей
Исключение ошибок в зачете
Если лизингодатель отказывается раскрывать документы, их можно истребовать уже в судебном процессе.
Как выглядит нормальная проверка расчета по лизингу
Я бы не начинал с аргумента «сумма слишком большая».
Нужно разложить требование на части.
Например:
заявлено 12 млн руб.
Из них:
4,5 млн — остаток финансирования;
3 млн — убыток от продажи;
2 млн — неустойка;
1 млн — ремонт;
1,5 млн — прочие расходы.
Дальше каждая цифра проверяется отдельно.
Именно такой подход позволяет реально уменьшать требования, а не просто просить суд «снизить сумму».
Когда стоит заказывать независимую оценку
Если основная разница в расчете возникла из-за низкой стоимости продажи имущества, оценка практически необходима.
Особенно при дорогой технике, грузовых автомобилях, спецтехнике и оборудовании.
Важно, чтобы оценщик определял стоимость на правильную дату — как правило, близкую к моменту возврата или возможной реализации.
Оценка на сегодняшнюю дату может оказаться бесполезной для старого спора.
Что делать после получения требования от лизинговой компании
Не стоит сразу подписывать акт сверки или соглашение о признании задолженности.
Сначала нужно получить документы и пересчитать позицию самостоятельно.
Практически алгоритм выглядит так:
а) получить расчет лизингодателя;
б) запросить документы по возврату и продаже имущества;
в) проверить стоимость реализации;
г) пересчитать сальдо;
д) отдельно проверить неустойку и убытки;
е) направить мотивированные возражения;
ж) при необходимости подготовить собственный расчет для суда.
Можно ли реально снизить долг перед лизинговой компанией
Да.
В лизинговом споре итоговая сумма редко зависит от одной цифры. Обычно это совокупность нескольких элементов, каждый из которых можно проверять отдельно.
На практике наиболее существенное снижение часто дают:
оспаривание стоимости продажи предмета лизинга;
исключение неподтвержденных расходов;
снижение неустойки;
исправление ошибок в итоговом сальдо;
учет стоимости возвращенного имущества.
Поэтому спор нужно вести не вокруг общей суммы, а вокруг конкретных элементов расчета.
Практический вывод
После расторжения договора лизинговая компания действительно вправе определить итоговую задолженность, но ее расчет не имеет заранее установленной силы.
Если клиенту предъявляют несколько миллионов рублей, первое, что нужно сделать, — разложить сумму на составляющие и проверить каждую отдельно.
Самые важные вопросы обычно три:
за сколько был реализован предмет лизинга;
какие расходы действительно понес лизингодатель;
насколько обоснованы начисленные санкции.
Именно на этих элементах чаще всего находится разница между первоначальным требованием и суммой, которую действительно придется платить.