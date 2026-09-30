Как оспорить расчет лизинговой компании и снизить долг после расторжения договора

После расторжения договора лизинга спор обычно не заканчивается возвратом автомобиля или оборудования. Напротив, именно в этот момент лизинговая компания формирует итоговый расчет и предъявляет лизингополучателю задолженность, неустойку, убытки, расходы на изъятие, хранение и последующую продажу имущества.

На практике итоговая сумма нередко оказывается значительно выше той, которую лизингополучатель ожидал увидеть. Но расчет лизингодателя не является бесспорным только потому, что он составлен по форме самой компании. Его можно проверять, пересчитывать и оспаривать в суде.

Ключевой вопрос здесь не в том, сколько платежей осталось по графику, а в том, какое экономическое сальдо действительно сложилось между сторонами после прекращения договора и возврата предмета лизинга.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями, расчет итогового сальдо, взыскание задолженности и снижение требований после расторжения договоров лизинга.