Лизинговая компания изъяла автомобиль: как оспорить долг и добиться учета реальной стоимости машины

Изъятие автомобиля еще не означает, что спор с лизинговой компанией закончен. Наоборот, после возврата машины у лизингополучателя часто появляется новый долг: лизингодатель рассчитывает задолженность, добавляет неустойку, расходы на эвакуацию, хранение, ремонт и затем уменьшает сумму на стоимость продажи автомобиля.
Именно здесь возникает основной конфликт. Чем дешевле лизинговая компания реализовала возвращенное имущество, тем больше итоговый долг бывшего клиента. Поэтому в таких спорах важно проверять не только график платежей, но и что произошло с автомобилем после изъятия, за сколько его продали и насколько эта цена соответствует рынку.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями, расчет итогового сальдо и снижение задолженности после расторжения договоров лизинга.
Что происходит после изъятия автомобиля по договору лизинга
После прекращения договора лизинговая компания получает предмет лизинга обратно и определяет финансовый результат отношений.
При этом возврат автомобиля не обнуляет обязательства автоматически.
Лизингодатель может заявить:
просроченные платежи;
неустойку;
расходы на возврат имущества;
хранение;
ремонт;
оценку;
убытки;
разницу между задолженностью и стоимостью реализации автомобиля.
Именно последний элемент часто дает самую большую сумму.
Почему цена продажи автомобиля влияет на размер долга
Логика простая: возвращенный автомобиль имеет стоимость.
Если он продается дорого, эта стоимость уменьшает отрицательное сальдо лизингополучателя.
Если дешево — задолженность становится выше.
Например, при сопоставимых обстоятельствах автомобиль мог стоить на рынке 6 млн руб., но лизингодатель реализовал его за 4 млн руб. Разница в 2 млн напрямую влияет на конечный расчет.
Поэтому вопрос о цене продажи нельзя считать внутренним делом лизинговой компании.
Можно ли оспорить цену, по которой лизингодатель продал автомобиль
Да, если есть основания считать, что имущество было реализовано неразумно дешево.
Для этого недостаточно просто сказать, что цена кажется низкой. Нужно показать, сколько автомобиль реально стоил на соответствующую дату.
Обычно используются:
Доказательство
Что подтверждает
Независимая оценка
Рыночную стоимость
Объявления аналогичных машин
Диапазон рынка
Акт возврата
Состояние автомобиля
Пробег
Степень износа
Фотографии
Наличие или отсутствие повреждений
Документы о ремонте
Реальность заявленных дефектов
Чем точнее сопоставление, тем сильнее позиция.
Имеет ли значение состояние автомобиля при возврате
Да, и очень большое.
Лизинговая компания может объяснять низкую цену повреждениями, большим пробегом, необходимостью ремонта или отсутствием части оборудования.
Поэтому состояние автомобиля нужно фиксировать непосредственно при возврате.
В акте желательно указать:
пробег;
видимые повреждения;
комплектность;
состояние шин;
работоспособность основных узлов;
наличие документов и ключей.
Фотографии и видео тоже полезны.
Если через несколько месяцев лизингодатель заявит о дорогостоящем ремонте, можно будет сравнить эти документы с состоянием на дату возврата.
Что делать, если акт возврата составила сама лизинговая компания
Нужно внимательно проверить его содержание.
Подписывать документ с общими формулировками вроде «имеются многочисленные повреждения» опасно.
Лучше добиваться конкретизации.
Например, не «поврежден кузов», а «царапина на правой двери длиной около 10 см».
Чем точнее описание, тем меньше возможности впоследствии увеличить объем дефектов.
Может ли лизингодатель продать машину своему партнеру или аффилированному лицу
Сам по себе покупатель не определяет законность сделки.
Но если имущество продано связанному лицу по цене заметно ниже рынка, это уже повод подробно проверять обстоятельства реализации.
Важными становятся:
рыночная цена;
способ поиска покупателя;
срок экспозиции;
наличие альтернативных предложений;
последующая перепродажа автомобиля.
Если машина была быстро перепродана значительно дороже, это может стать дополнительным аргументом в споре о размере итогового сальдо.
Что если автомобиль вообще долго не продавали
Задержка реализации также может повлиять на спор.
За время хранения автомобиль может потерять стоимость, а лизинговая компания дополнительно начислит расходы на стоянку или содержание.
Если продажу необоснованно откладывали, необходимо установить, какие последствия возникли именно из-за этой задержки.
Необходимо сравнить:
стоимость машины на дату возврата;
стоимость на дату фактической продажи;
длительность хранения;
причины задержки.
Можно ли требовать документы о продаже автомобиля
Да, потому что без них невозможно нормально проверить расчет.
Нужно запрашивать:
договор купли-продажи;
акт передачи;
платежные документы;
сведения о покупателе;
отчет оценки;
документы о ремонте;
сведения о расходах на хранение;
полный расчет итогового сальдо.
Если лизинговая компания добровольно документы не дает, вопрос можно ставить об их истребовании в суде.
Как проверить расходы на ремонт
Особенно внимательно.
После возврата автомобиля нередко появляется крупная дефектовка, а затем стоимость ремонта включается в расчет.
Проверять нужно всю цепочку:
акт возврата → дефектовка → заказ-наряд → счет → оплата → фактический ремонт.
Если повреждения не были зафиксированы при возврате, а появились позднее, у лизингополучателя есть основания спорить с такими расходами.
Можно ли уменьшить расходы на хранение
Да, если они явно завышены или не подтверждены.
Например, нужно проверить:
где фактически находился автомобиль;
сколько дней;
по какой ставке;
есть ли договор хранения;
кто действительно оплатил эти услуги.
Иногда в расчете фигурируют значительные суммы, но первичных документов под них нет.
Что делать с неустойкой после изъятия
Неустойку нужно считать отдельно от стоимости автомобиля.
Даже если основной долг подтвержден, санкции могут быть снижены по статье 333 ГК РФ при наличии оснований.
Особенно если они начислены по высокой ставке и становятся сопоставимыми с основным долгом.
Для суда лучше готовить не общую просьбу «снизить неустойку», а конкретное экономическое обоснование.
Можно ли спорить с долгом, если автомобиль уже продан
Да.
Продажа автомобиля не лишает бывшего лизингополучателя права оспаривать итоговый расчет.
Наоборот, именно после продажи обычно становится понятно, какая сумма реально зачтена в сальдо.
Поэтому ключевой документ — не только акт возврата, но и документы последующей реализации.
Какие ошибки лизингополучателя сильнее всего вредят в споре
Первая — возврат автомобиля без подробного акта.
Вторая — отсутствие фото и видео.
Третья — молчание после получения расчета.
Четвертая — подписание акта сверки с суммой, которую еще не проверили.
Пятая — попытка спорить только с общей суммой, не разбивая ее на отдельные элементы.
Как правильно строить возражения против расчета
Лучше идти не от общего тезиса «лизинговая компания насчитала слишком много», а по позициям.
Например:
цена продажи автомобиля занижена на 1,5 млн руб.;
расходы на ремонт в размере 600 тыс. руб. документально не подтверждены;
хранение за 120 дней не обосновано;
неустойка подлежит снижению;
часть платежей не учтена.
Такой подход намного сильнее в суде.
Практический вывод
После изъятия автомобиля размер долга зависит не только от старого графика лизинга.
Критическое значение имеет то, как лизинговая компания распорядилась возвращенным имуществом.
Поэтому в каждом споре нужно отдельно проверять:
реальную стоимость автомобиля;
дату и цену продажи;
состояние при возврате;
расходы на ремонт и хранение;
неустойку;
итоговое сальдо.
Часто именно анализ этих документов позволяет существенно уменьшить сумму, которую лизингодатель предъявляет после расторжения договора.