Лизинговая компания изъяла автомобиль: как оспорить долг и добиться учета реальной стоимости машины

Изъятие автомобиля еще не означает, что спор с лизинговой компанией закончен. Наоборот, после возврата машины у лизингополучателя часто появляется новый долг: лизингодатель рассчитывает задолженность, добавляет неустойку, расходы на эвакуацию, хранение, ремонт и затем уменьшает сумму на стоимость продажи автомобиля.

Именно здесь возникает основной конфликт. Чем дешевле лизинговая компания реализовала возвращенное имущество, тем больше итоговый долг бывшего клиента. Поэтому в таких спорах важно проверять не только график платежей, но и что произошло с автомобилем после изъятия, за сколько его продали и насколько эта цена соответствует рынку.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями, расчет итогового сальдо и снижение задолженности после расторжения договоров лизинга.