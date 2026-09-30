Лизинговая компания требует доплату после возврата автомобиля: что проверить

Возврат автомобиля не всегда закрывает договор лизинга. После расторжения лизинговая компания может выставить дополнительный долг: просроченные платежи, неустойку, расходы на хранение, ремонт и разницу между расчетной задолженностью и ценой продажи автомобиля.

Но итоговую сумму нужно проверять, а не принимать автоматически.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями и расчет итогового сальдо.