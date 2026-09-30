Лизинговая компания требует доплату после возврата автомобиля: что проверить

Возврат автомобиля не всегда закрывает договор лизинга. После расторжения лизинговая компания может выставить дополнительный долг: просроченные платежи, неустойку, расходы на хранение, ремонт и разницу между расчетной задолженностью и ценой продажи автомобиля.
Но итоговую сумму нужно проверять, а не принимать автоматически.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с лизинговыми компаниями и расчет итогового сальдо.
Почему после возврата машины остается долг
Лизингодатель возвращает себе предмет лизинга, но затем считает финансовый результат договора.
В расчет могут включить:
просрочку;
штрафы;
хранение;
эвакуацию;
ремонт;
убытки;
расходы на продажу.
Главная ошибка лизингополучателя — смотреть только на общую сумму.
Что проверять в первую очередь
Самые спорные элементы обычно такие:
Что проверять
Почему важно
Цена продажи автомобиля
Чем она ниже, тем выше итоговый долг
Акт возврата
Показывает состояние машины
Расходы на ремонт
Должны быть подтверждены
Хранение
Проверяется период и ставка
Неустойка
Может быть снижена
Если хотя бы одна из этих позиций завышена, итоговый расчет меняется.
Можно ли оспорить цену продажи автомобиля
Да.
Если лизинговая компания продала автомобиль значительно ниже рынка, нужно сравнивать цену реализации с рыночной стоимостью на соответствующую дату.
Для этого используют независимую оценку, объявления аналогичных автомобилей, данные о пробеге, состоянии и комплектации.
Особенно важен акт возврата: если в нем нет серьезных повреждений, а затем появляется крупный ремонт, такие расходы можно оспаривать.
Можно ли снизить неустойку
Да, при наличии оснований по статье 333 ГК РФ.
Лучше не ограничиваться общей фразой о чрезмерности. Нужно показывать размер основного долга, длительность просрочки, размер санкции и реальные последствия нарушения для лизингодателя.
Какие документы запросить
Минимально:
акт возврата → расчет сальдо → договор продажи автомобиля → платежные документы → документы на ремонт и хранение.
Если лизинговая компания их не предоставляет добровольно, документы можно истребовать через суд.
Практический вывод
После возврата автомобиля спор нужно вести не вокруг общей цифры, а вокруг отдельных элементов расчета.
Чаще всего долг удается уменьшить за счет:
оспаривания стоимости продажи, исключения неподтвержденных расходов и снижения неустойки.
Поэтому любой расчет лизинговой компании после расторжения договора лучше перепроверять самостоятельно.