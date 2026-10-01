Лизинговая компания долго не продает возвращенный автомобиль: можно ли уменьшить итоговый долг

После расторжения договора автомобиль возвращен лизингодателю, но окончательного расчета месяцами нет. Машина стоит на площадке, ее стоимость снижается, появляются расходы на хранение, а затем лизинговая компания продает ее значительно дешевле и предъявляет бывшему лизингополучателю крупное отрицательное сальдо.

В такой ситуации стоит проверять не только цену продажи. Значение имеет и то, насколько разумно лизингодатель распоряжался возвращенным автомобилем после прекращения договора.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам лизинга, расчет итогового сальдо и снижение задолженности перед лизинговыми компаниями.