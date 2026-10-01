Лизинговая компания долго не продает возвращенный автомобиль: можно ли уменьшить итоговый долг

После расторжения договора автомобиль возвращен лизингодателю, но окончательного расчета месяцами нет. Машина стоит на площадке, ее стоимость снижается, появляются расходы на хранение, а затем лизинговая компания продает ее значительно дешевле и предъявляет бывшему лизингополучателю крупное отрицательное сальдо.
В такой ситуации стоит проверять не только цену продажи. Значение имеет и то, насколько разумно лизингодатель распоряжался возвращенным автомобилем после прекращения договора.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам лизинга, расчет итогового сальдо и снижение задолженности перед лизинговыми компаниями.
Должна ли лизинговая компания быстро продать автомобиль
Сам по себе закон не устанавливает универсальный срок, например 30 или 60 дней, в который возвращенный автомобиль обязательно должен быть реализован.
Но это не означает, что лизингодатель может сколько угодно держать имущество без движения, а затем полностью переложить последствия падения его стоимости на бывшего клиента.
В споре имеет значение, предпринимались ли разумные действия для реализации имущества и чем объясняется задержка.
Почему срок продажи влияет на долг по лизингу
Чем дольше автомобиль находится у лизинговой компании, тем сильнее он может дешеветь.
Особенно это заметно в отношении коммерческого транспорта и специальной техники. Меняется рыночная цена, увеличивается возраст автомобиля, могут накапливаться расходы на хранение.
В результате в итоговом расчете появляется значительно большая разница между обязательствами лизингополучателя и стоимостью возвращенного имущества.
Что проверить, если автомобиль продали через несколько месяцев
Я бы запросил всю хронологию распоряжения автомобилем:
Что выяснить
Зачем
Дата возврата
Начало периода нахождения имущества у лизингодателя
Дата оценки
Позволяет понять первоначальную стоимость
Дата размещения на продажу
Показывает, предпринимались ли действия
Первоначальная цена
Важна для оценки стратегии реализации
Последующие снижения цены
Показывают динамику продажи
Дата сделки
Определяет фактический срок реализации
Цена продажи
Используется в итоговом сальдо
Одной копии договора купли-продажи для полноценной проверки обычно мало.
Можно ли требовать учитывать более высокую стоимость автомобиля
Если есть основания считать, что фактическая цена реализации оказалась заниженной из-за поведения самого лизингодателя, этот вопрос можно ставить в споре об итоговом сальдо.
Но аргумент должен быть экономическим.
Недостаточно утверждать: «машину можно было продать дороже».
Нужно показать, сколько она стоила на соответствующую дату, в каком состоянии находилась и каким образом задержка могла повлиять на стоимость.
Для этого полезны независимая оценка и данные о сопоставимых автомобилях.
Что делать с расходами на хранение
Их также необходимо проверять.
Предположим, автомобиль находился на площадке полгода, после чего лизингодатель дополнительно включил в расчет несколько сотен тысяч рублей за хранение.
Возникают вопросы: почему автомобиль хранился именно столько времени, действительно ли услуги оплачивались, по какой ставке и нельзя ли было сократить этот период.
Расходы должны быть не просто указаны в таблице, а подтверждены документами и иметь связь с конкретным договором.
А если автомобиль подешевел из-за повреждений
Тогда нужно возвращаться к акту изъятия или возврата.
Если серьезные дефекты существовали уже в этот момент и были подробно зафиксированы, позиция лизинговой компании становится сильнее.
Если же машина возвращена без существенных замечаний, а позже ее стоимость резко уменьшается со ссылкой на многочисленные повреждения, нужно исследовать происхождение таких дефектов и документы на ремонт.
Какие документы запросить у лизингодателя
Минимально нужны:
акт возврата автомобиля, фотографии, отчет об оценке, документы о размещении автомобиля на продажу, договор последующей реализации, платежные документы и расчет итогового сальдо.
Отдельно стоит запросить документы по хранению и ремонту, если эти суммы предъявлены лизингополучателю.
Как строить возражения против итогового расчета
Лучше не писать, что весь расчет «необоснован».
Намного сильнее конкретная позиция:
автомобиль возвращен 1 марта → рыночная стоимость на этот момент составляла около 6 млн руб. → активные действия по продаже начались значительно позже → имущество реализовано за 4,5 млн руб. → лизингодатель увеличил отрицательное сальдо на возникшую разницу и дополнительно включил расходы на хранение.
Дальше уже исследуется, насколько такая экономическая модель обоснована.
Практический вывод
В споре по лизингу имеет значение не только то, за сколько продали автомобиль, но и как лизинговая компания пришла к этой цене.
Если имущество долго не реализовывалось, дешевело, накапливались расходы на хранение, а затем весь результат включили в долг клиента, итоговое сальдо стоит проверять особенно внимательно.
Иногда существенная часть задолженности возникает уже после возврата автомобиля. И именно эта часть может оказаться наиболее спорной.