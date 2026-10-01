Лизинговая компания забрала автомобиль и требует долг: как оспорить начисления после расторжения договора

Если лизинговая компания изъяла автомобиль, это еще не означает, что финансовые расчеты завершены. После расторжения договора лизингодатель может предъявить лизингополучателю просроченные платежи, неустойку, расходы на эвакуацию, хранение, ремонт, убытки и отрицательное итоговое сальдо.

Но взыскать можно не любую сумму, указанную в претензии. После возврата предмета лизинга расчет должен учитывать стоимость автомобиля и реальные последствия прекращения договора. Поэтому если лизингодатель продолжает начислять долг после изъятия машины, расчет нужно проверять по каждой позиции отдельно.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю лизинговые споры, оспаривание задолженности по лизингу, расчет итогового сальдо и снижение требований лизинговых компаний.