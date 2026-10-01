Лизинговая компания забрала автомобиль и требует долг: как оспорить начисления после расторжения договора

Если лизинговая компания изъяла автомобиль, это еще не означает, что финансовые расчеты завершены. После расторжения договора лизингодатель может предъявить лизингополучателю просроченные платежи, неустойку, расходы на эвакуацию, хранение, ремонт, убытки и отрицательное итоговое сальдо.
Но взыскать можно не любую сумму, указанную в претензии. После возврата предмета лизинга расчет должен учитывать стоимость автомобиля и реальные последствия прекращения договора. Поэтому если лизингодатель продолжает начислять долг после изъятия машины, расчет нужно проверять по каждой позиции отдельно.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю лизинговые споры, оспаривание задолженности по лизингу, расчет итогового сальдо и снижение требований лизинговых компаний.
Лизинговая компания забрала машину: нужно ли продолжать платить
Не всегда в том объеме, который требует лизингодатель.
До даты расторжения договора могли накопиться просроченные лизинговые платежи и неустойка. Эти суммы сами по себе не исчезают после возврата автомобиля.
Но после прекращения договора нельзя просто продолжать расчет по старому графику без учета того, что предмет лизинга уже вернулся собственнику.
Поэтому нужно разделять:
долг, возникший до расторжения;
санкции за уже допущенные нарушения;
расходы после возврата автомобиля;
итоговое сальдо с учетом стоимости возвращенного имущества.
Может ли лизинговая компания начислять платежи после возврата автомобиля
Это один из самых частых вопросов.
Если договор прекращен, а автомобиль уже передан лизингодателю, дальнейшие начисления по первоначальному графику требуют отдельной проверки.
Лизингодатель не может игнорировать возврат имущества и рассчитывать задолженность так, будто автомобиль продолжает использоваться лизингополучателем.
При этом отдельные денежные требования после расторжения возможны, если они связаны с уже возникшей задолженностью, убытками или последствиями прекращения договора.
Что такое итоговое сальдо по договору лизинга
Итоговое сальдо показывает реальный финансовый результат после расторжения.
Упрощенно проверка выглядит так:
сколько профинансировал лизингодатель → сколько получил платежей → какой долг возник → какой автомобиль вернулся → сколько он реально стоит → какие расходы подтверждены.
Именно поэтому сумма из претензии не должна восприниматься как окончательная.
Очень часто спор возникает из-за того, как лизинговая компания оценила возвращенный автомобиль и какие дополнительные расходы включила в расчет.
Если автомобиль уже забрали, почему долг продолжает расти
Причин может быть несколько.
Лизинговая компания может продолжать начислять ранее возникшую неустойку, включить расходы на возврат машины, эвакуацию, хранение, оценку или ремонт.
Также задолженность может увеличиться, если автомобиль продали дешево и в итоговое сальдо зачли низкую стоимость реализации.
Поэтому само по себе увеличение суммы после возврата автомобиля еще не говорит о незаконности. Нужно установить, за счет чего именно вырос долг.
Как проверить долг лизинговой компании после расторжения договора
Расчет лучше сразу разложить на отдельные блоки.
Что предъявлено
Что проверять
Лизинговые платежи
Период начисления
Неустойка
Ставку и период
Эвакуация
Фактические расходы
Хранение
Количество дней и цену
Ремонт
Наличие повреждений
Убытки
Причинную связь
Цена реализации
Соответствие рынку
Итоговое сальдо
Общую математику
Так намного проще увидеть, какая часть требования действительно обоснована, а какая может быть уменьшена.
Лизинговая компания продала автомобиль дешево: что делать
Цена продажи предмета лизинга напрямую влияет на итоговую задолженность.
Если автомобиль стоил на рынке 6 млн руб., а лизинговая компания реализовала его за 4 млн руб., отрицательное сальдо может увеличиться примерно на эту разницу.
В такой ситуации стоит проверять:
рыночную стоимость на дату продажи;
состояние автомобиля;
пробег;
комплектацию;
срок, за который автомобиль реализовали;
кому он был продан.
Для оспаривания обычно используется независимая оценка и данные о сопоставимых автомобилях.
Можно ли оспорить расходы на ремонт автомобиля
Да.
Лизинговая компания должна подтвердить, что повреждения действительно существовали при возврате машины и что заявленный ремонт связан именно с ними.
Особенно важен акт возврата.
Если в акте серьезных повреждений нет, а затем в расчет включается дорогостоящий ремонт, такую сумму нужно проверять особенно внимательно.
Полезно сопоставить:
акт возврата → фотографии → дефектовку → заказ наряды → счета → оплату ремонта.
Можно ли снизить неустойку по лизингу
Да, при наличии оснований.
В лизинговых договорах нередко устанавливаются высокие санкции за просрочку платежей или несвоевременный возврат предмета лизинга.
При явной несоразмерности можно ставить вопрос о применении статьи 333 ГК РФ.
Для этого лучше показать не только крупный размер санкции, но и:
соотношение неустойки и основного долга;
длительность просрочки;
частичное исполнение;
реальные последствия нарушения;
отсутствие сопоставимых убытков у лизингодателя.
Можно ли не платить долг после изъятия автомобиля
Просто отказаться от оплаты только потому, что машину забрали, обычно недостаточно.
Правильнее сначала пересчитать обязательства.
Если выяснится, что лизинговая компания:
не учла стоимость автомобиля;
продала его существенно ниже рынка;
начислила платежи за лишний период;
включила неподтвержденные расходы;
завысила неустойку,
итоговую сумму можно оспаривать.
Какие документы запросить у лизинговой компании
Для проверки долга нужны не только график и претензия.
Стоит запросить:
акт возврата автомобиля;
полный расчет задолженности;
расчет итогового сальдо;
договор продажи автомобиля;
платежные документы по продаже;
оценку имущества;
документы по ремонту;
документы по хранению и эвакуации.
Без этих документов сложно понять, из чего реально сформировалась задолженность.
Что делать, если лизинговая компания подала в суд
Не ограничиваться общим возражением, что сумма завышена.
По каждому элементу нужно дать отдельный контррасчет.
Например:
лизинговая компания заявляет 9 млн руб.;
из них 2 млн руб. составляет неустойка;
1,2 млн руб. ремонт;
700 тыс. руб. хранение;
остальная сумма сформирована за счет низкой цены продажи автомобиля.
После этого каждая позиция проверяется отдельно.
Такой подход значительно сильнее общего требования «уменьшить долг».
Можно ли уменьшить задолженность по лизингу в несколько раз
Иногда да.
Особенно когда большая часть требования сформирована не основной просрочкой, а:
неустойкой;
заниженной стоимостью автомобиля;
расходами на ремонт;
хранением;
дополнительными убытками.
Поэтому даже очень крупный расчет лизинговой компании не означает, что именно эту сумму суд взыщет автоматически.
Практический вывод
Если лизинговая компания забрала автомобиль и продолжает требовать деньги, сначала нужно понять, за что именно начисляется долг после расторжения договора.
Ключевые точки проверки:
дата расторжения → дата возврата автомобиля → платежи до расторжения → санкции → стоимость машины → цена продажи → расходы → итоговое сальдо.
Чем подробнее разобран этот расчет, тем больше возможностей исключить необоснованные суммы и снизить задолженность.