Контрагент признал долг, но не платит: как взыскать деньги через арбитражный суд

Один из самых удобных для кредитора споров — когда должник не отрицает задолженность. Он подписал акт сверки, просил отсрочку, частично платил или прямо написал в переписке, что долг признает.

Но даже в такой ситуации деньги сами по себе не поступят. Более того, если затянуть с обращением в суд, должник может вывести активы, закрыть счета или просто перестать отвечать.

Поэтому признание долга нужно использовать не как повод продолжать переговоры, а как сильное доказательство для взыскания.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные споры и исполнительное производство.