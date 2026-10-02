Контрагент признал долг, но не платит: как взыскать деньги через арбитражный суд

Один из самых удобных для кредитора споров — когда должник не отрицает задолженность. Он подписал акт сверки, просил отсрочку, частично платил или прямо написал в переписке, что долг признает.
Но даже в такой ситуации деньги сами по себе не поступят. Более того, если затянуть с обращением в суд, должник может вывести активы, закрыть счета или просто перестать отвечать.
Поэтому признание долга нужно использовать не как повод продолжать переговоры, а как сильное доказательство для взыскания.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные споры и исполнительное производство.
Что считается признанием долга
Не обязательно отдельное письмо со словами «мы признаем задолженность».
На практике значение могут иметь:
подписанный акт сверки;
частичная оплата;
просьба об отсрочке;
согласованный график погашения;
письмо о временной невозможности заплатить;
переписка о сроках возврата денег.
Главное, чтобы из документа было понятно, о каком обязательстве и какой сумме идет речь.
Можно ли взыскать долг только по акту сверки
Сам по себе акт сверки лучше использовать вместе с первичными документами.
Суду желательно показать не только итоговую цифру, но и основание задолженности:
договор → поставка или работы → приемка → срок оплаты → акт сверки.
Если первичные документы есть, акт сверки сильно усиливает позицию кредитора.
Что если должник частично оплатил долг
Частичная оплата — одно из наиболее полезных доказательств.
Она может подтверждать, что должник признавал существование обязательства хотя бы в соответствующей части.
Но важно не переоценивать это обстоятельство. Если было несколько договоров или разных периодов поставки, нужно установить, какой именно долг оплачивался.
Нужно ли направлять претензию, если долг признан
Во многих арбитражных спорах — да.
Признание задолженности не всегда отменяет обязательный претензионный порядок.
Поэтому даже если должник письменно согласился с суммой, лучше направить полноценную претензию и выдержать необходимый срок, если он предусмотрен законом или договором.
Можно ли взыскать неустойку, если должник признал только основной долг
Да, если для этого есть договорное или законное основание.
Признание основного долга не означает автоматического согласия должника со всеми дополнительными начислениями.
Поэтому неустойку, проценты и убытки нужно рассчитывать отдельно.
Что выгоднее: судебный приказ или иск
Если требование бесспорное и подходит под приказное производство, судебный приказ может быть быстрее.
Но есть риск: должник подаст возражения, приказ отменят, и кредитору придется идти с иском.
Поэтому если сумма значительная или есть вероятность формального сопротивления, иногда разумнее сразу готовить полноценное исковое заявление.
Можно ли просить обеспечительные меры
Да, особенно если есть признаки, что должник затягивает оплату и одновременно выводит активы.
Например:
продает имущество;
закрывает счета;
переводит деятельность на другое юрлицо;
перестает исполнять обязательства перед несколькими кредиторами.
В такой ситуации можно рассматривать арест денег или имущества.
Но риск будущего неисполнения нужно подтверждать документально.
Что делать, если должник подписал график и снова не платит
Не подписывать бесконечные новые графики.
Каждая новая отсрочка дает должнику время.
Если первый согласованный график нарушен, это уже серьезный сигнал переходить к взысканию.
Дополнительно стоит проверить, не содержит ли новый документ условий, которые ухудшают положение кредитора, например отказ от неустойки или изменение первоначального обязательства.
Что если должник обещает заплатить после продажи имущества
Это типичная ситуация.
Для кредитора важно не само обещание, а возможность его проверить.
Если речь идет о конкретной продаже, можно запросить информацию о сроках и предмете сделки.
Если обещания повторяются несколько месяцев без результата, это уже скорее аргумент в пользу немедленного обращения в суд.
Можно ли взыскать проценты по статье 395 ГК РФ
Да, если есть соответствующие основания.
Проценты начисляются за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
Но если договор уже содержит неустойку за просрочку, нужно отдельно проверять, допускается ли одновременное взыскание обоих видов ответственности.
Что проверить перед подачей иска
Я бы проверял минимум пять блоков:
Что проверить
Почему важно
Основание долга
Есть ли договор и первичка
Срок оплаты
Наступила ли просрочка
Признание
Есть ли акт сверки, письмо, частичная оплата
Расчет
Верно ли посчитан основной долг и санкции
Активы
Есть ли риск, что взыскание станет невозможным
Если все это собрано заранее, дело обычно становится намного проще.
Почему не стоит слишком долго ждать
Главный риск кредитора — выиграть суд, но не получить деньги.
За несколько месяцев должник может вывести имущество, поменять структуру бизнеса или накопить новые долги.
Поэтому признание задолженности не должно создавать ложное ощущение безопасности.
Если контрагент действительно признает долг, но не платит, это скорее повод быстрее зафиксировать требования и перейти к взысканию.
Практический вывод
Признанный долг — сильная позиция для кредитора, но только если использовать ее вовремя.
Наиболее рабочая последовательность:
акт сверки или письмо → претензия → расчет → иск → обеспечительные меры при необходимости → исполнительное производство.
Чем меньше времени проходит между признанием долга и обращением в суд, тем выше шанс не только получить решение, но и реально взыскать деньги.