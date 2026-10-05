Заказчик расторг госконтракт из-за отставания от графика: когда подрядчик рискует потерять контракт по 44-ФЗ

Подрядчик может лишиться госконтракта еще до наступления конечного срока выполнения работ. Заказчику необязательно ждать последнего дня и фиксировать уже состоявшуюся просрочку, если по фактическому темпу исполнения очевидно, что завершить весь объем вовремя подрядчик не сможет.

Для подрядных организаций это один из наиболее опасных сценариев. Компания продолжает работать, несет расходы, мобилизует технику и персонал, но заказчик оценивает накопившееся отставание и принимает решение об одностороннем отказе от контракта.

Как адвоката меня в таком споре в первую очередь интересует не процент готовности объекта сам по себе. Я смотрю, почему возникло отставание, какой объем оставался, сколько времени было до окончания срока и существовала ли реальная возможность наверстать график. Именно эта фактическая картина обычно определяет перспективу спора.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным контрактам, односторонний отказ заказчика, РНП и взыскание задолженности по 44-ФЗ.