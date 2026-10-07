Покупатель отказался принимать товар по договору поставки: что делать поставщику и как взыскать убытки

Если покупатель отказывается принимать товар, поставщику важно не спорить на месте, а сразу фиксировать нарушение. В B2B-споре суд будет смотреть, был ли товар поставлен надлежащим образом, имел ли покупатель право отказаться и какие убытки реально возникли у поставщика.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам поставки, взыскание задолженности и убытков.