Покупатель отказался принимать товар по договору поставки: что делать поставщику и как взыскать убытки

Если покупатель отказывается принимать товар, поставщику важно не спорить на месте, а сразу фиксировать нарушение. В B2B-споре суд будет смотреть, был ли товар поставлен надлежащим образом, имел ли покупатель право отказаться и какие убытки реально возникли у поставщика.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам поставки, взыскание задолженности и убытков.
Когда покупатель вправе отказаться от товара
Не потому, что передумал или нашел более выгодного поставщика.
Отказ должен опираться на нарушение договора: качество, ассортимент, количество, комплектность, срок поставки или иные существенные условия.
Как адвоката меня здесь прежде всего интересует, какую причину покупатель назвал сразу в момент отказа и совпадает ли она с тем, что он пишет потом в претензии и суде.
Что поставщику сделать сразу
Главное — зафиксировать сам факт поставки и отказ.
Что зафиксировать
Зачем
дату и время
подтвердить срок
адрес
подтвердить место поставки
товар и количество
подтвердить предмет
причину отказа
зафиксировать позицию покупателя
фото и видео
подтвердить состояние
транспортные документы
подтвердить доставку
Если представитель покупателя ничего не подписывает, стоит составить односторонний акт.
Можно ли взыскать убытки
Да, если они вызваны именно необоснованным отказом покупателя.
Чаще всего это:
хранение;
обратная перевозка;
повторная доставка;
снижение цены при перепродаже;
расходы на реализацию товара другому покупателю.
Но убытки нужно подтверждать документами, а не просто расчетом в претензии.
Если товар пришлось продать дешевле
Это один из самых понятных вариантов.
Например, по договору цена составляла 10 млн руб., а после отказа товар удалось продать за 8,5 млн руб.
Разницу можно пытаться взыскать, но нужно показать, что новая цена была рыночной и поставщик действительно пытался уменьшить свои потери.
Как адвоката меня здесь интересует не только разница в цене, но и что поставщик сделал, чтобы не раздувать убытки искусственно.
Если товар изготовлен специально под покупателя
Тогда позиция поставщика обычно сильнее.
Если продукция имеет индивидуальные характеристики и ее сложно перепродать, необоснованный отказ может повлечь значительно большие потери.
Важно сохранить спецификации, заявки и переписку, из которых видно, что товар производился именно под конкретного покупателя.
Что если покупатель заявил о браке
Тогда спор уже идет не только об отказе, но и о качестве.
Нужно проверить, когда обнаружен недостаток, как он оформлен и допустили ли поставщика к осмотру.
Если товар фактически не осматривался, а версия о браке появилась уже после отказа, это важное обстоятельство для суда.
Что я проверяю перед иском
Перед обращением в арбитраж мне нужны ответы на четыре вопроса:
Поставщик исполнил договор надлежащим образом?
Почему именно покупатель отказался принимать товар?
Как отказ зафиксирован?
Какие реальные потери возникли после этого?
Если эти четыре блока закрыты документами, спор уже выглядит значительно понятнее.
Что не стоит делать
Не нужно месяцами хранить товар без уведомления покупателя, а потом выставлять огромный счет.
Не стоит срочно продавать товар вдвое дешевле и рассчитывать, что всю разницу автоматически взыщут.
И не стоит строить иск на одной фразе: «товар привезли, они не приняли».
Для арбитража нужна нормальная цепочка: поставка → отказ → последствия → убытки.