Контрагент не подписывает акт выполненных работ: как подрядчику взыскать оплату через арбитражный суд

Ситуация для подрядчика неприятная, но очень распространенная: работы фактически выполнены, объект или результат передан, заказчик им пользуется, а акт не подписывает и оплату задерживает. Иногда он просто молчит, иногда начинает искать формальные претензии уже после окончания работ, а иногда прямо говорит, что подпишет документы только после скидки.
Самая опасная ошибка подрядчика в такой ситуации — считать, что без подписи заказчика взыскать оплату невозможно. Это не так. В арбитражном споре значение имеет не только наличие подписанного акта, но и весь массив доказательств фактического выполнения и передачи результата.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам подряда, взыскание задолженности и оплату выполненных работ.
Можно ли взыскать оплату без подписанного акта
Да, в ряде случаев можно.
Подписанный акт — сильное доказательство, но не единственное. Суд будет смотреть, действительно ли работы выполнены, передавался ли результат заказчику, были ли замечания, использовал ли он результат и предпринимал ли подрядчик действия для сдачи работ.
Как адвоката меня здесь интересует не только отсутствие подписи, а почему заказчик ее не поставил и что происходило до и после направления акта.
Если заказчик просто уклоняется от приемки и не заявляет конкретных претензий, его позиция обычно слабее.
Когда поможет односторонний акт
Если подрядчик выполнил работы и направил заказчику документы на приемку, а тот уклоняется от подписания или не дает мотивированный отказ, односторонний акт может иметь существенное значение.
Но сам по себе он не гарантирует победу.
Для суда важно, чтобы подрядчик соблюдал предусмотренный договором порядок сдачи результата: уведомил о готовности, направил акт, дал разумный срок для приемки и зафиксировал отсутствие реакции либо немотивированный отказ.
То есть хороший односторонний акт работает не отдельно, а в связке с перепиской и доказательствами передачи результата.
Какие доказательства нужны подрядчику
В таких делах я бы собирал не один документ, а полноценную доказательственную цепочку.
Что подтвердить
Какие документы помогут
Объем работ
договор, смета, ТЗ
Фактическое выполнение
фото, журналы, исполнительная документация
Передачу результата
письма, акты, уведомления
Уклонение заказчика
переписка, отсутствие ответа
Использование результата
эксплуатация объекта, дальнейшие работы
Стоимость
договор, смета, расчет
Чем больше независимых доказательств совпадают между собой, тем меньше спор зависит от одной подписи.
Что если заказчик просто молчит
Молчание не всегда работает в пользу заказчика.
Если подрядчик направил акт, попросил провести приемку и указал срок для замечаний, а в ответ не получил ничего, это нужно использовать в позиции.
Как адвоката меня особенно интересует, были ли у заказчика реальные претензии в момент приемки или они появились только после требования об оплате.
Если несколько недель или месяцев заказчик пользовался результатом без замечаний, а дефекты «обнаружил» только после претензии о долге, это важное обстоятельство.
Что делать, если заказчик прислал мотивированный отказ
Тогда спор становится сложнее.
Нужно смотреть, какие недостатки заявлены, когда они возникли и мешают ли они использовать результат по назначению. Не любое замечание дает право удерживать всю оплату.
Если недостатки устранимы и несущественны, спор может свестись к стоимости устранения, а не к отказу от оплаты всей работы.
Я бы в такой ситуации отделял реальные технические замечания от попытки создать основание для неоплаты.
Заказчик использует результат, но акт не подписывает
Для подрядчика это важный аргумент.
Если объект эксплуатируется, оборудование работает, помещения используются, а результат включен в дальнейший производственный процесс, это может подтверждать фактическую приемку.
Конечно, использование не заменяет все остальные доказательства. Но оно хорошо показывает, что результат имеет для заказчика потребительскую ценность.
Как адвоката меня здесь интересует не просто факт использования, а с какого момента заказчик начал получать экономическую пользу от результата.
Можно ли взыскать неустойку за просрочку оплаты
Если договор предусматривает неустойку за задержку оплаты, ее можно включать в требования.
При этом важно правильно определить момент, с которого заказчик должен был заплатить. Обычно он связан с приемкой, подписанием акта или истечением срока на рассмотрение документов.
Если договорная неустойка не предусмотрена, нужно отдельно оценивать возможность начисления процентов по статье 395 ГК РФ.
Что если заказчик ссылается на отсутствие исполнительной документации
Это частая история в строительных и технических спорах.
Нужно смотреть договор: являлась ли передача конкретных документов самостоятельным условием оплаты и насколько отсутствие части документов реально препятствовало приемке результата.
Иногда заказчик использует формальную недостачу документов как повод не платить за уже выполненные работы.
В таких спорах я бы всегда разделял две вещи: выполнены ли сами работы и действительно ли отсутствие документации дает право удерживать всю стоимость.
Нужно ли отправлять претензию до суда
Если договор или закон предусматривает обязательный досудебный порядок, его нужно соблюдать.
Но даже когда претензия нужна формально, я бы использовал ее не как шаблон, а как часть доказательной стратегии.
В претензии полезно четко зафиксировать:
Какие работы выполнены.
Когда они переданы.
Какие акты направлялись.
Почему отказ от подписания необоснован.
Какую сумму и в какой срок подрядчик требует оплатить.
Хорошая претензия потом становится удобной основой для иска.
Что я проверяю перед подачей иска
Перед арбитражем я бы ответил на пять вопросов.
Первый: можно ли точно доказать объем выполненных работ?
Второй: соблюден ли порядок сдачи результата?
Третий: есть ли доказательства направления актов?
Четвертый: какие претензии реально заявлял заказчик?
Пятый: использует ли он результат работ?
Если эти вопросы закрыты документами, отсутствие подписи на акте уже не выглядит критичным.
Когда позиция подрядчика особенно сильная
Обычно тогда, когда работы реально выполнены, результат передан, заказчик им пользуется, акты были направлены, но конкретных замечаний вовремя не поступило.
Слабее ситуация, когда подрядчик не может подтвердить объем, документы составлены задним числом, а переписка противоречит позиции в иске.
В арбитражном споре по оплате работ выигрывает не тот, у кого больше бумаги, а тот, у кого лучше собрана история исполнения договора.
Что делать подрядчику
Если заказчик не подписывает акт, не стоит бесконечно ждать.
Нужно фиксировать завершение работ, направлять документы официальным способом, требовать мотивированные замечания и сохранять все подтверждения передачи результата.
Если оплаты нет, а заказчик продолжает пользоваться результатом, спор уже стоит переводить из переговоров в юридическую плоскость.