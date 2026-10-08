Контрагент не подписывает акт выполненных работ: как подрядчику взыскать оплату через арбитражный суд

Ситуация для подрядчика неприятная, но очень распространенная: работы фактически выполнены, объект или результат передан, заказчик им пользуется, а акт не подписывает и оплату задерживает. Иногда он просто молчит, иногда начинает искать формальные претензии уже после окончания работ, а иногда прямо говорит, что подпишет документы только после скидки.

Самая опасная ошибка подрядчика в такой ситуации — считать, что без подписи заказчика взыскать оплату невозможно. Это не так. В арбитражном споре значение имеет не только наличие подписанного акта, но и весь массив доказательств фактического выполнения и передачи результата.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по договорам подряда, взыскание задолженности и оплату выполненных работ.