Срок исковой давности истек? Пять случаев, когда его течение прерывается или приостанавливается

В коммерческих спорах заявление о пропуске срока исковой давности часто становится главным аргументом ответчика. Особенно если долг возник несколько лет назад и по календарю три года действительно уже прошли.
Но считать срок простым вычитанием трех лет из даты подачи иска опасно. За это время должник мог признать долг, подписать акт сверки, попросить отсрочку, стороны могли проходить обязательный претензионный порядок или требование уже предъявлялось в суд.
Как адвоката меня в таком деле прежде всего интересует не первоначальная дата возникновения долга, а вся хронология отношений сторон после просрочки. Иногда одно письмо или один платеж полностью меняют расчет исковой давности.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные и корпоративные споры.
Какой срок исковой давности действует в арбитражных спорах
Общий срок исковой давности составляет три года. Обычно он исчисляется с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о надлежащем ответчике.
В спорах о взыскании задолженности отправной точкой часто становится день, следующий за установленным сроком оплаты. Но дальше начинается самое интересное: течение срока может измениться из-за последующего поведения сторон.
При этом суд применяет исковую давность не автоматически. Ответчик должен заявить о ее пропуске.
1. Должник признал долг
Это одно из самых важных оснований.
Если обязанное лицо совершило действия, из которых следует признание долга, течение срока исковой давности прерывается. После этого срок начинает течь заново, а время, прошедшее до признания, в новый срок не засчитывается.
На практике такими действиями могут быть письмо о наличии задолженности, согласование графика погашения, заявление о готовности заплатить или иное достаточно определенное признание обязательства.
Как адвоката меня здесь интересует формулировка документа. Сообщение «мы изучаем вашу претензию» и письмо «задолженность признаем, оплатим до 1 июня» имеют совершенно разное значение.
2. Подписан акт сверки расчетов
Акт сверки часто становится одним из главных документов в споре об исковой давности.
Если из него однозначно следует признание конкретной задолженности и документ подписан уполномоченным лицом, кредитор может ссылаться на него как на действие, свидетельствующее о признании долга.
Но сам заголовок «акт сверки» ничего не гарантирует. Нужно смотреть содержание, период, сумму, подписи и полномочия подписанта.
Я бы отдельно проверял, можно ли связать отраженную в акте задолженность именно с тем обязательством, которое взыскивается в суде. Если у сторон десятки договоров и сотни операций, общий баланс без расшифровки может породить дополнительный спор.
3. Должник попросил отсрочку, рассрочку или предложил график платежей
Переговоры тоже могут иметь значение, но далеко не любые.
Если должник прямо пишет, что долг существует, но просит перенести срок оплаты или разрешить погашать задолженность частями, такое поведение может подтверждать признание обязательства.
Например:
«Просим предоставить отсрочку оплаты задолженности в размере 4,8 млн рублей до 30 сентября».
Для вопроса об исковой давности это гораздо важнее обычной просьбы «обсудить ситуацию».
Поэтому старую деловую переписку перед подачей иска я бы просматривал особенно внимательно. Нередко самое полезное доказательство находится в письме двухлетней давности, которому в момент отправки никто не придал особого значения.
4. Стороны соблюдали обязательный претензионный порядок
Еще одна частая ошибка — просто прибавить три года и решить, что срок закончился.
Если до обращения в суд закон требует соблюсти обязательный внесудебный порядок урегулирования спора, течение исковой давности на соответствующий период приостанавливается по правилам статьи 202 ГК РФ.
Для коммерческих споров это особенно важно, поскольку претензионный порядок используется очень часто.
Поэтому нужно точно установить:
Когда направлена претензия.
Когда она получена.
Какой срок был установлен для ответа.
Когда появилась возможность обратиться в суд.
Как адвоката меня здесь интересуют именно даты и доказательства направления: почтовые документы, ЭДО, электронная переписка, предусмотренный договором способ уведомления.
Иногда именно период обязательного досудебного урегулирования позволяет показать, что иск предъявлен своевременно.
5. Требование уже предъявлялось в суд
Если иск предъявлен в установленном порядке, исковая давность не продолжает обычное течение на протяжении времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.
Это регулируется статьей 204 ГК РФ.
Для бизнеса такая ситуация возникает, например, когда спор уже рассматривался, но впоследствии заявление было оставлено без рассмотрения либо процесс завершился без разрешения требования по существу.
Тогда нельзя просто сказать: «С первого нарушения прошло больше трех лет».
Нужно определить, сколько времени прошло до первого обращения в суд, сколько длилось разбирательство и какой период остался после его окончания. Закон предусматривает специальные последствия и для ситуации, когда после оставления иска без рассмотрения оставшаяся часть срока оказывается слишком короткой.
Частичная оплата тоже может иметь значение
Отдельно стоит проверять платежи должника после возникновения просрочки.
Частичное исполнение обязательства может рассматриваться как признание соответствующего долга. Но здесь нельзя автоматически считать, что оплата небольшой суммы означает признание абсолютно всех требований кредитора.
Например, между компаниями может существовать несколько поставок, а назначение платежа относится только к одной из них.
Поэтому главное — установить, какой именно долг признавал должник своими действиями.
Что не всегда означает признание долга
Не каждое общение между сторонами прерывает исковую давность.
Например, сам факт переговоров, предложение встретиться, просьба прислать документы или несогласие с расчетом еще не обязательно означают признание задолженности.
То же самое касается ответов, сформулированных осторожно: «готовы рассмотреть вопрос», «необходимо провести сверку», «направьте расчет».
Для суда важно содержание поведения, а не факт наличия переписки.
Что я ищу в документах, когда ответчик заявил о давности
Я бы не начинал сразу писать возражения. Сначала восстановил бы полную хронологию.
Что искать
Почему важно
Акты сверки
Могут подтверждать признание долга
Частичные платежи
Иногда свидетельствуют о признании обязательства
Письма об отсрочке
Могут прервать течение срока
Графики погашения
Показывают признание конкретной суммы
Претензии
Важны для расчета периода досудебного порядка
Предыдущие судебные дела
Могут изменить расчет срока
Иногда после такой проверки оказывается, что заявленный ответчиком «очевидный пропуск трех лет» существует только при самом примитивном календарном подсчете.
Когда с исковой давностью уже действительно проблема
Если после возникновения долга три года стороны никак не взаимодействовали, должник обязательство не признавал, обязательного внесудебного периода не было и кредитор в суд не обращался, отбить заявление о давности значительно сложнее.
Поэтому я бы не рассчитывал на то, что старый долг можно бесконечно сохранять одной претензией. Обычная претензия сама по себе не запускает новый трехлетний срок.
Это особенно важно для бизнеса с большим количеством дебиторской задолженности. Просрочку лучше контролировать по каждому контрагенту отдельно, а не вспоминать о ней через три года при годовой инвентаризации.
Как защищаться, если ответчик заявил о пропуске срока
Вместо общей фразы «срок не пропущен» лучше дать суду расчет.
Например:
дата возникновения права на иск → действие, которым долг признан → новый срок → обязательный претензионный период → дата подачи иска.
Если каждый этап подтвержден документом, спор о давности становится гораздо понятнее.
Как адвоката меня в таких делах интересует именно эта хронология. Потому что вопрос зачастую решается не толкованием сложных норм, а одним правильно найденным письмом, платежом или актом сверки.