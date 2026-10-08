Срок исковой давности истек? Пять случаев, когда его течение прерывается или приостанавливается

В коммерческих спорах заявление о пропуске срока исковой давности часто становится главным аргументом ответчика. Особенно если долг возник несколько лет назад и по календарю три года действительно уже прошли.

Но считать срок простым вычитанием трех лет из даты подачи иска опасно. За это время должник мог признать долг, подписать акт сверки, попросить отсрочку, стороны могли проходить обязательный претензионный порядок или требование уже предъявлялось в суд.

Как адвоката меня в таком деле прежде всего интересует не первоначальная дата возникновения долга, а вся хронология отношений сторон после просрочки. Иногда одно письмо или один платеж полностью меняют расчет исковой давности.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, договорные и корпоративные споры.