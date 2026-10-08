Можно ли исключить участника из ООО за неявку на собрания: когда суд откажет

Конфликт между участниками ООО часто начинается с управленческого тупика. Один из собственников перестает участвовать в собраниях, игнорирует уведомления, не голосует по важным вопросам, а второй участник не может принять решения по отчетности, директору, крупным сделкам или дальнейшей работе компании.
В такой ситуации возникает очевидная мысль: исключить отсутствующего участника через суд. Но само по себе систематическое отсутствие на собраниях еще не означает, что требования удовлетворят. Как адвоката меня здесь прежде всего интересует не количество пропущенных собраний, а то, какие конкретные решения из-за этого невозможно было принять и к каким последствиям это привело для бизнеса.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные конфликты, споры между участниками ООО и дела об исключении участника из общества.
Когда участника ООО вообще можно исключить
Исключение участника — исключительная корпоративная мера. Ее задача не в том, чтобы наказать собственника за неудобное поведение или конфликт с другими участниками.
Суду нужно показать, что действия или бездействие участника причиняют обществу существенный вред либо делают его деятельность невозможной или существенно затрудняют ее.
Поэтому формула «не ходит на собрания» сама по себе слишком слабая. Нужно ответить на следующий вопрос: что именно общество не смогло сделать из-за его отсутствия.
Почему неявки на собрания недостаточно
Участник общества не обязан соглашаться с большинством, поддерживать директора или голосовать так, как выгодно другим собственникам. Корпоративное право допускает конфликт интересов и разные взгляды на развитие бизнеса.
Даже неоднократное отсутствие на собрании еще не доказывает злоупотребление.
Например, если все необходимые решения могли быть приняты без голоса такого участника, его неявка фактически не блокировала деятельность общества. В таком случае доказать необходимость исключения будет значительно сложнее.
Что суд будет проверять
В центре спора обычно оказывается причинная связь между поведением участника и проблемами компании.
Что нужно установить
Почему это важно
Какие собрания пропущены
Само количество не решает спор
Какие вопросы стояли в повестке
Нужно показать их значение для бизнеса
Требовался ли голос участника
Если решение можно было принять без него, блокировки может не быть
Какие решения не приняты
Нужно показать конкретный управленческий тупик
Какие последствия наступили
Вред должен быть реальным, а не предполагаемым
Как адвоката меня особенно интересует последний пункт. Фраза «общество не может нормально работать» для суда слишком абстрактна. Нужны конкретные последствия.
Какие последствия могут иметь значение
Допустим, без участия одного из собственников общество не может избрать директора, одобрить необходимую сделку, принять решение, без которого невозможно продолжить ключевой проект, либо решить другой принципиальный корпоративный вопрос.
Если из-за этого компания теряет контракты, не может управляться или фактически оказывается парализованной, позиция истца становится значительно сильнее.
Но нужно доказать, что проблема возникла именно из-за поведения ответчика, а не из-за самого корпоративного конфликта между двумя равными участниками.
Если в ООО два участника по 50 процентов
Это одна из самых сложных ситуаций.
При долях 50 на 50 конфликт действительно может быстро привести к корпоративному тупику. Но сам факт равенства долей не означает, что одного участника можно удалить из компании по требованию другого.
Суд должен отличить ситуацию, когда один участник сознательно блокирует работу общества, от обычного конфликта двух собственников, каждый из которых пытается получить контроль над бизнесом.
Как адвоката меня здесь всегда интересует история конфликта: кто инициировал собрания, какие решения предлагались, были ли они действительно необходимы обществу и не используется ли иск об исключении просто как способ избавиться от бизнес-партнера.
Нужно правильно созывать собрания
Если истец ссылается на систематические неявки, придется подтвердить, что участника действительно надлежащим образом приглашали.
Уведомления, сроки, способ направления, адрес, повестка дня — все это может стать предметом проверки.
Если процедура созыва нарушена, ответчик вполне может заявить, что он вообще не был надлежащим образом уведомлен о собрании.
Поэтому перед подачей иска я бы сначала проверил все документы по каждому эпизоду неявки.
Что еще может усилить позицию общества
Не стоит строить дело исключительно на отсутствии участника на собраниях, если есть другие эпизоды поведения.
Например, он одновременно удерживает документы общества, препятствует работе директора, блокирует доступ к счетам или совершает иные действия, непосредственно влияющие на деятельность компании.
Тогда суд видит не отдельные пропуски собраний, а общую модель поведения.
Но смешивать корпоративный конфликт и реальный вред тоже не стоит. Каждый эпизод нужно подтверждать документально.
Когда суд, скорее всего, увидит обычный конфликт участников
Если один участник регулярно голосует против другого, отказывается поддерживать предложенные решения или предлагает собственную стратегию развития компании, это еще не основание для исключения.
Право на участие в ООО включает и право не соглашаться с другими собственниками.
Исключение не должно превращаться в инструмент перераспределения корпоративного контроля.
Поэтому позиция «он мешает нам принимать нужные решения» сильно отличается от позиции «из-за его поведения общество объективно не может функционировать».
Что я собираю перед иском об исключении участника
В таких делах особенно важна хронология.
Я бы собрал уведомления о собраниях, подтверждения их получения, протоколы, повестки, устав общества, документы о необходимых для принятия кворуме и количестве голосов, переписку участников и доказательства последствий непринятия решений.
Дальше нужно связать все это одной цепочкой:
участник надлежащим образом уведомлен → не явился → без его участия решение принять невозможно → решение было необходимо обществу → непринятие привело к конкретным негативным последствиям.
Если один из элементов выпадает, требование становится заметно слабее.
Неявка и корпоративный бойкот — не одно и то же
Особенно осторожно нужно подходить к ситуациям, когда участник объясняет отсутствие объективными причинами или оспаривает саму необходимость предлагаемых решений.
Суд будет оценивать поведение обеих сторон.
Если выяснится, что собрания созывались одно за другим исключительно для формирования доказательств будущего иска, а реальной потребности в решениях не было, это может сыграть против истца.
Как адвоката меня поэтому интересует не количество проведенных собраний, а их реальный деловой смысл.
Что важно доказать в суде
Для успешного иска недостаточно показать, что участник ведет себя неудобно или конфликтно.
Нужно доказать три вещи:
Его поведение носит существенный характер.
Оно непосредственно влияет на деятельность общества.
Проблему невозможно нормально устранить менее радикальными корпоративными механизмами.
Именно поэтому исключение участника остается крайней мерой.
Что делать обществу до обращения в суд
Если участник начал систематически игнорировать собрания, не стоит сразу готовить иск.
Сначала нужно правильно фиксировать каждый эпизод, соблюдать процедуру созыва, конкретно формулировать вопросы повестки и документировать последствия непринятых решений.
Тогда через несколько месяцев у общества будет не абстрактный рассказ о конфликтном собственнике, а доказанная история управленческого тупика.
Для суда это принципиальная разница.