Можно ли исключить участника из ООО за неявку на собрания: когда суд откажет

Конфликт между участниками ООО часто начинается с управленческого тупика. Один из собственников перестает участвовать в собраниях, игнорирует уведомления, не голосует по важным вопросам, а второй участник не может принять решения по отчетности, директору, крупным сделкам или дальнейшей работе компании.

В такой ситуации возникает очевидная мысль: исключить отсутствующего участника через суд. Но само по себе систематическое отсутствие на собраниях еще не означает, что требования удовлетворят. Как адвоката меня здесь прежде всего интересует не количество пропущенных собраний, а то, какие конкретные решения из-за этого невозможно было принять и к каким последствиям это привело для бизнеса.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные конфликты, споры между участниками ООО и дела об исключении участника из общества.