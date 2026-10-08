Как оспорить судебную экспертизу: почему рецензию нельзя игнорировать и когда нужна повторная экспертиза

Судебная экспертиза часто становится центральным доказательством в корпоративных, строительных, оценочных и технических спорах. После ее появления стороны нередко воспринимают заключение эксперта почти как готовый ответ по делу.

Это ошибочный подход.

Экспертиза остается одним из доказательств. Ее можно и нужно проверять: какие документы получил эксперт, какие обстоятельства учел, какую методику использовал и насколько выводы вообще следуют из проведенного исследования.

Как адвоката меня в таких делах интересует не то, что итоговая цифра «не нравится» стороне. Меня интересует, можно ли показать конкретную ошибку, которая повлияла на результат.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, судебные экспертизы, оценку бизнеса и споры о действительной стоимости доли.