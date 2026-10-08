Как оспорить судебную экспертизу: почему рецензию нельзя игнорировать и когда нужна повторная экспертиза

Судебная экспертиза часто становится центральным доказательством в корпоративных, строительных, оценочных и технических спорах. После ее появления стороны нередко воспринимают заключение эксперта почти как готовый ответ по делу.
Это ошибочный подход.
Экспертиза остается одним из доказательств. Ее можно и нужно проверять: какие документы получил эксперт, какие обстоятельства учел, какую методику использовал и насколько выводы вообще следуют из проведенного исследования.
Как адвоката меня в таких делах интересует не то, что итоговая цифра «не нравится» стороне. Меня интересует, можно ли показать конкретную ошибку, которая повлияла на результат.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, судебные экспертизы, оценку бизнеса и споры о действительной стоимости доли.
Почему возник спор вокруг судебной экспертизы
Бывший участник ООО с долей 40,215% потребовал выплатить действительную стоимость доли после выхода из общества.
Судебная экспертиза оценила ее в 53,74 млн руб. После учета расходов, связанных с исполнением ранее вынесенного решения о восстановлении принадлежащего обществу здания, расчет составил 34,12 млн руб.
Часть денег общество уже выплатило. Бывший участник обратился за взысканием остатка и процентов.
Проблема заключалась в том, что общество считало расчет эксперта завышенным. По его позиции, при оценке не был учтен весь объем расходов, которые требовались для приведения здания в первоначальное состояние. А это напрямую влияло на стоимость чистых активов и, соответственно, на стоимость доли.
Что говорили общество и суды
Лучше всего конфликт позиций виден в сравнении.
Позиция общества
Позиция первой и апелляционной инстанций
Эксперт использовал неполный объем исходных данных
Экспертиза признана достаточной и достоверной
Не учтены все восстановительные работы по зданию
Оснований сомневаться в выводах эксперта суды не увидели
Из-за этого стоимость чистых активов завышена
Расчет эксперта принят за основу
Рецензия и заключение специалиста указывают на конкретные ошибки
Рецензия отклонена как документ, прямо не урегулированный процессуальным законом
Заключение специалиста подтверждает недостатки методики
Консультативное мнение оценено как позиция отдельного лица
Нужна повторная экспертиза
В повторной экспертизе отказано
Именно этот подход затем не поддержал суд округа.
Почему рецензию нельзя отклонять только из-за отсутствия специальной процедуры
АС Московского округа указал на принципиальную вещь: если сторона представляет рецензию или заключение специалиста, в которых конкретно разобраны недостатки судебной экспертизы, суд обязан оценить эти доводы по существу.
Нельзя сказать: специального института «рецензирования судебной экспертизы» в законе нет, поэтому документ значения не имеет.
Такая логика фактически лишала бы сторону нормального способа спорить с выводами эксперта.
Рецензия в этом смысле работает не как «вторая экспертиза», а как способ показать суду, где именно исследование может быть неполным, противоречивым или методологически ошибочным.
Что в экспертизе оказалось проблемным
Ключевой вопрос был не в самой оценке доли, а в исходных данных для расчета.
По другому вступившему в силу судебному акту уже был установлен перечень работ, необходимых для восстановления здания. Общество утверждало, что эксперт учел этот объем не полностью.
Это существенно.
Если общество объективно должно понести больше расходов на восстановление имущества, его чистые активы стоят меньше. Значит, и действительная стоимость доли бывшего участника может быть иной.
Как адвоката меня здесь интересует именно эта связка:
неполные исходные данные → неверная стоимость обязательств → завышенные чистые активы → завышенная стоимость доли.
Если рецензия показывает такую цепочку, суд не может ограничиться фразой «экспертиза нас устраивает».
Почему важно, что сам эксперт признал возможность другого расчета
Еще один сильный момент дела: сам эксперт указал, что при наличии полного перечня работ стоимость можно было бы рассчитывать поэлементно.
То есть вопрос уже не сводился к спору двух мнений.
Получалось, что вывод эксперта зависел от полноты исходной информации. А если информация была неполной, результат действительно мог оказаться условным.
В такой ситуации отказ суда даже обсуждать повторную экспертизу выглядел преждевременным.
Когда рецензия действительно работает
Сильная рецензия не должна выглядеть как документ в стиле «эксперт неправ».
Она должна разбирать конкретные дефекты исследования.
Что можно проверять
В чем может быть ошибка
Исходные данные
Эксперт получил не все документы
Методика
Использован неподходящий способ расчета
Расчет
Есть арифметические или логические ошибки
Объем исследования
Существенные обстоятельства не исследованы
Сопоставление с материалами дела
Игнорируются установленные судом факты
Итоговые выводы
Они не следуют из исследовательской части
Как адвоката меня всегда интересует вопрос: если исправить найденную ошибку, изменится ли итоговый результат.
Если нет, спорить с экспертизой зачастую бессмысленно. Если да, рецензия приобретает реальное процессуальное значение.
Почему заключение специалиста нельзя считать просто «мнением»
Судебная экспертиза назначается судом, а заключение специалиста сторона получает самостоятельно. Но это не означает, что второй документ можно вообще не исследовать.
Если специалист аргументированно показывает, что эксперт применил неполные данные, проигнорировал обязательный объем работ или нарушил методику расчета, эти возражения должны быть проверены.
Иначе судебная экспертиза фактически получает заранее установленную силу, которой у нее быть не должно.
Когда стоит просить повторную экспертизу
Не тогда, когда результат просто не устраивает.
Повторная экспертиза становится обоснованной, когда есть серьезные сомнения в правильности первоначального заключения.
Например:
выявлены существенные ошибки в исходных данных;
эксперт не исследовал важные документы;
вывод противоречит установленным обстоятельствам;
методика вызывает обоснованные сомнения;
рецензия показывает, что итоговая цифра могла существенно измениться.
В таком случае ходатайство о повторной экспертизе нужно связывать с конкретными недостатками первого исследования.
Что решил суд округа
АС Московского округа отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение.
Суду указано заново оценить возражения общества против экспертизы и решить вопрос о необходимости повторного исследования.
Постановление АС Московского округа от 01.10.2026 по делу № А40-211794/2024.
Как использовать рецензию в арбитражном суде
Я бы не ограничивался простой подачей документа через систему суда.
Лучше разложить спор по пунктам:
Какой конкретный вывод эксперта оспаривается.
Какую ошибку нашел специалист.
Каким документом она подтверждается.
Как ошибка влияет на итоговый расчет.
Почему без повторной экспертизы устранить сомнение нельзя.
Так суду проще увидеть, что перед ним не эмоциональное несогласие с результатом, а полноценный спор о качестве экспертного исследования.
Что важно запомнить
Судебная экспертиза сильное доказательство, но не неприкосновенное.
Если сторона показывает конкретные методологические, расчетные или фактические недостатки, суд должен их проверить. Отклонить рецензию только потому, что сама процедура рецензирования отдельно не прописана в законе, нельзя.
Именно поэтому в сложных оценочных и технических спорах иногда решающим становится не сама экспертиза, а то, насколько профессионально сторона смогла разобрать ее на составляющие и показать суду слабые места.