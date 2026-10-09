Форс-мажор в 2026 году: когда санкции и атаки БПЛА освобождают бизнес от ответственности

Поставщик задержал оборудование из-за санкций, перевозчик остановил движение после сигнала об угрозе БПЛА, предприятие приостановило производство. Контрагент продолжает начислять пени. Можно ли отказаться от их уплаты? В 2026 году судебная практика требует подтвердить, какое именно препятствие возникло, как оно повлияло на исполнение договора и сколько времени действовало.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский.
Что считается форс-мажором по договору
По общему правилу предприниматель отвечает за нарушение договора даже при отсутствии вины. Освободиться от ответственности позволяет пункт 3 статьи 401 ГК РФ, если исполнению помешали чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
Само по себе отсутствие денег, нужного товара на рынке или нарушение обязательств поставщиком к таким обстоятельствам не относится. Поэтому письмо иностранного производителя об отказе от отгрузки еще не доказывает форс-мажор. Нужно установить причину отказа и невозможность преодолеть возникшее препятствие.
Для защиты от неустойки компании необходимо обосновать:
какое событие помешало исполнить договор;
почему его последствия нельзя было предотвратить;
как оно связано с конкретной поставкой, работой или платежом;
за какой период возникла задержка и какие меры принимались для ее сокращения.
Когда санкции признают форс-мажором
Значение имеет конкретное ограничение. Например, после заключения договора ввели запрет на экспорт оборудования, которое поставщик обязался передать покупателю. При этом заменить производителя по условиям договора нельзя.
Такую ситуацию рассматривал Арбитражный суд Республики Башкортостан в деле № А07-345/2025. Договор предусматривал поставку комплектующих определенного немецкого производителя. Суд установил, что товары попали под ограничения, учел действия поставщика по исполнению обязательств и отказал во взыскании неустойки. Это пример положительного для поставщика решения первой инстанции.
Однако ссылка на санкции против России в целом не объясняет, почему компания сорвала именно этот договор. Понадобятся документы о запрете, сведения о товаре и его коде, переписка с производителем, подтверждение даты возникновения ограничений и предпринятых действий.
Показателен спор № А40-46892/2025. Поставщик медицинского оборудования ссылался на санкции, но суды установили, что спорные изделия под заявленные ограничения не попали. В ЕИС имелись исполненные контракты на аналогичное оборудование. Доказательств поиска других поставщиков также не хватило. Кассация 12 февраля 2026 года оставила взыскание неустойки в силе.
Атаки БПЛА и воздушная тревога как форс-мажор
Для освобождения от ответственности не всегда требуется попадание беспилотника в объект. Исполнению договора может препятствовать обязательная остановка работы при угрозе атаки.
В определении от 23 сентября 2026 года № 305-ЭС26-4807 Верховный суд рассмотрел спор о задержке железнодорожных вагонов. Нижестоящие суды отклонили возражения РЖД об угрозах БПЛА. Верховный суд указал, что нельзя считать соответствующие сигналы формальным уведомлением: правила безопасности предусматривают прекращение операций и уход работников в укрытия.
При расчете задержки необходимо учитывать продолжительность сигналов, время на обязательные действия по остановке и последующее восстановление перевозки. Обоснованный период подлежит исключению из просрочки. При этом Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, а не освободил перевозчика от всей заявленной неустойки.
Для другого бизнеса практический вывод следующий: необходимо фиксировать, какие операции остановились и почему без них нельзя было исполнить конкретный договор. Сообщение об атаке в соседнем районе само по себе такую связь не подтверждает.
Освобождает ли форс-мажор от оплаты долга
Форс-мажор сам по себе не списывает долг и не прекращает договор. Если после устранения препятствия исполнение остается возможным, обязательство сохраняется. Например, временная остановка перевозки может повлиять на начисление пени, но не означает, что перевозчик вправе окончательно отказаться от доставки.
Если из-за задержки кредитор утратил интерес в исполнении, он может отказаться от договора. Последствия прекращения обязательств, включая расчеты сторон, требуют отдельной оценки. Эти правила следуют из пункта 9 постановления Пленума Верховного суда от 24 марта 2016 года № 7.
Как подтвердить форс-мажор
Документы должны подтверждать событие, его последствия и продолжительность. Для этого в зависимости от ситуации пригодятся:
сообщения органов власти, документы МЧС и материалы осмотра поврежденного объекта;
сведения о времени объявления и отмены тревоги;
обязательные правила безопасности, приказы об остановке и возобновлении работы, журналы простоев;
документы перевозчика, производственные графики и переписка по конкретному заказу;
обращения к другим поставщикам, предложения о замене товара или изменении способа исполнения.
Отдельно стоит подготовить расчет задержки. Укажите, когда возникло препятствие, какие действия пришлось прекратить, сколько заняло восстановление и почему это сдвинуло срок исполнения. Такая хронология позволяет обосновать период, за который компания просит не начислять неустойку.
По внешнеторговым сделкам ТПП России выдает сертификаты о форс-мажоре. По договорам между российскими предпринимателями уполномоченные торгово-промышленные палаты оформляют заключения.
Однако заключение ТПП не заменяет доказательства по конкретному обязательству. Верховный суд в сентябрьском деле о перевозке подтвердил: суд оценивает такой документ вместе с остальными материалами и самостоятельно устанавливает связь события с нарушением договора.
Когда уведомлять контрагента
Сообщить о препятствии следует без промедления, соблюдая предусмотренные договором срок и способ уведомления. Ждать заключения ТПП для отправки первого письма не стоит.
В уведомлении укажите договор, затронутое обязательство, дату события, предполагаемую задержку и принимаемые меры. Приложите имеющиеся документы, а недостающие направьте дополнительно.
По пункту 10 постановления Пленума № 7 должник обязан уменьшать ущерб кредитора, в том числе уведомить его о возникших обстоятельствах. За убытки, вызванные нарушением этой обязанности, может потребоваться отвечать отдельно.
Что предусмотреть в договоре заранее
В договоре полезно определить порядок действий при запрете поставок, повреждении объекта, обязательной эвакуации или остановке производства. Укажите сроки уведомления, допустимые подтверждающие документы, правила переноса сроков и возможность прекращения договора при длительном препятствии.
Если стороны хотят исключить начисление пени за определенные периоды остановки работы, это условие лучше сформулировать прямо с учетом обязательных требований закона. Одного перечисления санкций и атак БПЛА в разделе о форс-мажоре может оказаться недостаточно.
При возникновении спора решающее значение имеет возможность восстановить события по документам. Чем точнее компания покажет связь препятствия с нарушением договора, тем убедительнее будет ее требование об освобождении от ответственности.