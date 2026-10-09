Форс-мажор в 2026 году: когда санкции и атаки БПЛА освобождают бизнес от ответственности

Когда санкции признают форс-мажором

Значение имеет конкретное ограничение. Например, после заключения договора ввели запрет на экспорт оборудования, которое поставщик обязался передать покупателю. При этом заменить производителя по условиям договора нельзя.

Такую ситуацию рассматривал Арбитражный суд Республики Башкортостан в деле № А07-345/2025. Договор предусматривал поставку комплектующих определенного немецкого производителя. Суд установил, что товары попали под ограничения, учел действия поставщика по исполнению обязательств и отказал во взыскании неустойки. Это пример положительного для поставщика решения первой инстанции.

Однако ссылка на санкции против России в целом не объясняет, почему компания сорвала именно этот договор. Понадобятся документы о запрете, сведения о товаре и его коде, переписка с производителем, подтверждение даты возникновения ограничений и предпринятых действий.

Показателен спор № А40-46892/2025. Поставщик медицинского оборудования ссылался на санкции, но суды установили, что спорные изделия под заявленные ограничения не попали. В ЕИС имелись исполненные контракты на аналогичное оборудование. Доказательств поиска других поставщиков также не хватило. Кассация 12 февраля 2026 года оставила взыскание неустойки в силе.