Дробление бизнеса в 2026 году: как защитить несколько компаний от налоговых претензий

Предприниматели часто оценивают риск дробления по внешним признакам: разные ли у компаний директора, адреса и сотрудники. Но для защиты важнее другое — как распределяются заказы, кто принимает решения и какая компания несет предпринимательский риск. Раздельные реквизиты мало помогают, если за ними находится один бизнес, выручку которого распределяют ради налоговой экономии.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский.
Когда несколько компаний признают дроблением бизнеса
В статье 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ дробление описано как разделение единой предпринимательской деятельности между формально самостоятельными лицами под общим контролем, направленное исключительно или преимущественно на снижение налогов через специальные налоговые режимы. Это определение закреплено для механизма налоговой амнистии и опирается на подходы к применению статьи 54.1 НК РФ.
Отсюда следуют два важных для собственника вывода.
Первый: наличие нескольких компаний у одного владельца не означает, что их доходы автоматически нужно объединить. ФНС также признает допустимость работы через самостоятельные компании при наличии деловой цели и экономической обоснованности структуры.
Второй: придумать для каждой компании отдельное назначение недостаточно. Необходимо показать, что это назначение действительно определяло ее деятельность.
Например, объяснение «вторая компания создана для нового региона» убедительнее, если подтверждается переговорами с местными покупателями, расходами на выход на рынок и самостоятельными решениями о продажах. Если же новый регион существует только в пояснениях, а договоры переключаются между ООО при приближении к налоговому порогу, защита становится существенно слабее.
Главный вопрос — почему заказ достался именно этой компании
Для предварительной оценки риска я рекомендую собственнику выбрать несколько крупных сделок и восстановить путь каждой: от первого обращения покупателя до получения оплаты.
Кто нашел клиента? Кто обсуждал цену? Кто определил продавца? Почему договор подписало именно это юридическое лицо? Кто отвечал за просрочку и оплачивал устранение недостатков?
Такой разбор полезнее механического подсчета совпадающих адресов и сотрудников. Он показывает, есть ли у распределения выручки хозяйственная логика.
Что проверить
Что помогает объяснить структуру
Что требует дополнительного обоснования
Распределение заказов
Специализация, территория, производственные возможности
Перенос заказов при приближении к налоговому порогу
Принятие решений
Руководитель реально согласовывает цены и условия
Директор подписывает документы по указанию другой компании
Расходы
Компания оплачивает ресурсы, необходимые для своих договоров
Выручка остается у одной организации, а связанные с ней затраты постоянно несет другая
Работа с клиентами
Понятно, почему покупатель выбрал конкретного поставщика
Покупателю без хозяйственной причины регулярно меняют продавца
Общие ресурсы
Услуги действительно оказываются, их объем и расчеты подтверждены
Договоры между компаниями не соответствуют фактической работе
Эта таблица — инструмент внутренней проверки, а не установленный законом перечень обязательных условий. Отдельное обстоятельство необходимо оценивать вместе с остальными.
Почему деловая цель не всегда защищает от доначислений
У структуры бизнеса может быть разумная история возникновения, но со временем ее назначение меняется.
Допустим, отдельную компанию действительно создали для выхода на новый рынок. Проект не состоялся, однако юридическое лицо сохранили и начали направлять через него часть текущих продаж. Первоначальная деловая цель не объясняет автоматически все последующие операции.
Поэтому защита должна отвечать на два разных вопроса:
зачем компания появилась;
какую самостоятельную хозяйственную функцию она выполняла в проверяемые периоды.
То же касается разделения рисков. Собственнику полезно проверить, действительно ли отдельная организация принимала на себя обязательства, располагала ресурсами для их исполнения и отвечала перед контрагентами. Формулировка «создали для безопасности» без описания конкретного риска и способа его ограничения мало что объясняет.
Практический вывод: документы о создании компании нужно сопоставлять с тем, как она работала спустя несколько лет. Изменение бизнес-модели требует нового экономического объяснения.
Общий бухгалтер и один офис: что действительно стоит исправлять
При подготовке к проверке предприниматели иногда начинают с замены адресов, телефонов и директоров. Такие изменения не объяснят операции прошлых лет.
Для защиты полезнее привести в соответствие документы и фактические отношения: установить, кто пользуется помещением, кто оказывает бухгалтерские услуги, какие расходы относятся к каждой организации и как они оплачиваются.
При этом договор между компаниями не заменяет реальную хозяйственную самостоятельность. Если одно ООО управляет всеми продажами, а остальные только выставляют документы покупателям, платная аренда рабочих мест сама по себе проблему не решит.
Обратная ситуация тоже возможна: централизованные вспомогательные функции сочетаются с самостоятельной коммерческой деятельностью. Тогда нужно раскрывать содержание этих отношений, а не отрицать очевидную связь между компаниями.
Судебная практика: даже доказанное дробление не оправдывает завышенные налоги
Защиту по таким спорам разумно строить в двух направлениях: оспаривать квалификацию деятельности и отдельно проверять сумму требований.
Показательно определение Верховного суда от 17.10.2022 № 301-ЭС22-11144 по делу № А43-21183/2020. Суд указал на необходимость оценки довода об уже уплаченных участниками группы налогах. Игнорирование этих платежей могло привести к повторному налогообложению одного и того же дохода. Дело направили на новое рассмотрение.
Для бизнеса здесь важен самостоятельный вывод: ошибка в организации деятельности не лишает права требовать правильного расчета налогов. Проверка расчета нужна даже тогда, когда доказательства налоговой против структуры группы выглядят убедительно.
Аналогичный подход применяет ФНС при рассмотрении жалоб. В решении от 23.12.2023 № КЧ-3-9/14707@ служба признала неправильным учет налогов участников схемы только в составе расходов по налогу на прибыль. Эти платежи должны уменьшать сами доначисления по установленным правилам. Жалобу удовлетворили частично. Это пример административной, а не судебной практики.
Порядок учета дополнительно разъяснен в письме ФНС от 06.12.2024 № БВ-4-7/13842: налоги по специальным режимам засчитываются прежде всего в уменьшение доначисленного налога на прибыль, а при наличии остатка — НДС.
При анализе решения инспекции стоит проверить:
какие доходы включены в общий расчет и нет ли повторного учета;
учтены ли подтвержденные расходы и вычеты НДС, для которых выполнены необходимые условия;
какие налоги уже уплатили участники группы;
как учет этих платежей повлиял на пени и штрафы.
Необходимость определять действительные обязательства с учетом расходов, вычетов и уплаченных специальных налогов отражена и в письме ФНС от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@.
Амнистия за дробление бизнеса: что учитывать в 2026 году
Налоговая амнистия не означает, что претензии к любой группе компаний автоматически прекращаются.
Механизм касается определенных обязательств за 2022–2024 годы, связанных с дроблением. В частности, значение имеет то, вступило ли решение по проверке в силу на 12 июля 2024 года. Основное условие — отказ от дробления за налоговые периоды 2025 и 2026 годов с учетом предусмотренных законом особенностей.
Значение имеет и момент отказа. Если он происходит только после назначения выездной проверки за соответствующие периоды 2025–2026 годов, закон предусматривает особые условия прекращения обязательств за 2022–2023 годы, включая отказ от дробления также за 2024 год до установленного срока.
Поэтому рассчитывать на амнистию без анализа периодов, решений инспекции и фактически уплаченных налогов опасно. Простая смена состава участников или закрытие одной организации не отвечает на главный вопрос: устранено ли занижение налогов от искусственного разделения деятельности.
Что собственнику подготовить до налоговой проверки
Начать стоит с описания функций каждой компании на одной странице: что она продает, кто управляет продажами, какие расходы несет и за какой результат отвечает. Затем сопоставить это описание с договорами, перепиской, движением денег и действиями сотрудников.
Особенно полезны документы, появившиеся в ходе обычной работы: обсуждение нового направления, расчеты рентабельности, переговоры с инвестором, согласование бюджета, претензии покупателей. Они позволяют восстановить причины решений в момент их принятия.
Отдельно следует проверить сделки между компаниями группы. У них должны быть понятны предмет, фактическое исполнение и порядок расчетов. Если документы расходятся с реальностью, нужно исправлять текущую организацию работы, сохраняя достоверность сведений о прошлом.
Хорошая подготовка к спору о дроблении дает собственнику ответ на конкретный вопрос: какие коммерческие решения принимает каждая компания и за какие последствия отвечает своими ресурсами. Именно этот ответ помогает объяснить экономический смысл структуры бизнеса.