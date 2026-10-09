Дробление бизнеса в 2026 году: как защитить несколько компаний от налоговых претензий

Когда несколько компаний признают дроблением бизнеса

В статье 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ дробление описано как разделение единой предпринимательской деятельности между формально самостоятельными лицами под общим контролем, направленное исключительно или преимущественно на снижение налогов через специальные налоговые режимы. Это определение закреплено для механизма налоговой амнистии и опирается на подходы к применению статьи 54.1 НК РФ.

Отсюда следуют два важных для собственника вывода.

Первый: наличие нескольких компаний у одного владельца не означает, что их доходы автоматически нужно объединить. ФНС также признает допустимость работы через самостоятельные компании при наличии деловой цели и экономической обоснованности структуры.

Второй: придумать для каждой компании отдельное назначение недостаточно. Необходимо показать, что это назначение действительно определяло ее деятельность.

Например, объяснение «вторая компания создана для нового региона» убедительнее, если подтверждается переговорами с местными покупателями, расходами на выход на рынок и самостоятельными решениями о продажах. Если же новый регион существует только в пояснениях, а договоры переключаются между ООО при приближении к налоговому порогу, защита становится существенно слабее.