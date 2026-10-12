Деньги пришли без договора: когда бизнесу не придется возвращать их как неосновательное обогащение

Для бизнеса опасна довольно типичная ситуация: стороны начинают работать без полноценного договора, рассчитываются переводами, закрывают работы актами или просто договариваются в переписке. Через несколько лет отношения портятся, и один из участников заявляет: договора нет, значит деньги перечислены ошибочно и их нужно вернуть.

Такой подход слишком упрощенный.

Как адвоката меня в подобном споре прежде всего интересует не наличие подписанного файла с названием «договор», а причина конкретного платежа. Если деньги перечислялись в рамках реально сложившихся хозяйственных отношений, квалифицировать их как неосновательное обогащение только из-за отсутствия письменного договора нельзя.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание неосновательного обогащения и споры об оплате выполненных работ.