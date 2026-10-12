Как найти реального владельца компании, если директор номинальный: что делать кредитору

Самая неприятная ситуация для кредитора выглядит так: решение суда получить можно, но взыскивать уже не с кого. На компании нет недвижимости, техника продана, счета пустые, директор формально ничего не решал, а деятельность тем временем спокойно продолжается через другое юридическое лицо.

В такой ситуации я бы не начинал с вопроса, кто указан в ЕГРЮЛ. Как адвоката меня прежде всего интересует куда ушла стоимость бизнеса, кто принимал ключевые решения и кто продолжил получать выгоду после того, как долги остались на старой компании.

Именно через эти три точки чаще всего можно выйти на реального контролера.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротные споры, субсидиарную ответственность, поиск активов и взыскание задолженности с контролирующих лиц.