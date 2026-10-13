Ответчик не получил судебное извещение: как доказать ошибку почты и отменить решение суда

Для бизнеса ситуация довольно типичная: суд рассматривает дело без ответчика, в материалах есть почтовое уведомление или отметка о возврате письма, а сама компания утверждает, что корреспонденцию никогда не получала. После этого возникает главный вопрос: достаточно ли просто сказать, что письмо не дошло?

Нет. Как адвоката меня здесь интересует не сам факт неполучения, а почему именно корреспонденция не была вручена и можно ли документально показать ошибку почты, неправильный адрес или нарушение процедуры доставки.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю обжалование судебных актов, восстановление процессуальных сроков и споры о ненадлежащем извещении.