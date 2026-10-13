Переписка в мессенджере как доказательство в суде: как подтвердить договоренности и отбить отрицание оппонента

В коммерческих спорах одна и та же ситуация повторяется постоянно: до конфликта стороны месяцами обсуждают условия сделки в мессенджере, согласуют цену, сроки, объем работ, приемку или отсрочку платежа. А когда спор доходит до суда, одна сторона заявляет: «Я этого не писал», «аккаунт не мой», «скриншоты можно подделать».

Как адвоката меня здесь интересует не сам скриншот, а можно ли связать переписку с конкретным человеком, конкретной сделкой и другими доказательствами по делу. Именно тогда сообщения перестают быть просто картинками и становятся частью доказательственной цепочки.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, взыскание задолженности и доказывание договоренностей по электронной переписке.