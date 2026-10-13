Юридически значимое сообщение: как правильно направить уведомление, чтобы суд признал его надлежащим

В коммерческих спорах очень часто решает не только содержание документа, но и то, как именно он был направлен. Компания может составить идеальную претензию, уведомление о расторжении или требование об оплате, но если потом невозможно доказать доставку, весь юридический эффект документа оказывается под вопросом.

Как адвоката меня в таких ситуациях интересует не формальное «мы отправили письмо», а полная цепочка: куда отправили, каким способом, что именно было во вложении, когда адресат получил сообщение или должен был его получить и какие доказательства этого остались.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, претензионную работу и споры о надлежащем уведомлении контрагентов.