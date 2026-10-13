Контрагент не заплатил по договору: как взыскать долг, неустойку и убытки через арбитражный суд

Просрочка оплаты сама по себе еще не означает сложный спор. Но чем дольше кредитор ждет, тем выше риск, что должник начнет ссылаться на качество, встречные требования, зачет, отсутствие документов или просто останется без активов.

Как адвоката меня в таких делах интересует не только сумма долга. Важно сразу понять три вещи: чем подтверждено исполнение со стороны кредитора, какие дополнительные суммы реально можно взыскать и есть ли у должника имущество, за счет которого потом исполнить решение.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, неустойки и убытков по коммерческим договорам.