Контрагент не заплатил по договору: как взыскать долг, неустойку и убытки через арбитражный суд

Просрочка оплаты сама по себе еще не означает сложный спор. Но чем дольше кредитор ждет, тем выше риск, что должник начнет ссылаться на качество, встречные требования, зачет, отсутствие документов или просто останется без активов.
Как адвоката меня в таких делах интересует не только сумма долга. Важно сразу понять три вещи: чем подтверждено исполнение со стороны кредитора, какие дополнительные суммы реально можно взыскать и есть ли у должника имущество, за счет которого потом исполнить решение.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности, неустойки и убытков по коммерческим договорам.
С чего начать взыскание долга по договору
Сначала нужно проверить доказательства самого обязательства.
В зависимости от вида договора это могут быть:
Что нужно доказать
Какие документы помогут
Заключение договора
договор, оферта, переписка
Исполнение со своей стороны
акты, УПД, накладные, отчеты
Наступление срока оплаты
договор, счет, график
Размер долга
расчет, выписка, акт сверки
Просрочка
дата платежа и фактическое отсутствие оплаты
Если основное обязательство не доказано, спор о неустойке и убытках уже становится вторичным.
Можно ли взыскать неустойку
Если она предусмотрена договором, да.
Но важно правильно посчитать:
базу начисления;
ставку;
период;
дату начала просрочки;
дату окончания расчета;
частичные платежи.
Как адвоката меня здесь интересует не максимальная цифра, а расчет, который можно нормально защитить в суде.
Если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения, ответчик почти наверняка заявит о ее снижении по статье 333 ГК РФ.
Если неустойки в договоре нет
Тогда нужно отдельно оценивать проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ.
Они не заменяют договорную неустойку автоматически во всех случаях, поэтому сначала нужно посмотреть сам договор и характер обязательства.
Главное — не смешивать разные меры ответственности в одном расчете без объяснения основания каждой суммы.
Можно ли взыскать убытки сверх долга
Можно, если они реально возникли из-за нарушения контрагента.
Например, из-за неоплаты компания была вынуждена:
взять кредит;
срочно занимать деньги;
заплатить штраф своему заказчику;
приобрести товар дороже у другого поставщика;
понести дополнительные расходы на хранение или перевозку.
Но убытки — самая сложная часть иска.
Нужно доказать не только сумму, но и причинную связь: именно нарушение контрагента привело к этим расходам.
Какие убытки обычно слабее всего
Плохо работают абстрактные расчеты вроде:
«Если бы контрагент заплатил вовремя, мы бы заработали еще 5 млн руб.»
Упущенную выгоду можно взыскивать, но она требует гораздо более серьезной доказательственной базы.
Для суда важны реальные договоры, заказы, производственные мощности, история продаж и другие документы, которые показывают, что доход действительно был вероятен, а не предполагался теоретически.
Что если должник частично заплатил
Частичная оплата часто помогает кредитору.
Она может подтверждать сам факт обязательства и признание хотя бы части долга.
Но нужно внимательно смотреть назначение платежа.
Если между сторонами несколько договоров или поставок, должник может потом утверждать, что платеж относился к другому обязательству.
Поэтому я бы всегда связывал каждый платеж с конкретным документом и периодом.
Нужна ли претензия до суда
Во многих коммерческих спорах досудебный порядок обязателен.
Даже когда он нужен формально, претензию лучше использовать как рабочий документ, а не как шаблон на одну страницу.
В ней я бы указал:
Основание долга.
Сумму.
Срок оплаты.
Расчет неустойки или процентов.
Убытки, если они уже сформировались.
Срок для добровольного исполнения.
Хорошая претензия потом почти превращается в основу искового заявления.
Что делать, если контрагент молчит
Молчание не стоит воспринимать как переговоры.
Если срок оплаты давно прошел, а должник только обещает «решить вопрос», полезно параллельно проверить его финансовое положение.
Особенно важно посмотреть:
судебные дела;
исполнительные производства;
признаки ликвидации;
смену директора и участников;
вывод активов;
новые связанные компании.
Как адвоката меня здесь интересует вопрос: не окажется ли так, что мы выиграем суд, но взыскать уже будет нечего.
Можно ли просить обеспечительные меры
Да, если есть реальный риск затруднения исполнения решения.
Например, должник начал распродавать имущество, выводить активы или прекращать деятельность.
Но одной фразы «он может все продать» обычно мало.
Нужно показать конкретные обстоятельства и выбрать соразмерную меру.
Таблица: что можно требовать с должника
Требование
Что доказать
Основной долг
договор и исполнение
Неустойка
условие договора и расчет
Проценты по ст. 395 ГК РФ
период просрочки и сумма
Убытки
размер и причинную связь
Судебные расходы
реальность и разумность затрат
Чем четче разделены эти требования, тем проще суду их оценивать.
Что я проверяю перед иском
Перед подачей я бы ответил на пять вопросов.
Первый: долг точно подтвержден документами?
Второй: все ли частичные платежи учтены?
Третий: правильно ли рассчитана неустойка?
Четвертый: убытки действительно вызваны нарушением ответчика?
Пятый: есть ли у должника активы?
Если хотя бы один блок слабый, лучше разобраться с ним до подачи иска.
Частая ошибка бизнеса
Кредитор месяцами переписывается с должником и считает, что признание долга в сообщениях уже гарантирует взыскание. Это полезное доказательство, но оно не заменяет нормальную подготовку дела.
Для сильного иска нужна понятная цепочка:
договор → исполнение → срок оплаты → просрочка → расчет → дополнительные потери.
Если каждый элемент подтвержден документами, позиция кредитора в арбитражном суде становится значительно сильнее.