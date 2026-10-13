Сальдо по лизингу после расторжения договора: почему расчет бывает завышен и как уменьшить долг

После прекращения договора лизингополучатель нередко получает расчет, который выглядит нелогично: автомобиль уже изъят или добровольно возвращен, лизинговая компания снова распоряжается имуществом, но клиент все равно остается должен несколько миллионов рублей.
Сам по себе крупный остаток еще не означает ошибку. Однако расчет сальдо нельзя воспринимать как обычную выписку из бухгалтерской программы. После расторжения нужно определить экономический результат сделки для обеих сторон: сколько получил лизингодатель, какую стоимость ему вернул предмет лизинга и какие потери он действительно понес.
Как адвоката меня поэтому интересует не строка «итого к оплате», а каждый элемент, из которого она сложилась. Именно там чаще всего и появляются спорные миллионы.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю лизинговые споры, расторжение договоров и расчеты итогового сальдо.
Почему сальдо по лизингу вообще нужно пересчитывать
До расторжения стороны живут по графику платежей. Лизингополучатель пользуется автомобилем или оборудованием, а лизингодатель получает предусмотренные договором платежи.
После возврата имущества ситуация меняется.
Лизинговая компания снова получает дорогостоящий актив и может его продать, передать другому клиенту или использовать иным образом. Поэтому продолжать считать долг так, будто предмет лизинга остался у клиента, неправильно.
Итоговый расчет должен учитывать не только задолженность лизингополучателя, но и стоимость возвращенного имущества.
Где чаще всего завышается сальдо
Я бы начинал проверку с шести позиций.
Спорная позиция
Что нужно проверить
Стоимость возвращенного автомобиля
Не занижена ли она
Цена последующей продажи
Соответствует ли рынку
Период до продажи
Не затягивалась ли реализация
Ремонт
Был ли он необходим и реально выполнен
Хранение и эвакуация
Подтверждены ли расходы
Неустойка
Правильно ли определены сумма и период
Редко спор возникает сразу по всему расчету. Обычно основная разница сосредоточена в нескольких крупных строках.
Причина № 1. Возвращенный автомобиль оценили слишком дешево
Это одна из самых дорогих ошибок для лизингополучателя.
Допустим, после расторжения договора осталось 7 млн руб. требований. Автомобиль возвращен и объективно стоит 5 млн руб., но в расчете его стоимость определена в 3 млн.
Разница в 2 млн руб. практически целиком ложится на бывшего клиента.
Поэтому как адвоката меня здесь интересует не только отчет оценщика, представленный лизинговой компанией. Я бы проверял рынок на дату возврата, комплектацию, пробег, состояние, объявления о продаже аналогичных автомобилей и дальнейшую судьбу именно этого имущества.
Причина № 2. Машину продали значительно ниже рынка
Низкая цена последующей продажи не означает автоматически, что именно ее должен принять суд.
Нужно разбираться, почему имущество было реализовано дешево.
Одно дело, если после возврата обнаружены серьезные повреждения и это подтверждено осмотром и ремонтом. Другое — если ликвидный автомобиль быстро продан со значительным дисконтом, а вся разница включена в сальдо клиента.
Здесь я бы проверял:
дату выставления на продажу;
срок экспозиции;
первоначальную цену;
количество снижений стоимости;
покупателя;
его возможную связь с продавцом;
реальное техническое состояние автомобиля.
Сам по себе коммерчески неудачный способ продажи имущества не должен автоматически перекладываться на бывшего лизингополучателя.
Причина № 3. Лизинговая компания слишком долго продавала имущество
Возвращенный автомобиль со временем дешевеет.
Если он несколько месяцев стоит на площадке, его рыночная стоимость может существенно снизиться. Параллельно могут увеличиваться затраты на хранение и обслуживание.
Поэтому нужно понимать, сколько времени прошло между возвратом и реализацией.
Как адвоката меня здесь интересует простой вопрос: почему имущество нельзя было реализовать раньше и кто должен нести последствия задержки.
Если промедление объясняется исключительно внутренними решениями лизингодателя, включение всех возникших за этот период потерь в долг клиента требует отдельной проверки.
Причина № 4. В расчет включили сомнительный ремонт
После возврата автомобиля часто появляются расходы на восстановление.
Само по себе это нормально. Если имущество повреждено сверх обычного износа, соответствующие затраты могут иметь значение для расчета.
Но нужно установить:
какое повреждение было → когда оно зафиксировано → кто его причинил → какой ремонт требовался → сколько реально заплачено.
Фотографий царапины и счета от сервиса иногда недостаточно, чтобы автоматически взыскать крупную сумму.
Особенно если неизвестно, выполнен ли ремонт вообще или автомобиль затем продан в прежнем состоянии.
Причина № 5. Хранение, эвакуация и дополнительные комиссии
Небольшие строки в расчете могут в совокупности превратиться в существенную сумму.
Например:
Расход
Что запросить
Эвакуация
Договор, акт, платежное поручение
Стоянка
Период и тариф
Диагностика
Акт выполненных работ
Оценка
Отчет и подтверждение оплаты
Подготовка к продаже
Состав конкретных работ
Юридические или административные комиссии
Основание в договоре
Я бы не спорил с расходом только потому, что он кажется большим. Намного сильнее попросить документы и проверить, действительно ли лизинговая компания его понесла.
Причина № 6. Неустойка продолжает увеличивать долг
В некоторых расчетах именно санкции дают значительную часть конечной суммы.
Здесь нужно отдельно проверить базу начисления, период и ставку.
Например, неустойка может рассчитываться на сумму, часть которой уже была погашена, либо продолжать начисляться без учета дальнейшего изменения обязательств после прекращения договора.
Если спор рассматривается судом, отдельно имеет смысл оценивать основания для применения статьи 333 ГК РФ при явной несоразмерности санкции последствиям нарушения.
Что нельзя делать с графиком будущих платежей
После досрочного прекращения договора график сам по себе не отвечает на вопрос о конечном долге.
В будущих лизинговых платежах содержится экономика всей сделки, рассчитанная на то, что клиент продолжает пользоваться предметом лизинга до установленного срока.
Но после возврата автомобиля имущество оказывается снова у лизингодателя.
Поэтому нельзя механически сказать:
«По графику оставалось заплатить 10 млн руб., значит 10 млн и составляет долг».
Нужно учитывать встречное предоставление, которое получил лизингодатель после возврата имущества.
Как проверить расчет самостоятельно
Я бы разложил сальдо на две стороны.
Что получил или должен получить лизингодатель
Это могут быть:
фактически причитавшиеся платежи;
подтвержденные расходы;
допустимые договорные санкции;
иные обоснованные суммы.
Что получил обратно лизингодатель
Это:
ранее внесенные платежи;
возвращенный предмет лизинга;
деньги от его последующей продажи;
иные экономические выгоды, которые должны учитываться при взаиморасчетах.
После этого уже видно, насколько итоговая цифра соответствует реальной экономике договора.
Какие документы обязательно запросить
Без документов спорить с расчетом практически бессмысленно.
Я бы запросил:
Подробное сальдо с формулой расчета.
Историю всех платежей.
Акт возврата автомобиля.
Документы о его состоянии.
Оценку стоимости.
Договор последующей продажи.
Подтверждение поступления денег от покупателя.
Документы по ремонту.
Документы по хранению и эвакуации.
Расчет договорной неустойки.
Если часть этих документов не предоставляется, это уже повод внимательнее относиться к соответствующим строкам.
Таблица: как может измениться итоговый долг
Предположим, лизинговая компания требует 6,5 млн руб.
После проверки выясняется:
Позиция
В расчете
После проверки
Стоимость автомобиля
3,2 млн
4,5 млн
Ремонт
800 тыс.
300 тыс.
Хранение
450 тыс.
180 тыс.
Неустойка
1,1 млн
оспаривается
Прочие расходы
250 тыс.
120 тыс.
Даже без спора о самом договоре разница может оказаться существенной.
Именно поэтому я бы начинал защиту не с общего требования «признать расчет неправильным», а с построчной проверки.
Почему акт возврата нужно читать до подписания
В акте иногда одновременно фиксируется передача автомобиля и признание финансовой задолженности.
Для клиента это разные вопросы.
Можно согласиться, что машина возвращена определенной датой и в определенном состоянии, но не согласиться с итоговым долгом.
Если с расчетом есть спор, безопаснее прямо указать, что размер взаимных обязательств и сальдо не признается и требует отдельного определения.
Это лучше, чем потом объяснять суду, почему документ с подписью клиента якобы ничего не значил.
Если сальдо уже предъявлено в иске
Я бы не ограничивался возражениями на расчет лизинговой компании.
Нужен собственный.
Логика может выглядеть так:
лизингодатель считает стоимость автомобиля 3,5 млн → по альтернативной оценке стоимость 5 млн → расходы на ремонт завышены на 600 тыс. → часть хранения документально не подтверждена → неустойка подлежит отдельной проверке → итоговый размер обязательств другой.
Так спор становится математически понятным.
Когда особенно стоит перепроверять расчет
Есть несколько ситуаций, которые я бы считал сигналом для детального аудита:
долг после возврата машины почти не уменьшился;
автомобиль продан существенно дешевле рынка;
между возвратом и продажей прошло много месяцев;
ремонт составляет непропорционально большую сумму;
лизингодатель не дает документы о продаже;
стоимость имущества определена только внутренним расчетом;
после возврата продолжаются значительные начисления;
итоговая неустойка сопоставима с основным долгом.
Если совпадают два-три признака, принимать расчет без проверки точно не стоит.
Где обычно находится основная ошибка
В лизинговых спорах редко удается просто сказать: «ничего не должны».
Гораздо чаще задача состоит в другом — установить реальное сальдо, которое отражает экономический результат расторгнутого договора.
Как адвоката меня поэтому особенно интересуют четыре позиции:
сколько действительно оставалось заплатить, сколько стоило возвращенное имущество, какие расходы реально понес лизингодатель и насколько обоснованы начисленные санкции.
Именно построчный пересчет, а не спор с общей цифрой, чаще всего позволяет существенно уменьшить заявленный долг.