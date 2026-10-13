Сальдо по лизингу после расторжения договора: почему расчет бывает завышен и как уменьшить долг

После прекращения договора лизингополучатель нередко получает расчет, который выглядит нелогично: автомобиль уже изъят или добровольно возвращен, лизинговая компания снова распоряжается имуществом, но клиент все равно остается должен несколько миллионов рублей.

Сам по себе крупный остаток еще не означает ошибку. Однако расчет сальдо нельзя воспринимать как обычную выписку из бухгалтерской программы. После расторжения нужно определить экономический результат сделки для обеих сторон: сколько получил лизингодатель, какую стоимость ему вернул предмет лизинга и какие потери он действительно понес.

Как адвоката меня поэтому интересует не строка «итого к оплате», а каждый элемент, из которого она сложилась. Именно там чаще всего и появляются спорные миллионы.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю лизинговые споры, расторжение договоров и расчеты итогового сальдо.