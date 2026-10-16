Груз потеряли при перевозке: с кого взыскивать стоимость товара, с перевозчика или экспедитора

Когда груз теряется в пути, у собственника товара обычно возникает первый вопрос: к кому предъявлять требования. Особенно если перевозку организовывал экспедитор, а фактически везла другая компания.

Ошибка здесь дорогая: можно потратить месяцы на спор не с тем ответчиком. Поэтому сначала нужно разобрать, кто именно принял на себя обязанность доставить груз и кто фактически отвечал за его сохранность.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по перевозке грузов, транспортной экспедиции и взысканию стоимости утраченного товара.