Груз потеряли при перевозке: с кого взыскивать стоимость товара, с перевозчика или экспедитора

Когда груз теряется в пути, у собственника товара обычно возникает первый вопрос: к кому предъявлять требования. Особенно если перевозку организовывал экспедитор, а фактически везла другая компания.
Ошибка здесь дорогая: можно потратить месяцы на спор не с тем ответчиком. Поэтому сначала нужно разобрать, кто именно принял на себя обязанность доставить груз и кто фактически отвечал за его сохранность.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по перевозке грузов, транспортной экспедиции и взысканию стоимости утраченного товара.
Если груз потерял перевозчик
Если договор перевозки заключен напрямую с транспортной компанией, требование обычно предъявляется перевозчику.
Нужно подтвердить:
что груз был передан;
в каком количестве и состоянии;
его стоимость;
что получателю товар не доставлен;
что утрата произошла в период ответственности перевозчика.
Основными доказательствами обычно становятся транспортные документы, накладные, акты, переписка и документы о стоимости товара.
Если перевозку организовывал экспедитор
Здесь ситуация сложнее.
Экспедитор может не перевозить груз сам, а привлечь транспортную компанию. Но это еще не означает, что клиент должен самостоятельно разыскивать фактического перевозчика и предъявлять иск только к нему.
Нужно читать договор транспортной экспедиции и смотреть, какие обязательства принял на себя экспедитор.
Если он обязался организовать перевозку и отвечает перед клиентом за сохранность груза, требование может предъявляться именно к экспедитору.
Как понять, кто отвечает за потерянный груз
Лучше начать с документов.
Что проверить
Почему важно
Договор
Кто обязан доставить груз
Заявку на перевозку
Кто указан исполнителем
Транспортную накладную
Кто является перевозчиком
Экспедиторскую расписку
Кто принял груз
Переписку
Кто организовывал доставку
Акты передачи
У кого находился груз
Название договора само по себе не всегда дает ответ.
Компания может называться экспедитором, но фактически принять на себя более широкий объем обязательств. И наоборот, посредник может только подобрать перевозчика.
Можно ли взыскать деньги одновременно с перевозчика и экспедитора
Иногда в споре участвуют оба.
Это возможно, если ответственность каждого следует из конкретных обязательств и обстоятельств утраты.
Но заявлять одинаковую сумму ко всем участникам цепочки «на всякий случай» без юридического обоснования не стоит. Суду нужно объяснить, за что отвечает каждый ответчик.
Иногда правильнее привлечь второго участника в дело и уже в процессе уточнить, кто контролировал груз в момент его утраты.
Что если экспедитор говорит: «Мы только нашли машину»
Такой довод нужно проверять по договору, а не принимать на веру.
Если экспедитор сам принимал заявку, определял маршрут, выбирал перевозчика, получал оплату за организацию доставки и выдавал документы, его роль может быть значительно шире, чем он пытается показать после утраты груза.
Поэтому в споре важны реальные действия сторон.
Как доказать стоимость потерянного товара
Для взыскания нужно подтвердить не только сам факт утраты, но и цену груза.
Подойдут:
договор поставки;
УПД;
накладные;
счета;
платежные документы;
документы закупки;
спецификации.
Если взыскивается не только стоимость груза, но и дополнительные убытки, их нужно рассчитывать отдельно.
Например, если из-за потери товара пришлось срочно закупать замену дороже, такая разница может быть заявлена при наличии причинной связи.
Что делать сразу после обнаружения утраты
Не стоит ограничиваться звонками менеджеру транспортной компании.
Нужно письменно зафиксировать ситуацию:
Запросить сведения о местонахождении груза.
Направить претензию.
Получить транспортные документы.
Зафиксировать факт недоставки.
Собрать документы о стоимости товара.
Установить всех участников перевозки.
Если есть признаки хищения, отдельно решается вопрос об обращении в правоохранительные органы.
Когда перевозчик может не отвечать за груз
Перевозчик может ссылаться на обстоятельства, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
На практике часто возникают ссылки на:
кражу;
ДТП;
действия третьих лиц;
неправильную упаковку;
свойства самого груза.
Но одной ссылки на такие обстоятельства недостаточно. В споре будет проверяться, действительно ли утрата была неизбежной и предпринимал ли перевозчик разумные меры для сохранности товара.
Что если груз украли
Сам факт кражи не всегда автоматически освобождает перевозчика или экспедитора.
Нужно выяснить, где находилась машина, соблюдался ли маршрут, как была организована стоянка, были ли нарушения инструкций и какие меры безопасности предпринимались.
Если груз оставили без должной охраны или водитель нарушил правила перевозки, ссылка на действия преступников может не помочь.
Кому направлять претензию
Если из документов пока неясно, кто именно несет ответственность, разумно направить претензии всем участникам цепочки, чьи действия могли быть связаны с утратой.
В каждой претензии нужно указать:
какой груз передан → по какому договору → когда он должен был быть доставлен → почему считается утраченным → какая сумма подлежит возмещению.
Это одновременно помогает собрать позиции сторон до суда.
С кого в итоге взыскивать стоимость груза
Если груз передавался напрямую перевозчику и экспедитор в отношениях не участвовал, основной ответчик обычно очевиден.
Если перевозку организовывал экспедитор, нужно проверить объем его обязанностей. Очень часто спор решается именно договором транспортной экспедиции и документами о фактической передаче груза.
Поэтому правильный алгоритм такой:
установить цепочку перевозки → определить, кто принял груз → проверить обязанности экспедитора → установить момент утраты → предъявить требования тому, кто отвечал за сохранность товара.
В транспортных спорах это важнее, чем само название компании в договоре.