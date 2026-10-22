Участник ООО уклоняется от общего собрания: как принять решения без него

Что делать, если голосов не хватает

Если у участника, который уклоняется, 50% или больше, либо нужно единогласие, остаются юридические инструменты.

1. Требование о проведении внеочередного собрания. Участники, владеющие не менее чем 10% голосов, вправе потребовать внеочередное собрание. Если директор не реагирует, они могут собрать его сами. Это формирует доказательную базу о том, что вы действуете добросовестно.

2. Иск об исключении участника. Исключение возможно, если участник грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно затрудняет её. Подать иск могут участники, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосов. Суд оценивает конкретные обстоятельства: сам по себе пропуск одного собрания обычно не повод для исключения, а системное, документально подтверждённое уклонение от участия, которое парализует управление, уже может быть. Спор рассматривает арбитражный суд по месту нахождения общества: Арбитражный суд города Москвы или Московской области.

3. Выкуп или продажа доли. Часто эффективнее всего договориться об этом. Документально подтверждённая невозможность управлять обществом хорошо усиливает вашу позицию на переговорах.

4. Изменения в устав на будущее. Если уставом удастся закрепить порядок получения уведомлений (например, по адресу электронной почты), распределение компетенции или условия принятия решений, ваша защита от подобных ситуаций станет надёжнее. Для этого сначала нужно получить нужное количество голосов.