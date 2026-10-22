Как отменить решение арбитражного суда о взыскании долга, которого нет

Получить решение о взыскании долга, которого нет, неприятно, но не безнадёжно. Такое случается, когда ответчик не знал о процессе, не представил платёжные документы или договор подписан неуполномоченным лицом. Главное в этой ситуации не потерять время: сроки обжалования короткие, а исполнение решения может начаться до рассмотрения жалобы.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, веду корпоративные и договорные споры, обжалую судебные акты и защищаю компании от необоснованных взысканий.