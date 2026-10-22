Как отменить решение арбитражного суда о взыскании долга, которого нет

Получить решение о взыскании долга, которого нет, неприятно, но не безнадёжно. Такое случается, когда ответчик не знал о процессе, не представил платёжные документы или договор подписан неуполномоченным лицом. Главное в этой ситуации не потерять время: сроки обжалования короткие, а исполнение решения может начаться до рассмотрения жалобы.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных судах, веду корпоративные и договорные споры, обжалую судебные акты и защищаю компании от необоснованных взысканий.
Как отменить решение арбитражного суда: порядок обжалования
Решение арбитражного суда первой инстанции можно оспорить по нескольким ступеням. Выбор способа зависит от того, на какой стадии вы находитесь и почему решение неправильное.
Способ
Куда подаётся
Срок
Апелляционная жалоба
В арбитражный апелляционный суд через суд, принявший решение
Один месяц со дня принятия решения в полном объёме
Апелляционная жалоба по упрощённому производству
Туда же
15 дней со дня принятия решения
Кассационная жалоба
В арбитражный суд округа
Два месяца со дня вступления решения в силу
Жалоба в Верховный Суд РФ
В Судебную коллегию по экономическим спорам
Два месяца со дня вступления в силу акта суда округа
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
В суд, принявший акт
Три месяца с момента, когда стало известно об обстоятельствах
Идти по инстанциям нужно последовательно: сначала апелляция, затем кассация. Пропустить апелляцию и сразу идти в кассацию, как правило, нельзя.
Основания для отмены: когда долг «не настоящий»
Одной уверенности, что долга нет, недостаточно. Суд проверяет конкретные основания. Чаще всего решение отменяют или изменяют по следующим причинам.
Ответчик не был надлежащим образом извещён о процессе. Рассмотрение дела в отсутствие не извещённой стороны является безусловным основанием для отмены. Проверьте, по какому адресу направлялись определения и совпадал ли он с адресом из ЕГРЮЛ.
Долг уже погашен. Платёжные поручения, акты сверки, зачёт встречных требований. Если ответчик не представил эти документы в первой инстанции, в апелляции их примут только при обоснованной невозможности сделать это раньше.
Истёк срок исковой давности. Суд применяет давность только по заявлению стороны, сделанному до вынесения решения суда первой инстанции. После этого ссылаться на неё уже поздно.
Подложные документы. Если договор, акт или накладная подписаны неуполномоченным лицом или подделаны, можно заявить о фальсификации доказательств, а при вступившем решении добиваться пересмотра.
Неверная оценка обстоятельств или нарушение норм права. Это стандартное основание апелляции, в кассации суд проверяет уже только правильность применения права.
Апелляция: главный шанс
В апелляции дело рассматривается повторно, по существу. Суд может исследовать доказательства, проверить расчёт долга и оценить доводы заново. Именно здесь реалистичнее всего исправить решение по «несуществующему» долгу.
В жалобе нужно чётко указать, в чём ошибка суда, на какие доказательства вы ссылаетесь и почему не представили их раньше, если речь о новых документах. Общие слова о несогласии с решением результата не дают.
Что делать, если срок обжалования пропущен
Пропуск срока не всегда означает конец. Можно подать ходатайство о его восстановлении. Для апелляции срок можно восстановить, если жалоба подана не позднее шести месяцев со дня принятия решения и причина пропуска признана уважительной. Для кассации действует аналогичное правило: восстановление возможно в пределах шести месяцев с момента вступления акта в силу.
Уважительными причинами суды обычно признают то, что лицо не знало о процессе из-за ненадлежащего извещения, длительную болезнь руководителя или иные обстоятельства, которые можно подтвердить документами. Недостаточность юридических знаний или смена бухгалтера, как правило, не считаются.
Как остановить списание денег до рассмотрения жалобы
Подача жалобы сама по себе не останавливает исполнение. После вступления решения в силу взыскатель получает исполнительный лист, и приставы могут арестовать счета и имущество. Чтобы не потерять деньги, одновременно с жалобой подайте ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта. Если решение уже исполнено, а потом было отменено, действует институт поворота исполнения: возвращение взысканных средств.
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
Если решение уже вступило в силу и обжалование исчерпано, остаётся пересмотр. Основаниями служат обстоятельства, существовавшие на момент рассмотрения дела, но неизвестные заявителю: например, установленная вступившим в силу приговором подложность доказательства или заведомо ложные показания. Новые доказательства сами по себе основанием не являются. Это узкий и сложный инструмент, поэтому важно точно квалифицировать ситуацию.
Типичные ошибки
Пропуск месячного срока. Многие ждут первых действий приставов, а к этому моменту апелляция уже закрыта.
Жалоба без новых аргументов. Просто повторять доводы первой инстанции малоэффективно.
Нет доказательств погашения долга. Устные объяснения и общие слова суд не принимает.
Игнорирование определений суда. Если не следить за картотекой арбитражных дел, о решении можно узнать слишком поздно.
Нет ходатайства о приостановлении исполнения. Деньги списываются, пока идёт рассмотрение.
Вывод
Отменить решение арбитражного суда о взыскании несуществующего долга реально, если действовать быстро и по порядку: проверить извещение, собрать доказательства погашения, подать апелляцию в срок, ходатайствовать о приостановлении исполнения. При пропуске срока можно просить о его восстановлении, а при вступившем решении рассмотреть кассацию или пересмотр. Чем раньше юридическая позиция будет выстроена, тем выше вероятность защитить деньги компании.