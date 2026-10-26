Контрагент погасил долг перед банкротством: когда полученные деньги придется вернуть и как защититься

Для кредитора ситуация выглядит несправедливо: товар поставлен или работы выполнены, должник наконец рассчитался, а после начала банкротства появляется требование вернуть уже полученные деньги.
Такое возможно. Банкротное законодательство позволяет оспаривать отдельные платежи, совершенные незадолго до процедуры, если один кредитор получил преимущество перед другими. Но сам факт оплаты перед банкротством еще не означает, что деньги придется вернуть.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротные споры, оспаривание сделок и защиту кредиторов при возврате платежей в конкурсную массу.
Почему платеж перед банкротством могут оспорить
Основной риск связан с так называемыми сделками с предпочтением.
Смысл простой: если должник уже испытывал серьезные финансовые проблемы и вместо расчетов со всеми кредиторами погасил долг только перед одним из них, этот кредитор мог получить преимущество.
После открытия банкротства такой платеж могут попытаться вернуть в конкурсную массу, чтобы деньги распределялись уже по правилам процедуры.
Значит ли это, что любой платеж перед банкротством опасен
Нет.
Ключевое значение имеют обстоятельства платежа:
когда он совершен;
был ли долг просрочен;
существовали ли другие кредиторы;
знал ли получатель о финансовых проблемах должника;
являлся ли платеж обычным для отношений сторон;
были ли стороны аффилированы.
Чем ближе платеж к банкротству и чем необычнее обстоятельства его получения, тем выше риск спора.
Когда защита кредитора сильнее
На практике лучше выглядит обычный текущий расчет по договору.
Например, стороны много лет работают одинаково: поставщик отгружает товар, покупатель через 15 дней оплачивает счет. Один из таких платежей попадает в период перед банкротством.
Это отличается от ситуации, когда старый долг не платили год, а затем непосредственно перед процедурой внезапно полностью погасили задолженность перед одним выбранным кредитором.
Ситуация
Риск оспаривания
Обычная оплата текущей поставки
Ниже
Погашение старой просроченной задолженности
Выше
Платеж связанному лицу
Существенно выше
Расчет после длительных требований и судов
Требует отдельной оценки
Регулярные платежи по обычному графику
Сильнее аргумент об обычной деятельности
Что значит «кредитор знал о неплатежеспособности»
Это один из главных вопросов таких споров.
Управляющий может пытаться доказать, что получатель платежа понимал: должник уже не способен нормально рассчитываться со всеми кредиторами.
В качестве аргументов могут использоваться сведения о многочисленных судебных процессах, исполнительных производствах, длительной просрочке или прямо сообщенных должником финансовых проблемах.
Но наличие у компании одного просроченного долга еще не означает автоматически, что каждый контрагент знал о ее неплатежеспособности.
Если кредитор уже судился с должником
Это повышает внимание к платежу, но не предрешает спор.
Например, поставщик взыскал долг через арбитражный суд, получил исполнительный лист, а должник затем добровольно погасил задолженность.
Управляющий может ссылаться на то, что кредитор очевидно знал о финансовых трудностях.
В ответ нужно анализировать реальную картину: были ли известны другие крупные долги, продолжал ли должник нормальную деятельность, платил ли другим контрагентам, имел ли активы.
Что если деньги взыскал пристав
Принудительное списание само по себе не исключает возможности последующего оспаривания.
Поэтому фраза «мы ничего не просили, деньги списал пристав» не всегда защищает кредитора автоматически.
Нужно смотреть дату взыскания и обстоятельства, при которых кредитор получил преимущественное удовлетворение.
Можно ли защититься ссылкой на обычную хозяйственную деятельность
В определенных ситуациях это действительно важный аргумент.
Если платеж соответствует обычному порядку взаимоотношений сторон, не является необычно крупным и совершен в рамках стандартного хозяйственного оборота, защита становится сильнее.
Полезно показать историю отношений:
предыдущие поставки → обычные сроки оплаты → аналогичные суммы → тот же способ расчетов.
Один спорный платеж тогда рассматривается не изолированно, а в контексте многолетней работы.
Какие документы сохранить кредитору
После получения требования о возврате денег стоит поднять весь договорный архив:
договор;
счета;
накладные и УПД;
акты;
историю предыдущих платежей;
переписку;
претензии;
судебные документы;
сведения о фактическом исполнении.
Особенно полезна банковская история, показывающая, что спорный платеж ничем существенно не отличался от предыдущих.
Что происходит, если платеж все-таки признают недействительным
Полученные деньги придется вернуть в конкурсную массу.
При этом первоначальное обязательство должника не должно просто исчезнуть: у кредитора возникает возможность заявлять соответствующее требование в деле о банкротстве с учетом правил о последствиях оспаривания сделки.
Но экономически положение обычно становится хуже: вместо уже полученных денег кредитор получает требование к банкроту, которое может быть погашено только частично.
Именно поэтому защищать платеж зачастую выгоднее, чем соглашаться на его возврат без спора.
Нужно ли возвращать деньги сразу после претензии управляющего
Нет, сама претензия управляющего еще не означает установленную обязанность вернуть платеж.
Сначала нужно проверить:
какой платеж оспаривается → по какому основанию → в какой период он совершен → какие обстоятельства управляющий считает предпочтением → чем подтверждается осведомленность кредитора.
После этого можно оценивать перспективы добровольного урегулирования или судебной защиты.
Как снизить риск возврата платежа
Если контрагент уже испытывает финансовые проблемы, кредитору полезно понимать риск заранее.
Особенно осторожно стоит относиться к необычным способам погашения долга: передаче имущества вместо денег, внезапному зачету, платежу через связанное лицо или погашению старой задолженности непосредственно перед банкротством.
Получить деньги раньше процедуры, безусловно, лучше, чем остаться неоплаченным. Но в предбанкротный период важно учитывать второй вопрос: сможет ли кредитор сохранить полученное, если через несколько месяцев платеж начнет оспаривать арбитражный управляющий.