Контрагент погасил долг перед банкротством: когда полученные деньги придется вернуть и как защититься

Для кредитора ситуация выглядит несправедливо: товар поставлен или работы выполнены, должник наконец рассчитался, а после начала банкротства появляется требование вернуть уже полученные деньги.

Такое возможно. Банкротное законодательство позволяет оспаривать отдельные платежи, совершенные незадолго до процедуры, если один кредитор получил преимущество перед другими. Но сам факт оплаты перед банкротством еще не означает, что деньги придется вернуть.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротные споры, оспаривание сделок и защиту кредиторов при возврате платежей в конкурсную массу.