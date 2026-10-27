Поставщик требует доплатить после заключения договора: когда бизнес может отказаться от повышения цены

Рост курса, стоимости сырья, логистики или комплектующих сам по себе не означает, что поставщик вправе односторонне увеличить цену уже заключенного договора.

Если стороны согласовали стоимость товара и не предусмотрели механизм ее изменения, требование о доплате может оказаться обычным отказом поставщика исполнять принятое на себя обязательство. Для покупателя в такой ситуации важно не соглашаться автоматически на новую цену, а сначала проверить договор и зафиксировать позицию поставщика.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, поставки и взыскание убытков при нарушении коммерческих обязательств.