Поставщик требует доплатить после заключения договора: когда бизнес может отказаться от повышения цены

Рост курса, стоимости сырья, логистики или комплектующих сам по себе не означает, что поставщик вправе односторонне увеличить цену уже заключенного договора.
Если стороны согласовали стоимость товара и не предусмотрели механизм ее изменения, требование о доплате может оказаться обычным отказом поставщика исполнять принятое на себя обязательство. Для покупателя в такой ситуации важно не соглашаться автоматически на новую цену, а сначала проверить договор и зафиксировать позицию поставщика.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные споры, поставки и взыскание убытков при нарушении коммерческих обязательств.
Может ли поставщик увеличить цену после подписания договора
По общему правилу стороны обязаны исполнять договор на согласованных условиях.
Если стоимость товара прямо указана в договоре или спецификации, поставщик не может просто направить письмо:
«В связи с ростом закупочных цен стоимость увеличивается на 20%».
Для изменения договора обычно необходимо соглашение обеих сторон, если иной порядок прямо не предусмотрен законом или самим договором.
Поэтому первым делом нужно проверить раздел о цене.
Когда договор позволяет менять стоимость
Иногда стороны заранее предусматривают формулу пересмотра цены.
Например:
изменение курса валюты;
рост стоимости сырья;
изменение тарифов перевозчика;
изменение цены производителя;
достижение определенного индекса инфляции.
В таком случае важно проверить не просто наличие фразы «цена может быть изменена», а конкретный механизм.
Если договор требует письменного согласования новой цены, одного уведомления поставщика недостаточно.
Что если поставщик ссылается на резкий рост себестоимости
Коммерческий риск обычно несет сам предприниматель.
Поставщик заключает договор, оценивая стоимость закупки, производства, логистики и собственную маржу. Если после этого его расходы выросли, это не всегда дает право переложить увеличение себестоимости на покупателя.
Особенно слабой выглядит позиция, когда поставщик:
получил предоплату → закупку вовремя не произвел → спустя несколько месяцев потребовал доплату из-за подорожания товара.
В такой ситуации нужно отдельно оценивать, не возникло ли удорожание вследствие собственной просрочки поставщика.
Можно ли сослаться на существенное изменение обстоятельств
Иногда поставщик пытается обосновать изменение цены статьей 451 ГК РФ.
Но для этого недостаточно показать, что сделка стала менее выгодной.
Нужно доказать совокупность специальных условий: обстоятельства существенно изменились, стороны не могли разумно их предвидеть, поставщик не мог преодолеть последствия, а исполнение без изменения договора настолько нарушает баланс интересов, что лишает его того, на что он рассчитывал.
В предпринимательских отношениях обычное изменение рыночных цен само по себе далеко не всегда позволяет переложить коммерческий риск на контрагента.
Что делать покупателю, если поставщик отказывается отгружать товар
Сначала нужно письменно потребовать исполнить договор на согласованных условиях.
В уведомлении стоит указать:
номер и дату договора;
согласованную цену;
срок поставки;
отсутствие согласия на увеличение стоимости;
требование передать товар в установленный срок.
Это важно не только для переговоров, но и для последующего спора.
Если поставщик прямо пишет, что без доплаты товар не передаст, такое сообщение становится доказательством причин нарушения обязательства.
Можно ли купить товар у другого поставщика и взыскать разницу
В определенных случаях да.
Если первый поставщик нарушил обязательство и покупатель вынужден приобрести аналогичный товар дороже, возникает вопрос о взыскании разницы в цене как убытков.
Например:
Условие
Сумма
Цена по первоначальному договору
5 млн ₽
Поставщик потребовал
6 млн ₽
Покупка у другой компании
5,8 млн ₽
Возможная разница
800 тыс. ₽
Но покупателю придется подтвердить разумность замещающей сделки и связь дополнительных расходов с нарушением первоначального поставщика.
Поэтому желательно сохранить коммерческие предложения и документы о поиске альтернативного товара.
Что если покупатель уже перечислил аванс
Тогда ситуация для поставщика становится еще сложнее.
Если он получил деньги, но отказался поставлять товар по согласованной цене, покупатель может в зависимости от обстоятельств потребовать исполнения обязательства либо возврата аванса.
Дополнительно могут возникнуть требования о неустойке, процентах и убытках.
Конкретный набор требований зависит от условий договора и характера нарушения.
Нужно ли соглашаться на дополнительное соглашение
Подписание дополнительного соглашения означает, что покупатель согласился с новой ценой.
Поэтому нельзя сначала подписать увеличение стоимости, принять товар, а затем пытаться взыскать разницу только потому, что новая цена кажется несправедливой.
Перед подписанием нужно оценить, что для бизнеса выгоднее:
добиться исполнения старой цены, расторгнуть договор, согласовать компромисс или быстро купить товар у другого поставщика и затем взыскивать потери.
Когда позиция покупателя особенно сильна
Спор обычно складывается лучше, если:
цена четко согласована → механизм ее одностороннего изменения отсутствует → покупатель исполнил свои обязанности → поставщик потребовал доплату уже после заключения договора → отказался передавать товар без увеличения цены.
В такой ситуации рост рынка сам по себе не превращает согласованную цену в предварительную.
Для бизнеса важно зафиксировать не просто факт подорожания товара, а именно отказ поставщика исполнять договор на ранее согласованных условиях. Именно от этого зависит возможность требовать возврат аванса, неустойку и убытки.